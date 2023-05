Reklama

W Polsce w 2022 roku do największej liczby wypadków i kolizji z udziałem samochodów osobowych doszło w województwie mazowieckim. Policja odnotowała aż 54 318 zdarzenia – wynika z danych zgromadzonych w bazie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK). W czołówce znalazły się również śląskie (45 088) i dolnośląskie (32 735). Z kolei najmniej zdarzeń drogowych odnotowano w opolskim (8797), lubuskim (9413) i świętokrzyskim (10 188).

Warszawa to miasto wojewódzkie z największą liczbą wypadków i kolizji – było ich 22 345. Następny jest Wrocław (9392) i Kraków (8704). Najmniej zdarzeń drogowych odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim (1648), Opolu (2007) i Olsztynie (2494). Statystyki dają jednak zupełnie inny obraz, kiedy porównać liczbę zdarzeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Mandat za kolizję czy wypadek? Dolnośląskie to czarny punkt na mapie Polski

Okazuje się, że wówczas najniebezpieczniej jest w województwie dolnośląskim (11,3). W czołówce znajdują się również Śląskie (10,3) i woj. kujawsko-pomorskie (10,2). Z kolei Mazowieckie zajmuje w zestawieniu piąte miejsce ze wskaźnikiem 9,9.

Do najmniejszej liczby wypadków i kolizji drogowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców z udziałem samochodów osobowych dochodzi w województwie podkarpackim (6,9). Nieco częściej ma to miejsce w Małopolsce (7,7) i woj. lubelskim (8).

Województwo Liczba wypadków i kolizji z udziałem samochodów osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców podkarpackie 6,9 małopolskie 7,7 lubelskie 8 wielkopolskie 8,1 świętokrzyskie 8,6 podlaskie 8,9 warmińsko-mazurskie 9,2 opolskie 9,3 pomorskie 9,3 lubuskie 9,6 łódzkie 9,6 mazowieckie 9,9 zachodniopomorskie 10 kujawsko-pomorskie 10,2 śląskie 10,3 dolnośląskie 11,3

W Katowicach najwięcej wypadków na 1000 mieszkańców

Wśród miast wojewódzkich najczęściej do wypadków i kolizji drogowych z udziałem samochodów osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców dochodzi w Katowicach (18,1). W ścisłej czołówce znajdują się również Kielce (16,2) i Opole (15,8). Co ciekawe, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców najrzadziej do wypadków i kolizji dochodzi w Krakowie (10,8) i w Warszawie (12). Na najniższym stopniu podium znajduje się Poznań (12,4).

Miasto Liczba wypadków i kolizji z udziałem samochodów osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kraków 10,8 Warszawa 12 Poznań 12,4 Łódź 12,7 Gdańsk 13 Bydgoszcz 13,1 Lublin 13,3 Wrocław 13,9 Białystok 13,9 Gorzów Wlkp. 14 Olsztyn 14,7 Szczecin 15,5 Rzeszów 15,6 Opole 15,8 Kielce 16,2 Katowice 18,1

Jazda na zderzaku to manewr, który jest najczęstszą przyczyną wypadków w 7 województwach

Policja wskazuje, że najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji drogowych z udziałem samochodów osobowych w siedmiu województwach jest niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Najwięcej kierowców siedzi na zderzaku poprzedzającego auta w śląskim (8874), a najmniej w opolskim (1554). Z kolei w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest to najczęstszy manewr prowadzący do zderzania w dolnośląskim (3,4), a najrzadszy w podkarpackim (1,2).

W jedenastu miastach wojewódzkich jazda na zderzaku to najczęstsza przyczyna wypadków i kolizji. Takim manewrem najwięcej zdarzeń spowodowali kierowcy we Wrocławiu (2822), a najmniej w Olsztynie (381). Z kolei w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest to najczęstszy powód zderzeń drogowych w Katowicach (4,7), a najrzadszy w Olsztynie (2,2).

Jak określić bezpieczną odległość między pojazdami?

Kierowcy podróżujący autostradami i drogami ekspresowymi musza pamiętać, że od 1 czerwca 2021 roku obowiązuje prawo nakazujące zachowanie minimalnego odstępu między pojazdami. Zgodnie z przepisami bezpieczna odległość to połowa wartości aktualnej prędkości kierowcy. To oznacza, że jadąc 100 km/h musimy zachować odstęp 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m. Podobne rozwiązania zostały zastosowane w wielu europejskich państwach, w tym m.in. w Niemczech. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

Policja nie ma wątpliwości, że jazda na zderzaku innego pojazdu może powodować zagrożenie w ruchu drogowym, w szczególności na drogach tzw. szybkiego ruchu. Wtedy funkcjonariusz może wypisać 500 zł mandatu, a na konto kierowcy trafi 6 punktów karnych. Przy tym wykroczenia mogą występować w różnych kombinacjach - jako pojedyncze lub sumować się. A osoba, która nie zachowa bezpiecznego odstępu, w skrajnych przypadkach może też zostać uznana winną kolizji.

Z poradnika "Kodeks kierowcy 2023. Mandaty. Punkty karne. Znaki drogowe" wynika, że tak obowiązujące przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym określają minimalną odległość:

między pojazdami poruszającymi się w kolumnie – odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów;

w stosunku do zespołu pojazdów o długości powyżej 7 m (kierowca jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami);

podczas przejazdu przez tunele – kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż: 1) 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem oraz 2) 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu.

Zasada dwóch sekund - na czym polega zachowanie odstępu

Jednym ze sposobów na zachowanie bezpiecznej odległości jest zasada dwóch sekund. Prowadząc samochód, należy wybrać przed sobą charakterystyczny stały punkt przy drodze (np. znak, słupek kilometrowy, drzewo). W chwili, gdy ten punkt minie poprzedzające nas auto, zacznijmy liczyć upływające sekundy. Następnie, jeśli sami miniemy wybrany punkt zanim upłyną 2 sekundy, oznacza to, że jesteśmy za blisko i musimy zwiększyć odstęp.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, oto 6 najgorszych województw

Nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu jest najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji w sześciu województwach. Najwięcej w wielkopolskim (4753), a najmniej w świętokrzyskim (1530). Z kolei w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest to główny powód kraks w kujawsko-pomorskim (1,8), a najrzadszy w świętokrzyskim (1,2).

Z kolei przez niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego najczęściej do wypadków i kolizji dochodzi w województwie mazowieckim (9322), łódzkim (3981) i warmińsko-mazurskim (1768).

Zbyt szybka jazda jest najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji w Łodzi (1709), Gdańsku (1563) i Poznaniu (1200). Z kolei nieprawidłowa zmiana pasa ruchu w Warszawie (4783), a nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w Gorzowie Wielkopolskim (347).

Wypadek lub kolizja, czyli co z odszkodowaniem?

– Jeśli do zdarzenia drogowego dojdzie z winy osoby trzeciej, to odszkodowanie zostanie wypłacone poszkodowanemu z ubezpieczenia OC sprawcy. Jednak, gdy kierowca spowoduje wypadek lub kolizję drogową, w której uszkodzony zostanie jego samochód czy motocykl, to koszty naprawy pojazdu może pokryć tylko polisa AC – wyjaśnił Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w multiporównywarce rankomat.pl.

Wpływ na cenę autocasco ma wiele czynników. Oprócz wieku, marki i modelu pojazdu czy historii ubezpieczeniowej kierowcy, również m.in. zakres ochrony, wariant naprawy, rodzaj części, bądź udział własny.

– Zwykle dobrowolne ubezpieczenie AC można kupić taniej w pakiecie z obowiązkowym OC. Jednak należy uważać na opcję AC mini, czyli autocasco z podstawowym zakresem ochrony, który może ograniczać się np. tylko do kradzieży. Jeśli więc dojdzie do uszkodzenia samochodu w wypadku lub kolizji, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy. Ponadto obniżyć wysokość składki można za pomocą wyboru części zamiennych zamiast oryginalnych, czy stosując udział własny w likwidacji szkody. Tańszy będzie również wariant kosztorysowy, czyli otrzymanie gotówki na konto i naprawa auta na własną rękę, w odróżnieniu od wizyty w Autoryzowanej Stacji Obsługi – wskazał Sztandera.

Masz BMW? Zapłacisz najdroższe ubezpieczenie

Duży wpływ na cenę AC ma również m.in. marka samochodu. W I kwartale 2023 r. wśród 10 najczęściej ubezpieczanych aut w porównywarce rankomat.pl, najwięcej za pakiet OC + AC płacili właściciele BMW (1970 zł). Nieco mniej na ten cel musieli przeznaczyć posiadacze Audi (1819 zł) oraz Toyoty (1359 zł). Najtańszą marką w zestawieniu pod względem zakupu pakietu OC + AC okazał się Opel (1128 zł). Nieznacznie droższy był Citroen (1153 zł) i Renault (1159 zł).

Tak trafisz na czarną listę policji i zapłacisz drożej za OC

Warto też pamiętać, że ewidencja prowadzona przez policję zawiera dane dotyczące osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego kierując pojazdem (w tym również pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających), liczbę, daty i klasyfikację popełnionych wykroczeń lub przestępstw, a także zapis aktualnej liczby punktów karnych kierowcy oraz nałożonych mandatów wraz z informacjami o tym, czy zostały one opłacone. Firmy ubezpieczeniowe zyskają wgląd do tych informacji. Efekt?

- Dane te pozwalają dostosować wysokość składki do historii wykroczeń lub przestępstw danego kierowcy. Bezpieczna jazda będzie premiowana brakiem konieczności poniesienia dodatkowego kosztu umowy ubezpieczenia, z kolei piratów drogowych będą czekały wyższe opłaty za OC. Zmiany dotyczące przekazywania i udostępniania danych z centralnej ewidencji kierowców zakładom ubezpieczeń wejdą w życie w dniu wdrożenia rozwiązań technicznych - wyjaśnia "Kodeks kierowcy 2023. Mandaty. Punkty karne. Znaki drogowe".

Wysokość składki OC uzależniona od liczby punktów karnych

Osoby które mają na swoim koncie punkty karne oraz mandaty, zapłacą wyższe ubezpieczenie, nawet jeśli jeździły bezwypadkowo. Czyli niebezpieczny kierowca zapłaci drożej za OC.

– Jeżeli ktoś przejeżdża skrzyżowanie na czerwonym świetle, to chociaż nie miał wypadku, wiadomo że jest kierowcą niebezpiecznym. Podobnie, jeśli kogoś złapano kilka razy na przekroczeniu prędkości. Takie osoby powinny płacić więcej za OC, ale też dzięki temu rozwiązaniu ci, którzy jeżdżą bezpiecznie, będą płacili relatywnie mniej – wyjaśnił Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Utrata prawa jazdy uziemi kierowcę, 21 wykroczeń po 15 punktów karnych

Warto pamiętać, że aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów karnych. Nie brak też takich za 12. Wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i prawo jazdy znika. Do tego za najcięższe wykroczenia popełnione w warunkach recydywy grozi podwójna stawka mandatu.

– Przypominam kierowcom, że w myśl nowego taryfikatora mandat karny za wykroczenie polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim wynosi pierwszy raz: 1500 zł – powiedział nam nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

– Przy popełnieniu ponownie tego wykroczenia w warunkach recydywy mandat jest liczony podwójnie i wyniesie już 3 tys. zł. Podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy po 15 punktów karnych. W warunkach recydywy kolejne 15 pkt. karnych to wynik 30 punktów i utrata prawa jazdy – podliczył policjant.

Co ile kasują się punkty karne w 2023 roku? Ważna jest ta data

Obecnie nowe przepisy przewidują kasowanie punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek w 2023 roku

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko śmiertelnego potrącenia pieszego. Dodatkowo spotkanie z policją za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w zaostrzony taryfikator punktów karnych. W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z nowego taryfikatora:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Oprócz pięciu przekroczeń prędkości karanych w recydywie taryfikator 2023 zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w ośmiu przypadkach. Przepisy wskazują cztery najgroźniejsze przewinienia wobec pieszych:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

– pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

– pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp . – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

– pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta, 30 tys. zł to grzywna w sądzie

Warto pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Kierowca kontra pieszy, oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych

Obecnie jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki. Oto lista: