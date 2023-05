Reklama

Koncepcja shooting brake’a nawiązuje do tradycyjnego kształtu nadwozia sportowych BMW sprzed lat, a we wnętrzu czekają powierzchnie pokryte skórą włoskiego producenta Poltrona Frau. Miejsce za siedzeniami oferuje wystarczającą przestrzeń na potrzebne podczas spontanicznych wycieczek elementy bagażu, również wyprodukowane jako ekskluzywne unikaty przez manufakturę kaletniczą Schedoni z Modeny.

I choć w oficjalnych materiałach BMW się tym nie chwali, to koncept powstał na bazie aktualnej "Z4-ki" - widać to i z przodu, i w środku. Ale czy to źle? Absolutnie nie, bo Touring fenomenalnie wygląda, a Z4 to auto, które świetnie jeździ.

BMW Concept Touring Coupé: bazuje na technice Z4

Światowa premiera na Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023 umieszcza BMW Concept Touring Coupé w odpowiednim historycznym kontekście. W otoczeniu klasyków motoryzacji, które od dziesięcioleci dają przyjemność nie tylko swoim właścicielom, ale i każdemu obserwatorowi, ten unikat zaprezentuje się w Cernobbio jako hołd dla ponadczasowej fascynacji motoryzacją.

– Wraz z BMW Concept Touring Coupé celebrujemy pierwotną radość z jazdy – mówi Domagoj Dukec, szef działu projektowania BMW. – Tak niezwykle emocjonujący samochód pokazuje nam, że pasja do czystej radości z jazdy będzie nieodzowna również w przyszłości.

BMW Concept Touring Coupé: wyglądem nawiązuje do tradycji

Proporcje nowego konceptu, podobnie jak i jego nazwa, nawiązują do BMW 328 Touring Coupé, które w 1940 roku wygrało wyścig długodystansowy Mille Miglia. Funkcjonalność koncepcji shooting brake nawiązuje do wariantów modelowych BMW serii 02 zaprezentowanych na początku lat 70. – nosiły one przydomek "touring" dla odróżnienia ich od limuzyn.

Znaczki z tyłu i we wnętrzu tego unikatu bazują stylistycznie na oznaczeniu modelu historycznego pierwowzoru. BMW Concept Touring Coupé napędza typowy dla marki sześciocylindrowy silnik rzędowy.

Lakier w kolorze Sparkling Lario został opracowany specjalnie na potrzeby BMW Concept Touring Coupé. Jego szarobrązowy odcień ma niezwykły efekt głębi uzyskany dzięki... wtopionym w lakier niebieskim okruchom szkła. Całość uzupełniają akcenty w kolorze srebrnego brązu i specjalnie zaprojektowana atrapa chłodnicy z pionowymi podwójnymi listwami grilla. Z przodu zastosowano felgi w rozmiarze 20 cali, z tyłu dostajemy koła 21-calowe.

BMW Concept Touring Coupé: we wnętrzu skóra Poltrona Frau

Kokpit, jak na BMW przystało, został zwrócony w stronę kierowcy. Dwukolorowa tapicerka włoskiej manufaktury kaletniczej Poltrona Frau dzieli wnętrze poziomo na dwa segmenty kolorystyczne: w górnej części ciemnobrązowy kolor ułatwia koncentrację na prowadzeniu samochodu, a jasny brąz w dolnej części tworzy bardziej przytulną atmosferę.

Z kolei torby zostały zaprojektowane specjalnie do BMW Concept Touring Coupé przez firmę Schedoni, szczycącą się długimi tradycjami manufakturę kaletniczą z Modeny. Wykonany na miarę zestaw obejmuje idealnie dopasowane do pojazdu dwie duże torby i jedną małą torbę weekendową oraz torbę na garnitur.