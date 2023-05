Reklama

Żółty pył na samochodach pojawia się wiosną, najczęściej już w kwietniu, a w maju staje się wręcz utrapieniem kierowców. Skąd takie zjawisko?

Żółty pył na karoseriach samochodów niektórym może kojarzyć się kurzem podnoszonym przez koła innych aut przejeżdżających obok. Istnieją też teorie o piasku nawiewanym znad Sahary (IMGW często o tym ostrzega), jednak pył z największej gorącej pustyni jest pomarańczowo-rudy. Żółty nalot na samochodach nie ma z nim nic wspólnego.

Żółty pył na samochodach: Co to jest i kiedy się pojawia?

Żółty pył na samochodach o tej porze najczęściej denerwuje kierowców ciemnych aut – na takich widać go najbardziej. Co nie znaczy, że na jaśniejszych kolorach jest niezauważalny. Szczególnie po wizycie w myjni może doprowadzić do szewskiej pasji – kilka godzin na parkingu i żółty nalot pokrywa całą karoserię, włącznie z szybami. A jeśli ktoś zostawi uchyloną szybę, wówczas całe wnętrze także jest zapaskudzone.

Czy to w jakiś sposób może nam zaszkodzić? Jeśli kierowca takiego auta z żółtym nalotem jest alergikiem, to może być poważny problem. Dlaczego?

Żółty pył na samochodach: Skąd się bierze i kiedy zniknie?

Żółty pył na samochodach to pyłki drzew iglastych. Sosny i świerki to drzewa, które zaczynają obficie pylić już w kwietniu. Następnie żółty pył na autach będzie nas prześladować jeszcze w maju i do końca czerwca. W tym czasie można mówić o pladze żółtego nalotu, ponieważ tylko jeden kwiat sosny wytwarza ponad 150 tys. drobinek pyłku…

W regionach Polski, w których rośnie znacznie więcej drzew iglastych, ten kłopot będzie bardziej uciążliwy. Także kierowcy, którzy parkują auta w cieniu iglaków zasadzonych np. na osiedlach, będą narzekać na żółty nalot.

Pylenie sosen, pyłek jest na samochodach, chodnikach…

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie przypominając o pyleniu sosen opublikowało wymowne zdjęcie. Widać na nim żółty pyłek, który pokrył całe buty i nogawki.

- Sosna pyli w najlepsze, a jej pyłek jest dosłownie wszędzie. Widać go na samochodach, na dachach, na chodnikach - poinformowali leśnicy.

Czy żółty pył szkodzi karoserii samochodu? Jak się go pozbyć?

Żółty pył na samochodzie nie jest szkodliwy dla lakieru, poza tym że auto jest brudne, a po deszczu pojawiają się paskudne zacieki. Żeby pozbyć się nalotu wystarczy auto… umyć na myjni. Znowu!

Odradzamy wycieranie na sucho – razem żółtym pyłkiem mogą być wymieszane drobinki piasku i takie "twarde zabrudzania" przy czyszczeniu np. suchą szmatką mogą porysować lakier. Wówczas żółty pył na samochodzie będzie naszym najmniejszym zmartwieniem.