Autostrada A1 to jedna z kluczowych tras w Polsce. Dzięki niej z centrum Gdańska do granicy z Czechami można przejechać w 5 godzin. Teraz zanosi się na to, że kierowcy zyskają jeszcze więcej komfortu…

A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ zostanie rozbudowa w obie strony o trzeci pas ruchu (po 35 km) po wewnętrznej stronie, z wykorzystaniem środkowego pasa dzielącego. GDDKiA podpisała już umowę z wykonawcą na opracowanie materiałów niezbędnych do zdobycia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wartość prac wyceniono na niemal 3 mln zł. Decyzja środowiskowa da zielone światło do realizacji rozbudowy.

Autostrada A1 zyska trzeci pas na odcinku od Torunia do Włocławka

– Poszerzenie autostrady A1 o dodatkowy pas ruchu związane jest ze spodziewanym większym natężeniem ruchu za sprawą zmian na sieci drogowej – uzasadnia GDDKiA. –Wraz z budową kolejnych odcinków S10 pomiędzy Szczecinem i Warszawą wzrośnie natężenie ruchu na wspólnym odcinku A1 i S10. Realizacja planowanego poszerzenia autostrady pomiędzy węzłami Toruń Południe i Włocławek Północ zapewni zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa istniejącej autostrady. Umożliwi też efektywne rozprowadzenie zwiększonego ruchu drogowego na trasach dojazdowych do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prognoza ruchu wykonana w ramach Studium korytarzowego niezbędnego do budowy S10 (na odcinku A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej) wykazała średnie natężenie w 2050 r. w przedziale od 64,3 do 67,2 tys. poj./dobę – wyliczyli.

Autostrada A1 w budowie od 34 lat, czyli jak powstała trasa z Gdańska na Śląsk

Pierwszy odcinek autostrady A1 - z Tuszyna pod Łodzią do Piotrkowa Trybunalskiego - oddano do ruchu w 1989 roku, a 30 lat później ruszyła jego przebudowa. Północna część A1, ponad 150 km od Rusocina pod Gdańskiem do Torunia, została wybudowana przez koncesjonariusza w latach 2005-2011.

Pięć lat później autostradą można było dojechać ponad 180 km dalej, do Tuszyna. W latach 2007-2014 zrealizowano nieco ponad 90 km A1, umożliwiając przejazd od Pyrzowic do granicy z Czechami w Gorzyczkach. W latach 2015-2019 oddano blisko 60 km autostrady po nowym przebiegu, omijającej Częstochowę i łączącej się z A1 w Pyrzowicach.

W 2018 r. podpisano umowy na przebudowę starej autostrady A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz trzech odcinków DK1 od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy. W kwietniu 2019 roku zawarto umowę na przebudowę ostatniego fragmentu trasy, od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska; łącznie nieco ponad 80 km.

Autostrada A1 to ponad 560 km, z Gdańska do granicy z Czechami przejedziesz w 5 godzin

- Kierowcy mają do dyspozycji całą autostradę A1, ponad 560 km od Rusocina do Gorzyczek. Trasę z centrum Gdańska do granicy z Czechami można przejechać pojazdem osobowym, nie przekraczając dopuszczalnej prędkości, w czasie ok. 5 godzin z przerwą na odpoczynek - wyliczyła GDDKiA.

Autostrada A1 jest częścią międzynarodowego szlaku transportowego łączącego Morze Bałtyckie i Adriatyk. To także drogowy kręgosłup łączący się z biegnącymi ze wschodu na zachód autostradami A2 i A4, a także drogami ekspresowymi S1, S5, S7 i S8.