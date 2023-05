Reklama

W kwestii serwisu klimatyzacji mechanicy zaczynają zwykle od obalenia jednego z największych mitów panujących wśród kierowców. Wielu użytkowników aut z klimatyzacją powtarza bowiem, że lepiej niczego nie ruszać, dopóki wszystko prawidłowo działa. To, niestety, najczęstszy powód pojawiania się poważniejszych usterek. Dlatego specjaliści z warsztatów zalecają serwisowanie klimatyzacji co dwa lata, choć niektóre czynności, jak dezynfekcja czy wymiana filtra kabinowego, to coś, co powinniśmy robić przynajmniej raz w roku.

– Kierowców przekonują warsztaty oferujące ekspresowe i tanie usługi nabijania klimatyzacji, których pracownicy twierdzą, że pełny serwis nie jest konieczny – mówi Adam Lehnort, ekspert sieci ProfiAuto Serwis. – Łatwo przecież podpierać się argumentem szybkiej i taniej usługi. Ponadto dla niektórych klientów już samo podłączenie maszyny u mechanika wygląda profesjonalnie. Trzeba jednak pamiętać, że sprzęt serwisowy to nie wszystko. Skracanie czasu próżni lub dobijanie czynnika to zwykłe naciąganie klienta, który będzie wracał co rok po to samo – przestrzega ekspert.

Serwis klimatyzacji: ile powinien trwać?

Czas próżni podczas serwisu klimatyzacji powinien trwać minimum 30 minut. Gdy dodamy do tego pozostałe czynności, to okaże się, że pełny serwis klimatyzacji to przynajmniej godzina, a nierzadko i dwie. Z kolei ulatnianie się czynnika to proces naturalny, choć w nowych lub kilkuletnich autach nie powinien mieć miejsca. W zależności od typu układu, dopuszcza się ubytek czynnika na poziomie do 40 lub 60 gramów rocznie.

Dlatego im starszy samochód, tym częściej warto przeprowadzać serwis klimatyzacji, by wykryć zawczasu większe nieszczelności. Jeśli takowe się pojawiają, przed rozpoczęciem prac przy układzie należy sprawdzić jego szczelność i zlokalizować miejsce, w którym trzeba usunąć braki.

Serwis klimatyzacji: tzw. dobicie czynnika to błąd

Jednym z większych błędów jest tzw. "dobicie czynnika". Kiedy klimatyzacja przestaje chłodzić, wina rzeczywiście może leżeć w niewystarczającej ilości chłodziwa. Jednak zazwyczaj jest to także oznaka, że dawno nie był przeprowadzany profesjonalny serwis. Czynnik, który pozostał w układzie, może być już stary i wymieszany z wilgocią, a nawet z brudem. Dlatego zamiast dobicia zaleca się wymianę czynnika poprzez odessanie starego, wysuszenie układu oraz napełnienie go nowym.

– Nierzadko dwu- lub trzykrotne dobicie klimy co roku to tylko preludium do poważniejszej awarii, np. jej kompresora, przewodów lub skraplacza. Usunięcie wody z układu to jedna z ważniejszych czynności serwisowych, która ma wpływ na trwałość drogiego w wymianie kompresora, a także pozostałych elementów – podkreśla Adam Lehnort z ProfiAuto Serwis.

Serwis klimatyzacji: o tym musisz pamiętać

Należy jednak pamiętać, że osuszenie układu klimatyzacji i napełnienie go nowym czynnikiem nie do końca ma sens, jeśli w samochodzie nigdy nie wymieniano osuszacza. Fachowy warsztat bierze pod uwagę wiek i historię samochodu, a także przeprowadza wywiad z klientem. Osuszacz, czyli element odpowiedzialny za pochłanianie wilgoci z układu, powinien być wymieniony po 3-4 latach.

– Wymiana czynnika bez wymiany osuszacza przypomina trochę wymianę oleju silnikowego bez filtra – wyjaśnia Adam Lehnort, ekspert ProfiAuto. – Owszem, ma to jakiś sens, olej jest świeży, ale szybko zostanie zabrudzony w filtrze. Jeśli wykonujemy serwis klimatyzacji co rok lub dwa, to nie za każdym razem trzeba wymieniać osuszacz. Jednak jeśli serwisujemy klimatyzację co kilka lat, warto zrobić to kompleksowo – dodaje ekspert.

Serwis klimatyzacji: diagnostyka końcowa

Serwis klimatyzacji należy uznać za niedokończony, jeśli nie zostanie przeprowadzony test wydajności. W układach bardziej zaawansowanych należy też przeprowadzić pełną diagnostykę elektroniki. Wydajność klimatyzacji sprawdza się w najprostszy sposób – termometrem. Umieszcza się go przy kratce wentylacyjnej, skąd wylatuje zimne powietrze. Powinno ono mieć temperaturę w okolicy 7 st. C, oczywiście przy ustawieniu na maksymalne chłodzenie.

Wymiana filtra kabinowego to czynność obowiązkowa przy każdym serwisie klimatyzacji, tak samo jak dezynfekcja. Niestety, nie zawsze filtr kabinowy jest umieszczony w wygodnym miejscu, a jego wymiana niekiedy wymaga demontażu kilku elementów i zajmuje dużo czasu. Kompleksowy serwis w takich samochodach może być droższy właśnie z tego powodu. Może też trwać dużo dłużej niż w modelach, w których łatwo wymienia się filtr kabinowy. W takim przypadku warto zainwestować w dobrej jakości filtr węglowy, który zapewni nam czyste powietrze na dłużej. A są i takie modele, w których zamontowano dwa filtry kabinowe.

Klimatyzacja, serwis klimatyzacji: ozonowanie i dezynfekcja

Wymiana filtra nie miałaby większego sensu bez oczyszczenia całego układu wentylacji oraz kabiny z grzybów i bakterii. Dlatego w pełni profesjonalny serwis klimatyzacji obejmuje także ozonowanie. Jest to obecnie najpopularniejsza, bezpieczna i skuteczna metoda oczyszczania kabiny pojazdu. Ozon zabija wszelkie żywe organizmy. Z tego też powodu po ozonowaniu trzeba dobrze przewietrzyć wnętrze zanim ruszymy nim w drogę.

– Kierowcy często zadają pytania o to, jak często należy wymieniać filtr kabinowy. Odpowiedź każdy powinien jednak znaleźć dla siebie sam. Tutaj sytuacja jest trochę podobna, jak w przypadku mycia auta – jak często należy to robić? Wtedy, kiedy jest brudne – podpowiada ekspert ProfiAuto Serwis. – Ogólnie zaleca się wymianę filtra przynajmniej raz w roku, ale jeśli szybko się zabrudza, można też pokusić się o zmianę na nowy dwa lub trzy razy w roku. Dużo też zależy od naszego samopoczucia. W tym przypadku to naprawdę dość indywidualna sprawa – wyjaśnia Adam Lehnort.

Serwis klimatyzacji: czyszczenie nawiewów

Jeśli mamy podchodzić do serwisu klimatyzacji kompleksowo, powinno się też wykonać kilka dodatkowych czynności, które – co do zasady – nie wchodzą w zakres typowego serwisu. Należy do nich oczyszczenie kratek, przez które wlatuje powietrze do układu wentylacji. Wydaje się, że to czynność banalna, ale pokazuje ona też dobrze kulturę pracy w warsztacie. To samo dotyczy sprawdzenia drożności odpływów wody ze skraplacza czy szczelności zaworków, przez które często ulatuje czynnik.

– Korzystając z profesjonalnych sieci naprawczych, wielu kierowców może być zaskoczonych długim czasem trwania serwisu klimatyzacji lub nieco wyższą ceną, niż ta, do której byli przyzwyczajeni przed laty. Można jednak wtedy założyć, że obsługa będzie fachowa i uchroni ich przed naprawdę poważnymi kosztami związanymi z awarią całego układu. Jeśli więc kierowca widzi, że klienci przewijają się szybko przez warsztat, a do tego jest bardzo tanio, to trzeba być ostrożnym lub dopytać czy rzeczywiście mowa o kompleksowym serwisie klimatyzacji – ostrzega Adam Lehnort z sieci ProfiAuto Serwis.