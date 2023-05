Reklama

Volkswagen Touareg pierwszej generacji zadebiutował w 2002 r. i przetarł szlaki dla SUV-ów z Wolfsburga. Na przestrzeni ponad 20 lat chętnych znalazło przeszło 1,13 mln aut. Teraz pora na kolejne uderzenie…

– Nowy Touareg imponuje najwyższą jakością wykończenia i wyjątkowym komfortem – powiedziała Imelda Labbe, członek zarządu Volkswagena ds. sprzedaży, marketingu i obsługi posprzedażnej. – W tym modelu po raz kolejny uwzględniliśmy życzenia użytkowników: zaostrzyliśmy nieco linie nadwozia, wprowadziliśmy podświetlane logo na pokrywie bagażnika i sprawiliśmy, że obsługa jest jeszcze bardziej intuicyjna. Poprawiliśmy również właściwości jezdne, czyniąc nasz największy model jeszcze lepszym autem. Rezultatem jest prawdziwie wszechstronny samochód, który doskonale czuje się na drodze i w terenie, świetnie sprawdzi się także także podczas holowania przyczepy – wyjaśniła.

Reklama

Nowy Volkswagen Touareg to reflektory full LED i podświetlane logo

Innowacyjne rozwiązania bardzo często trafiały najpierw do Touarega, a później także do aut z niższych segmentów. Tak będzie i tym razem.

–Touareg zawsze był pionierem innowacji, co pozwalało nam później transferować nowoczesne technologie do innych aut Volkswagena, zgodnie z naszą strategią. To samo podejście stosujemy w przypadku nowego Touarega – powiedział Kai Grünitz, członek zarządu marki Volkswagen Samochody Osobowe, odpowiedzialny za rozwój.

– Jako pierwszy model Volkswagena będzie on wyposażony w reflektory matrycowe HD LED Matrix – to dziś najdoskonalszy system oświetlenia. Ponad 38 000 interaktywnych diod wyświetla dywan świetlny dokładnie na pasie ruchu i oświetla drogę bardziej precyzyjnie niż kiedykolwiek wcześniej. Wkrótce przeniesiemy matrycowy system oświetlenia HD LED Matrix do innych naszych SUV-ów – wyjaśnia Grünitz.

Dużą zaletą nowych opcjonalnych reflektorów matrycowych HD LED Matrix jest fakt, że światła drogowe mogą pozostać włączone poza obszarem zabudowanym, ponieważ interaktywne reflektory wygaszą odpowiednie diody, by nie oślepiać innych kierowców. System działa bardziej precyzyjnie niż kiedykolwiek wcześniej w modelach marki Volkswagen.

Volkswagen Touareg w nowej odsłonie i zmiany z zewnątrz

Touareg w nowej odsłonie to przeprojektowana osłona chłodnicy, ostrzejsze reflektory i zmieniony zderzak. Stylistyka tylnej części nadwozia jest również przeszła metamorfozę: między lampami znalazł się pasek LED z podświetlonym na czerwono logo Volkswagena. Ten detal debiutuje w Europie właśnie w nowym Touaregu, wcześniej było ono stosowane na takich rynkach jak Chiny i USA.

Nowy Touareg i nowe wyposażenie we wnętrzu

Touareg jest seryjnie wyposażony w Innovision Cockpit – połączenie cyfrowych instrumentów i systemu multimedialnego Discover Pro Max. W nowym modelu zoptymalizowano różne funkcje Innovision Cockpit, takie jak nawigacja na poziomie pasa ruchu i mapy HD o wysokiej rozdzielczości. System sterowania głosowego dopracowano, a integracja aplikacji za pośrednictwem smartfona i App Connect (Apple CarPlay, Android Auto) może teraz odbywać się również bezprzewodowo.

Volkswagen zmodyfikował także przyciski i pokrętło do regulacji głośności w konsoli środkowej – teraz są one wykończone na wysoki połysk w kolorze czarnym. Ponadto przeprojektowano podświetlane listwy w desce rozdzielczej i dodano emblemat Touarega.

Nowy Volkswagen Touareg i wyposażenie standardowe

Touareg jest standardowo wyposażony w wiele systemów zwiększających wygodę i wspomagających kierowcę. Ponadto szeroka gama systemów jest dostępna za dopłatą. Wśród nich są m.in.:

Travel Assist (działający do prędkości maksymalnej);

Park Assist Pro ze zdalnym sterowaniem (system automatycznego wjeżdżania i wyjeżdżania z miejsc; parkingowych, kierowca może kontrolować procedurę parkowania z zewnątrz pojazdu);

Trailer Assist (wspomaganie manewrowania z przyczepą);

Night Vision (pomoc podczas jazdy nocą).

Volkswagen Touareg w nowej odsłonie i silniki

Nowy Touareg debiutuje w pięciu wersjach silnikowych. Oprócz turbodoładowanego silnika benzynowego, do wyboru są dwa turbodiesle i dwie hybrydy plug-in. Wszystkie jednostki są standardowo połączone z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów i mają stały napęd na wszystkie koła.

Nowy model zostanie wprowadzony na rynek w kilku odmianach wyposażeniowych – Touareg oraz Elegance i R-Line. Na szczycie znajduje się Touareg R eHybrid, opracowany przez dział Volkswagen R. Dysponuje on zespołem napędowym o łącznej mocy 462 KM. Najnowsza generacja modelu kontynuuje długą tradycję modeli Touareg R z zaawansowanymi technologicznie funkcjami i bogatym wyposażeniem. Wszystkie zostały opracowane przez specjalistów Volkswagen R.