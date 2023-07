Alfa Romeo na wysokich obrotach zakończyła pierwsze półrocze 2023 roku. Tylko w Europie włoska marka zwiększyła liczbę rejestracji swoich samochodów o rekordowe 57 proc. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Skąd takie wzięcie?

Reklama

– Wyniki pierwszego półrocza potwierdzają świetną pracę wykonaną przez cały zespół – powiedział Jean-Philippe Imparato, dyrektor generalny marki Alfa Romeo. –Z wielką pokorą i poświęceniem osiągamy cele, które sobie wyznaczyliśmy. Dyscyplina, z jaką realizujemy naszą strategię, opiera się na chęci zdobycia pozycji lidera w segmencie premium pod względem jakości, a uzyskane wyróżnienia są tego dowodem. Dlatego z pasją i determinacją dążymy do tego, aby zakończyć rok 2023 z jeszcze lepszymi wynikami niż te, które uzyskaliśmy w tym niezwykle pozytywnym pierwszym półroczu – wskazał.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio hitem, Alfa Tonale to najważniejsza premiera

Reklama

Alfa Romeo Giulia i Stelvio solidnością i 5-letnią gwarancją totalnie odmieniły wizerunek producenta. Swoje zrobiła też dostępność aut. Włosi niemal od ręki dostarczali samochody, kiedy inne firmy dręczyły niedobory. Wreszcie nowa Alfa Tonale, czyli jedna z najważniejszych premier w nowożytnej historii marki z Mediolanu. Ten SUV odgrywa kluczową rolę w zwiększeniu sprzedaży, a teraz na polskie drogi wjeżdża w zupełnie nowym wcieleniu – jako hybryda plug-in i to z napędem 4x4.

Alfa Romeo Tonale plug-in hybrid Q4 z silnikiem z Polski, co to za samochód?

Alfa Romeo Tonale plug-in hybrid Q4 to najmocniejsze wydanie włoskiego auta. Tu inżynierowie wykorzystali produkowany w fabryce w Bielsku-Białej turbobenzynowy silnik 1.3 MultiAir/180 KM, który napędza przód oraz silnik elektryczny dający 90 kW i 250 Nm na tylną oś. Stąd moc systemowa 280 KM, która trafia na cztery koła (układ e-Q4) i sprawia, że włoski SUV do 100 km/h przyspiesza w 6,2 sekundy. Auto potrafi rozpędzić się do 135 km/h w trybie w pełni elektrycznym i 206 km/h w trybie hybrydowym.

Ile spala Alfa Tonale plug-in hybrid Q4? Nowy SUV jest oszczędny, ale…

Przy tym Tonale plug-in hybrid Q4 ma osiągać zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,14 litra benzyny na 100 km. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Alfa Romeo z litowo-jonowej baterii 15,5 kWh deklaruje zasięg na prądzie do 80 km w mieście, czyli może wcielić się w rolę auta elektrycznego. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania energii wówczas musi liczyć się z szybszym osuszaniem zbiornika paliwa. Naładowanie baterii przy użyciu ładowarki 7,4 kW potrwa 2,5 godziny.

Alfa Romeo Tonale plug-in hybrid Q4, jaki zasięg?

Korzystny rozkład masy, napęd 4x4, amortyzatory ze zmienną siłą tłumienia (Frequency Selective Damping – FSD) sterowane elektronicznie przez system D.N.A. i zawieszenie (kolumny MacPhersona z przodu, oś wielowahaczowa z tyłu) mają sprawić, że Tonale plug-in hybrid Q4 będzie jeździć jak na Alfę z krwi i kości przystało. Geometrię przedniej osi zestrojono pod kątem szybkich i precyzyjnych zmian kierunku.

Alfa Romeo Tonale plug-in hybrid Q4, wyposażenie i pojemność bagażnika?

Wewnętrzny świat Tonale na tle innych Alf Romeo zaskakuje przede wszystkim nowoczesnością. Nowy włoski SUV to pierwsze auto tego producenta zaopatrzone w cyfrowe zegary, zresztą naprawdę udane, oraz w nowy, rozbudowany system multimedialny. Wyposażenie seryjne to m.in. 20-calowe alufelgi, układ hamulcowy Brembo, dwustrefowa klimatyzacja, oświetlenie ambientowe, wentylowane i podgrzewane fotele przednie oraz 14-głośnikowy system nagłaśniający Harman Kardon. Do tego lista systemów wsparcia kierowcy obejmuje autonomiczną jazdę poziomu 2, wysokiej rozdzielczości kamerę zapewniającą widok 360°, system wykrywania martwego pola i system wykrywania obiektów na drodze cofania. Bagażnik Tonale plug-in hybrid Q4 pod automatycznie sterowaną klapą oferuje 385 litrów pojemność (1430 l po złożeniu tylnej kanapy).

Nowa Alfa Romeo Tonale plug-in hybrid Q4, jaka cena w Polsce?

Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 w Polsce jest dostępna w trzech wersjach. Edizione Speciale kosztuje od 236 500 zł. Środkowa TI to przynajmniej 243 500 zł. Topowa Veloce wymaga 254 500 zł.

Alfa Romeo Tonale plug-in hybrid Q4, dane techniczne, wymiary, przyspieszenie