Nowa Alfa Romeo Stelvio Tributo Italiano dostępna w Polsce

Nowa Alfa Romeo Stelvio Tributo Italiano ustawiona na 21-calowych kołach z czerwonymi zaciskami Brembo wygląda świetnie. Trudno o bardziej włoski SUV na rynku. Zieleń, biel i czerwień to barwy flagi Italii. I właśnie w takich kolorach można mieć limitowane wcielenie Stelvio. Do wyboru jest Verde Montreal, śnieżnobiały Alfa lub Rosso Alfa – każdy lakier w połączeniu z czarnym dachem.

Wnętrze Alfy Stelvio Tributo Italiano otula dopieszczonymi detalami. Nowe fotele pokryte perforowaną skórą mają na zagłówkach wyhaftowane logo edycji specjalnej. Siedzenia przecina czerwone przeszycie, które biegnie też przez deskę rozdzielczą i wewnętrzne panele drzwi. Mięsista kierownica świetnie leży w dłoniach.

Nowy SUV kusi nie tylko stylem. Cyfrowa Stelvio Tributo Italiano

Nowy SUV jest też na czasie pod względem cyfryzacji. Alfa Romeo postarała się o systemy i aplikacje ułatwiające życie. Stąd Connect ONE oferuje wsparcie w nagłych przypadkach lub aplikacja Connect PLUS, która pozwala na zdalną obsługę auta z telefonu. Z kolei My Alert doniesie o podejrzeniu kradzieży auta. Rozrywkę zapewni pokładowy hot-spot My Wi-Fi.

Alfa Romeo Stelvio Tributo Italiano to trzy silniki do wyboru

Wreszcie napęd. Alfa Romeo Stelvio Tributo Italiano jest dostępna z jednostką benzynową 2.0 Turbo o mocy 280 KM lub silnikiem Diesla 2.2/210 KM. Oba zestawione z 8-biegową, automatyczną przekładnią i napędem na cztery koła Q4. Alternatywą może być 160-konny turbodiesel z napędem na tylną oś.

Niesamowita zwinność Stelvio to efekt perfekcyjnie rozłożonej masy w proporcji 50/50. Stelvio zbudowano na platformie Giorgio powstałej z wytrzymałych, lekkich materiałów. W rezultacie ok. 1600 kg masy jak na SUV-a o długości 4,7 m to niewiele. Redukcję osiągnięto też m.in. dzięki zastosowaniu aluminium do odlewania bloków silników, z tego samego metalu są też elementy zawieszenia, maska, drzwi oraz klapa bagażnika. Wał napędowy powstał z włókna węglowego, co dało 15 kg oszczędności.

Ile kosztuje Alfa Romeo Stelvio Tributo Italiano? Jakie wyposażenie?

Wyposażanie Stelvio Tributo Italiano obejmuje m.in. aktywne zawieszenie Alfa Active Suspension, systemy wspomagania kierowcy (ADAS) umożliwiające autonomiczną jazdę poziomu 2, tylną kamerę z liniami dynamicznymi, systemy wykrywania martwego pola i obiektów na drodze cofania, aktywny tempomat, układ awaryjnego hamowania AEB czy ostrzeganie o kolizjach czołowych FCW.

Nowa Alfa Romeo Stelvio Tributo Italiano kosztuje od 304 800 zł. Auto można już konfigurować i zamawiać.