Audi Q6 e-tron jest dla producenta z Ingolstadt ważne o tyle, że mamy do czynienia zpierwszym modelem, w którym zastosowanie znajdzie nowa platforma Premium Platform Electric (PPE). Została ona skonstruowana wspólnie przez Audi i Porsche i będzie stanowić bazę wyłącznie dla pojazdów elektrycznych. Platforma PPE jest skalowalna, więc będzie mogła pomieścić szeroką gamę modeli.

Rozmiar baterii i rozstaw osi pojazdów PPE są również skalowalne. Dzięki temu budować na niej można zarówno modele typu SUV i CUV (Audi używa tej nomenklatury dla SUV-ów coupe) z podwyższonym prześwitem, jak i modele z "płaską podłogą", takie jak Sportback lub Avant (kombi).

Audi Q6 e-tron: Prototypy już na drogach

Właśnie odbywają się pierwsze jazdy prototypami Audi Q6 e-tron. W ten sposób marka z czterema pierścieniami w logo na tym bardzo wczesnym etapie ujawnia wygląd tzw. obszarów technologicznych auta oraz szczegóły pracy zespołu programistów. W ramach specjalnego eventu przedstawiciele mediów będą zapraszani do zajęcia miejsca za kierownicą prototypu Q6 e-tron.

Audi liczy na to, że model, którego oficjalna premiera nastąpi jeszcze przed końcem tego roku, na nowo wyznaczy branżowe standardy w zakresie osiągów, zasięgu i ładowania. Będzie to również pierwszy w pełni elektryczny samochód, który zjedzie z linii produkcyjnej w Ingolstadt. Ponadto, w związku z rozpoczęciem jego produkcji, główna fabryka Audi w Ingolstadt stanie się pierwszym zakładem produkcyjnym Audi z własną montownią akumulatorów.

Audi Q6 e-tron: przełomowe oświetlenie OLED nowej generacji

W 2016 r. Audi wprowadziło na rynek nową technologię oświetlenia: oto w tylnych lampach TT RS zastosowano wtedy organiczne diody LED (w skrócie - OLED). Elementy OLED to oparte na półprzewodnikach powierzchniowe źródła światła, które generują światło o doskonałej jednorodności i wysokich wartościach kontrastu. Ich jasność można regulować, ponadto kształt świateł OLED można dowolnie konfigurować i precyzyjnie dzielić na włączane i wyłączane segmenty. Właśnie wtedy zadebiutowały również tzw. dynamiczne scenariusze świetlne tylnych świateł OLED.

Od 2016 r. Audi sukcesywnie rozwijało tę technologię, teraz jednak kolej na nową generację lamp OLED. Niemcy chwalą się na przykład, że nowe OLED-y będą przyczyniały się do poprawienia bezpieczeństwa na drodze - tzw. światła komunikacyjne w tylnych lampach. Audi Q6 e-tron ma też wyznaczyć nowe standardy personalizacji, bo dzięki ośmiu opcjonalnym tzw. sygnaturom świetlnym w przeprojektowanych światłach do jazdy w dzień i w cyfrowych tylnych światłach OLED klienci mogą zaprojektować stylistykę swojego Q6 e-tron. Możliwe jest to za pośrednictwem interfejsu MMI i, po raz pierwszy, za pośrednictwem aplikacji na smartfona. Klienci mogą również, już w trakcie eksploatacji samochodu, dokupić nowe sygnatury świetlne.