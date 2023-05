Reklama

Francuzi dają technikę, Opel wymyśla chwytliwą nazwę (Grand Sport electric) i voila – oto jest. Astra Sports Tourer GSe, czyli hybryda z wtyczką (plug in), która ma nie tylko dawać frajdę z jazdy, ale i oszczędzać paliwo. No i umie jeździć na prądzie. Nowa Astra Sports Tourer GSe, właśnie wjeżdża do Polski i można ją już zamawiać.

– Nowa Astra Sports Tourer GSe to naprawdę wyjątkowe kombi! Wyostrzony design nadwozia zapewnia przyjemność z jazdy całej rodzinie. GSe łączy czystą radość z dynamicznej jazdy z lokalną bezemisyjnością, a będąc modelem kombi oferuje również sporo miejsca na przedmioty codziennego użytku – powiedział dyrektor generalny marki Opel, Florian Huettl.

Nowy Opel Astra Sports Tourer GSe: 225 KM, ponad 60 km na prądzie

Mocny układ napędowy i zawieszenie szlifowane pod kątem dynamicznej jazdy są podstawą wrażeń z jazdy oferowanych przez wersje GSe. Dzięki mocy układu wynoszącej 225 KM – gdzie czterocylindrowy silnik o pojemności 1,6 litra dostarcza 180 KM, a silnik elektryczny rozwija do 110 KM – i maksymalnemu momentowi obrotowemu 360 Nm, nowa Astra Sports Tourer GSe przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,6 sekundy i pojedzie nawet 235 km/h (135 km/h w trybie elektrycznym). Akumulator litowo-jonowy o pojemności 12,4 kWh sprawia, że hybryda plug-in może pokonać do 63 kilometrów bez emisji spalin według WLTP4 (zasięg elektryczny w mieście wg WLTP4: 66-71 km).

W porównaniu ze standardowymi wariantami zawieszenie zostało obniżone o 10 mm i przeprojektowane. Specjalne sprężyny i amortyzatory umożliwiają nie tylko dynamiczną, ale i komfortową jazdę. Jest to zasługa specjalnych sprężyn i amortyzatorów z technologią Koni FSD (Frequency Selective Damping): w zależności od sytuacji, warunków na drodze, technologia ta oferuje zmienne charakterystyki tłumienia, zapewniając komfortową jazdę przy wysokich częstotliwościach oraz oferując sportowy, ambitny styl jazdy, gdy kontakt z drogą jest bardziej bezpośredni przy niskich częstotliwościach.

Nowy Opel Astra Sports Tourer GSe: specjalne nastawy ESP

Ustawienia ESP w GSe podążają tym tropem: elektroniczny system stabilizacji toru jazdy interweniuje później, dzięki czemu kierowcy GSe mogą cieszyć się bardziej dynamiczną jazdą. Astra Sports Tourer GSe zachowuje stabilność przy hamowaniu i pokonywaniu łuków nawet przy dużych prędkościach autostradowych. Również sportowo zestrojony układ kierowniczy został skalibrowany specjalnie do wersji GSe. Reaguje niemal błyskawicznie i bezpośrednio na każde polecenie kierowcy.

Astra Sports Tourer GSe wyposażona jest w 18-calowe alufelgi i charakterystyczne przednie zderzaki i tylne dyfuzory GSe. W kabinie kierowca i pasażer podróżują wygodnie w fotelach z atestem AGR. Podgrzewane fotele i kierownica zapewniają przyjemną atmosferę nawet w chłodne dni, a jeśli chcesz wybrać się na rodzinne wakacje za kierownicą dynamicznego kombi, Astra Sports Tourer GSe oferuje obszerny bagażnik o pojemności od 516 nawet do 1553 l (po złożeniu oparć tylnej kanapy). W opcji dostaniemy elektrycznie sterowaną klapę bagażnika.

Nowy Opel Astra Sports Tourer GSe: multimedia na czasie. Jaka cena?

Standardowe wyposażenie obejmuje system Intelli-Drive z funkcją ostrzegania przed kolizją i funkcją hamowania awaryjnego, wykrywania pieszych oraz zmęczenia kierowcy, ostrzeżenie przed niekontrolowaną zmianą pasa i rozpoznawanie znaków, ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu i obecności pojazdu w martwym polu, a także automatyczny tempomat z funkcją pełnego zatrzymania. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz zapewniający widok w promieniu 360 stopni system kamer Intelli-Vision pomagają przy manewrowaniu.

Do dyspozycji pasażerów GSe jest system multimedialny z nawigacją kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto, z 10-calowm ekranem dotykowym oraz 10-calowymi zegarami. Bezprzewodowa ładowarka w konsoli środkowej umożliwia ładowanie kompatybilnych smartfonów.

Za to wszystko Opel życzy sobie solidne 210 000 zł, podczas gdy np. Peugeot 308 SW GT z tym samym układem napędowym jest o niecałe 7 tys. zł tańszy. Czyli Astra za ponad dwie "stówy", pora umierać? Chyba jeszcze nie, warto będzie zaczekać i sporawdzić… jak naprawdę podczas szybkiej jazdy zachowuje się najmłodsze dziecko Opla. Czekamy niecierpliwie!