Obecnie możliwość prowadzenia należących do Estońskich Sił Obronnych pojazdów kategorii LMT (Light Medium Tactical) mają posiadacze prawa jazdy kat. C, D lub T.

W argumentacji projektu napisano, że pojazdy, których dotyczy, mogą legalnie osiągać prędkość do 50 km/h, co obniża ryzyko wypadków na drogach. Projekt pozwoliłby co najmniej 18-letnim członkom estońskich sił zbrojnych posiadającym prawo jazdy kat. B korzystać z estońskich czołgów i bojowych wozów piechoty.

Przyszli użytkownicy pojazdów nadal musieliby przejść odpowiednie szkolenie, jednak zmiany skróciłyby proces o sześć miesięcy.