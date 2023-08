Elektroniczne winiety to powoli standard jeśli chodzi o pobór opłat w Europie. I choć część krajów nadal korzysta z bramek, to do grona państw, w których będzie można skorzystać z wygodnej e-winiety, od 1 sierpnia dołącza też Szwajcaria. Na razie nowy typ winiety dostępny jest wyłącznie on-line, natomiast cena (40 CHF) została bez zmian. Dla przypomnienia: w Szwajcarii mamy tylko jeden typ winiety - jest to opłata roczna, ale ważna przez… 14 miesięcy. Czyli od grudnia poprzedzającego roku do stycznia roku kolejnego (przykład: winieta na 2023 r. jest ważna od grudnia 2022 do stycznia 2024 r.).

Tradycjonaliści wciąż będą mogli korzystać z tradycyjnych nalepek na szybę, jednak elektroniczne winiety są o tyle wygodniejsze, że można kupić je zdalnie i z wyprzedzeniem, poza tym odpada nam kłopotliwa biurokracja w przypadku, gdy np. dojdzie do uszkodzenia szyby czołowej w naszym samochodzie.