Fotoradary i żółte kamery odcinkowych pomiarów prędkości przez pięć miesięcy 2023 roku zarejestrowały dokładnie 301 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości – wynika z najnowszych danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Liczby mogą imponować, ale wrażenie robi też fakt, że wykroczeń było o niemal 30 proc. mniej (!) w zestawieniu z analogicznym okresem 2022 roku. To niewątpliwie efekt wprowadzania nowego, ostrzejszego taryfikatora mandatów, który obowiązuje od stycznia 2022 roku.

Te fotoradary robią najwięcej zdjęć, odcinkowy pomiar prędkości też bez litości

– Najbardziej zapracowanym fotoradarem w Polsce, od stycznia do końca maja tego roku, było urządzenie zlokalizowane przy ulicy Ostrobramskiej w Warszawie, które zarejestrowało ponad 4800 przypadków przekroczenia prędkości – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Rekordowe mandaty to nie wszystko. Przekroczył prędkość o 100 km/h w terenie zabudowanym

Najwyższe przekroczenie prędkości zarejestrowano w połowie maja. Kierowca w miejscowości Łopiennik Górny (Lubelskie) w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 147 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. To oznacza, że przekroczył prędkość o 97 km/h – efekt to maksymalny mandat 2500 zł (w przypadku recydywy 5 tys. zł), 15 punktów karnych i utrata prawa jazdy na trzy miesiące.

Równie rekordowej kary dorobił się pewien kierowca, którego w kwietniu złapał fotoradar ustawiony w miejscowości Wojszyce (pow. kutnowski, droga krajowa nr 92). Tam na terenie zabudowanym przy ograniczeniu do 50 km/h zarejestrowano prędkość 143 km/h.

Przy czym okazuje się, że spada skala przekroczeń prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Od początku roku do końca maja urządzenia systemu fotoradarowego CANARD ujawniły ok. 1060 takich przypadków, to o ponad 30 proc. mniej niż rok temu.

Odcinkowy pomiar prędkości na zakopiance w tunelu S7 dwa razy skuteczniejszy niż fotoradar

– Najwięcej naruszeń spośród odcinkowych pomiar prędkości, zarejestrował system zamontowany na zakopiance w tunelu trasy S7 na odcinku Skomielna Biała – Naprawa (Małopolskie) – żółte kamery OPP zarejestrowały ponad 8,7 tys. przekroczeń w obu kierunkach – wyliczyła Niżniak. Przy czym w nitce tunelu w kierunku Krakowa prędkość przekraczana jest znacznie częściej, niż w kierunku przeciwnym do Zakopanego.

To oznacza, że odcinkowy pomiar prędkości jest najgroźniejszą i najbardziej wydajną bronią GITD do walki z pirackimi wyczynami kierowców. Na podstawie liczby wystawianych mandatów można powiedzieć, że matematycznie to OPP – mimo mniejszej liczby lokalizacji – jest niemal dwa razy skuteczniejszy od fotoradarów.

Przy polskich drogach pracuje ponad 520 fotoradarów. Z kolei urządzenia OPP działają w przeszło 30 lokalizacjach.

Jakie ograniczenie prędkości w tunelu S7 na zakopiance? Mandat poniżej minuty

W tunelu na zakopiance obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Co oznacza, że jego pokonanie zgodnie z przepisami zajmie około minuty. Jeśli ktoś przejedzie ten odcinek szybciej musi liczyć się z mandatem.

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca auta, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w nocy.

Odcinkowy pomiar prędkości bardziej bezwzględny niż fotoradary

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

– Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpływania na zachowania kierujących na dłuższym odcinku drogi niż ma to miejsce w przypadku fotoradarów. Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem OPP, liczba zdarzeń drogowych spada, a ruch się uspokaja – powiedziała nam Niżniak z GITD.

NOWE fotoradary w 2023 roku, 147 nowych fotoradarów Mesta Fusion RN

Niebawem jednak statystki mandatowe będą wyglądać inaczej. Skuteczność sieci systemu CANARD należącego do GITD mają zwiększyć nowe urządzania kontrolne.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego prowadzi już wielką wymianę 247 starych urządzeń Fotorapid CM na nowe urządzenia. Lwią cześć, bo aż 147 sztuk mają stanowić francuskie fotoradary Mesta Fusion RN firmy IDEMIA (resztę uzupełnią przyrządy Multaradar CD).

Urządzenia Mesta Fusion RN to absolutna nowość przy polskich drogach i już pokazują swoją skuteczność. Łapią kierowców przynajmniej w dwóch lokalizacjach:

Egiertowo, droga krajowa DK20, w woj. pomorskim (docelowo w woj. pomorskim ma być 9 takich fotoradarów);

droga krajowa DK20, w woj. pomorskim (docelowo w woj. pomorskim ma być 9 takich fotoradarów); Górna Grupa, droga krajowa DK91, w woj. kujawsko-pomorskim

Fotoradar grozy, łapie 32 auta na raz na 8 pasach ruchu

Francuski fotoradar potrafi jednocześnie namierzyć 32 samochody na 8 pasach ruchu i rozpoznawać tablice rejestracyjne dzięki systemowi ANPR. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Mesta Fusion RN nie tylko wychwytuje przekroczenia dozwolonych limitów. Umie też wyłapać jazdę: na zderzaku, z prędkością utrudniającą ruch (blokowanie), po buspasie, na zakazie, pod prąd, po chodniku czy pasem awaryjnym (np. kiedy inne auta stoją w korku), przekraczanie linii czy wyprzedzanie z niewłaściwej strony. Sprzęt można skonfigurować do rejestracji naruszenia zakazu ruchu ciężarówek. Przyrząd może jednocześnie rejestrować wykroczenia w trybie zbliżania się i oddalania – ta funkcja jest istotna m.in. ze względu na motocyklistów.

Fotoradary 2023 w Polsce, nowe urządzenia i zmiana lokalizacji

Większość nowych urządzeń pozostanie w tych samych miejscach. Ale będą też wyjątki. Przykładowo – Lućmierz odda swój fotoradar do Zgierza, Konstantynów Łódzki do Piotrkowa Trybunalskiego czy Prandocin do Kielc. Co istotne, niezależnie od tego czy będzie to tylko wymiana dotychczasowego urządzenia czy także idąca za tym zmiana lokalizacji, każde województwo w Polsce otrzyma przynajmniej kilka fotoradarów MESTA Fusion RN.

Nowoczesne fotoradary za 36 mln zł w każdym województwie, oto 20 lokalizacji

Najwięcej nowych urządzeń będzie pracować w województwie wielkopolskim (21 szt.), mazowieckim (18 szt.), małopolskim i lubelskim (po 13 szt.). Najmniej zmodernizowanych urządzeń stanie m.in. na terenie województw świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego (po 6 szt.), opolskiego (5 szt.) oraz śląskiego i dolnośląskiego (4 szt.). Które fotoradary zostaną przeniesione? Oto 20 lokalizacji:

Aktualna lokalizacja Województwo Nowa lokalizacja Konstantynów Łódzki, DK71 łódzkie Piotrków Trybunalski, Al. J. Piłsudskiego, na wys. Ul. Czarna Droga Lućmierz, DK91 łódzkie Zgierz, ul. Ozorkowska 120 Łódź, al. Palki/Smutna łódzkie Łódź, al. Palki 9 Poniatów, DK12 łódzkie Poniatów, DK12 Słowik, ul. Gdańska (DK91) łódzkie Łódź, ul. Dąbrowskiego, Podhalańska Krzyszkowice 25 (pow. myślenicki) małopolskie Krzyszkowice 30 (pow. myślenicki) Nowy Sącz, ul. Piłsudskiego 23 małopolskie Nowy Sącz, ul. Piłsudskiego/Browarna Prandocin, DK7 świętokrzyskie Kielce, ul. Krakowska 255 Kosina, DK94 (pow. łańcucki) podkarpackie Kosina 967 (pow. łańcucki) Cisy, DK22 (pow. malborski) pomorskie po drugiej stronie drogi Domaradz, DK6 (pow. słupski) pomorskie po drugiej stronie drogi Franciszkowo, DK16 (pow. Iławski) warmińsko-mazurskie po drugiej stronie drogi Gościcino, DK6 (pow. wejherowski) pomorskie po drugiej stronie drogi Rudno, DK91 (pow. tczewski) pomorskie po drugiej stronie drogi Skępe, DK10 (pow. lipnowski) kujawsko-pomorskie po drugiej stronie drogi Sorkwity, ul. Olsztyńska 16B (pow. mrągowski) warmińsko-mazurskie Miastkowo, ul. Łomżyńska 25A (pow. mrągowski) Żubryn, DK8 (pow. suwalski) podlaskie Zgon, DK58 Sosnówka, DK46 (pow. opolski) opolskie Jamielica, ul. Strzelecka 15 Brzeźno, DK92 (pow. poznański) wielkopolskie po drugiej stronie drogi Miedzichowo, DK92 (pow. nowotymski) wielkopolskie po drugiej stronie drogi

Odcinkowy pomiar prędkości rośnie w siłę, oto 39 nowych lokalizacji

Odcinkowy pomiar prędkości do 25 września 2023 roku ma powiększyć się o 39 nowych lokalizacji. Niedawno zaczął działać OPP na S7 w okolicy miejscowości Białobrzegi. Pierwsza bramownica znajduje się na wysokości miejscowości Promna-Kolonia. Druga w okolicach miejscowości Nowy Gózd. Monitorowane są wszystkie pasy ruchu w obu kierunkach na długości około 14 km.

Na kontrolowanym przez odcinkowy pomiar prędkości fragmencie trasy S7 obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Mandat dostaje każdy kierowca, którego średnia z przejazdu będzie wyższa niż ten limit.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4, rewolucja nabiera przyspieszenia

Teraz trwają przygotowania do montażu urządzeń OPP na autostradzie A4 pomiędzy miejscowościami Kąty Wrocławskie, a Kostomłoty.

Odcinkowy pomiar prędkości dziś obejmuje ponad 171 km tras. Najwięcej instalacji OPP działa w województwie mazowieckim – razem to 42,2 km pod nadzorem kamer. W tej chwili odcinkowe pomiary prędkości pracują w 13 województwach, ale w pozostałych 3 (wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim) też pojawią się tego typu systemy. Po oddaniu 39 nowych OPP pod nadzór trafi łącznie ok. 200 km dróg. W efekcie CANARD będzie operatorem 73 odcinkowych pomiarów prędkości, a to oznacza 400 km dróg pod kontrolą.

Odcinkowy pomiar prędkości, oto najdłuższe OPP w Polsce

Z listy 39 nowych OPP - poza odcinkowym pomiarem prędkości na S7 oraz na dolnośląskim odcinku autostrady A4 Kostomłoty-Kąty Wrocławskie – urządzenia pojawią się także na innych trasach szybkiego ruchu. Najdłuższe odcinkowe pomiary prędkości to autostrada A1 Pomorzany/Bociany - 19 km, wspomniana obwodnica Białobrzegów i odcinek autostrady A1 Węzeł Nowy Ciechocinek/MOP Kałęczynek oba po 14 km.

Odcinkowy pomiar prędkości, oto 39 NOWYCH lokalizacji w województwach (tabela)

Województwo Miejscowość opis lokalizacji kat. drogi nr drogi MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy DW719 od 24 km 400 m do 25 km 800 m W (wojewódzka) 719 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica miasta K (krajowa) S7 MAZOWIECKIE Nieporęt-Zielonka pomiędzy m. Nieporęt i Zielonka DW (droga wojewódzka) 631 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 ŁÓDZKIE Pomorzany / Bociany Pomorzany / Bociany od Węzła Kutno Północ do węzła Kowal K A1 ŁÓDZKIE Pabianice S14 Dobroń-Pabianice Płn.- 75 km 300 m (bramka Viatoll) do 69 km 900m K S14 ŁÓDZKIE Łódź Chocianowicka - Łaskowice P (powiatowa) 1120E ŁÓDZKIE Bychlew / Jadwinin Bychlew 6 - Jadwinin 16a W 485 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 PODKARPACKIE Rzeszów -Nosówka ul. Dębicka odcinek 4 km P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 - Lutcza 782 K 19 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG (droga gminna) 105392D DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie Odcinek drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie (węzeł A4/Brzeg) W 403 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 LUBUSKIE Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie, Leśna 6 K 27 OPOLSKIE Kietlice - Kilisino Kietlice - Kilisino W 416 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców 28 W 902 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice W 935,00 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 LUBELSKIE Hrubieszów wjazd do miejscowości, od 46 km do 50 km 100 m W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek-Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16,00 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo DW251 od 70 km 000 m do 63 km 800 m W 251 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek-MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 POMORSKIE Swarożyn A1 Pelpin-Swarożyn 36 km 200 m do 26 km K A1 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 PODLASKIE Baciuty-Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678

Kiedy można stracić prawo jazdy?

Warto pamiętać, że aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów karnych. Nie brak też takich za 12. Wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i prawo jazdy znika. Do tego za najcięższe wykroczenia popełnione w warunkach recydywy grozi podwójna stawka mandatu.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2023 roku?

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców samochodów i motocykli. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych. W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Co ile kasują się punkty karne w 2023 roku?

Obecnie nowe przepisy przewidują kasowanie punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.