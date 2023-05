Toyota Yaris Hybrid właśnie wjechała do klubu 30+, ale nie chodzi o jakieś stowarzyszenie 30-latków. Japoński model właśnie przekroczył próg 30 tys. egz. sprzedanych w Polsce. Od debiutu w 2012 roku na polskie drogi wyjechało już 30 978 takich aut.

Reklama

Podobnym wynikiem może pochwalić się Corolla Hybrid, C-HR Hybrid oraz RAV4 Hybrid. Skąd takie wzięcie? Liczby niosą odpowiedź…

Toyota Yaris rozbiła bank w Polsce, 30 tys. hybryd hitem

Reklama

Toyota Yaris z hybrydą dla japońskiej marki jest jak powietrze, bez niej firma nie mogłaby rywalizować w jednym z najważniejszych segmentów rynku. Dość powiedzieć, że w niespełna 11 lat od premiery układ hybrydowy z niszowej ciekawostki, na którą mało kto spoglądał, stał się dominującym rodzajem napędu w gamie miejskiej Toyoty. W całym 2022 roku padł rekord – na drogi wyjechało niemal 6,9 tys. hybrydowych Yarisów, co stanowiło 49 proc. sprzedaży tego modelu. W 2023 roku hybryda 1.5 już dominuje - od stycznia do połowy maja Polacy kupili 3535 Yarisów ze spalinowo-elektrycznym układem pod maską, co stanowi aż 63 proc. udział w sprzedaży. Reszta to auta z silnikiem 1.5/125 KM. Obrazowo? 6 na 10 aut to hybryda.

Toyota Yaris w wersji Comfort najpopularniejsza

Toyota Yaris w wersji Comfort to najpopularniejsza w Polsce konfiguracja. Najchętniej w jednym z trzech lakierów: Pure White, Shimmering Silver oraz Royal Grey. Jeśli ktoś lubi zaszaleć, to w najwyższych wersjach Selection Style oraz GR Sport przewidziano dwukolorowe malowanie nadwozia z kontrastującym czarnym dachem. Najczęściej wybierana kompozycja to Platinum Pearl White/Eclipse Black.

Jak hybryda wypadła silnik Diesla?

Yaris Hybrid zadebiutował w Polsce w 2012 roku. Spalinowo-elektryczny układ oparty na benzynowym silniku 1.5 trafił na rynek wraz z 3. generacją miejskiego hatchbacka. Po Priusie i Aurisie było najtańszy model Toyoty z takim napędem. W pierwszym roku chętnych znalazło 289 aut. Szału nie było, lepiej sprzedawał się silnik Diesla 1.4 D-4D i benzynowe. Minęła dekada, diesel zniknął i dziś w cztery miesiące sprzedaje się 12 razy więcej hybryd 1.5/116 KM.

W Europie Toyota produkuje Yarisa we Francji - od 2001 roku, a Yarisa Cross od 2021 roku. Hatchback od 2021 roku powstaje także czeskim w Kolinie. Kluczowe komponenty Yarisa, jak silniki benzynowe 1.5/125 KM i hybryda 1.5 (w tym przekładnia hybrydowa oraz silniki elektryczne), są produkowane w Wałbrzychu i Jelczu Laskowicach. Zakłady z Dolnego Śląska zaopatrują fabryki we Francji i Czechach. Do dziś na Starym Kontynencie powstało ponad 4,6 mln aut, czyli niemal połowę wszystkich 10 mln Yarisów. Obecna generacja najczęściej jest wybierana jako hybryda, czyli polskie zakłady mają gigantyczny udział w sukcesie japońskiej marki.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic Force, co to za samochód?

Produkowany wyłącznie w Polsce napęd hybrydowy 4. generacji, to zespół złożony z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5/95 KM, silnika elektrycznego 80 KM, generatora, automatycznej przekładni i baterii litowo-jonowej. System generuje 116 KM.

Ile spala i jak jeździ Toyota Yaris z hybrydą z Polski?

Toyota Yaris 4. generacji tle starszej hybrydy jest wyraźnie bardziej dynamiczna – po prostu szybciej reaguje na gaz. Cały system działa gładko, osiągi są więcej niż zadowalające. Auto od zera do 100 km/h rozpędza się w 9,7 sekundy, to o 15 proc. lepiej niż poprzednik – ale powiedzmy sobie szczerze w fotel jeszcze nie wciska. Samochód po prostu przyspiesza płynniej, z wyraźną lekkością. Najlepiej widać to przy wyprzedzaniu – Yaris zyskał na elastyczności, ma więcej iskry i entuzjazmu. Z 80 km/h do 120 km/h zbiera się w 8,1 s, a to o 2 s lepiej wobec starszej wersji.

Poza tym, w tego rodzaju aucie ważniejsze jest częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. A zdaniem ludzi z Toyoty nowy hybrydowy Yaris potrafi przez 80 proc. czasu jazdy poruszać się bezszelestnie na silniku elektrycznym (wcześniej 50 proc.). To gwarantuje zarówno niskie spalanie (nam toyotowska aplikacja MyT pokazała 3,7 l/100 km), zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, jak i efektowny start spod świateł (elektryczny silnik natychmiast sięga po maksymalny moment obrotowy) oraz ciszę w kabinie. Buszowanie po mieście uprzyjemnia także automat e-CVT (przekładnia planetarna) – zniknęło denerwujące wycie, które było skazą poprzednika. W skrzyni biegów pojawił się też tryb B umożliwiający silniejsze hamowanie silnikiem (lepsza rekuperacja).

Toyota Yaris to nie tylko hybryda, cena i wyposażanie