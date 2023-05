Reklama

Policja spektakularne polowanie na gang samochodziarzy rozpoczęła od akcji na autostradzie A2 pod Poznaniem. Jak to było możliwe? Nad sprawą pracowali policjanci z gdańskiego CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami z gdańskiej "samochodówki".

Przy pierwszym uderzeniu policji na bramkach do poboru opłat na A2 zatrzymano czterech gangsterów i odzyskano dwa Volkswageny skradzione w Niemczech kilka godzin wcześniej. W systemie wentylacji jednego z samochodów śledczy znaleźli narzędzia służące do kradzieży pojazdów. To był dopiero początek…

Reklama

Policja nie miała litości dla złodziei, gang samochodziarzy w potrzasku

Policjanci ruszyli też na łowy na Pomorzu. Tam przeszukali 18 nieruchomości i odkryli 5 dziupli samochodowych. Zatrzymali też trzech kolejnych mężczyzn – wśród nich jest prawdopodobny organizator procederu oraz jego wspólnik. W ręce mundurowych wpadł także podejrzany o ukrywanie oraz rozbiórkę na części aut sprowadzonych przez złodziei.

Złodzieje samochodów uwielbiali jeden model Volkswagena

Gang samochodziarzy najwidoczniej upodobał sobie jedną markę i model – ich łupem najczęściej padał Volkswagen T6 Transporter, Multivan, Caravelle i California. Takie też auta z przerobionymi numerami identyfikacyjnymi odkryli policjanci, w tym samochód skradziony trzy dni wcześniej w Pruszczu Gdańskim.

Dziuple jak hale produkcyjne koncernu (WIDEO z akcji)

Łącznie policja odzyskał pięć skradzionych pojazdów, których jeszcze nie rozebrano na części. Przejęli też kilka tysięcy różnych części samochodowych, w tym bryły pojazdów, elementy nadwozia, a także podzespoły elektryczne. Według śledczych zabezpieczone części pochodzą z co najmniej 120 samochodów skradzionych z terenu Polski i Niemiec. Ustalane są również numery identyfikacyjne 250 innych elementów pojazdów zabezpieczonych przy przeszukaniach.

Gang samochodziarzy ukradł auta za ponad 3 mln zł, ale to dopiero początek

Śledczy wstępnie szacują, że wartość pojazdów skradzionych z terenu Niemiec to prawie 3 mln zł. Kwota może jednak okazać się kilkukrotnie wyższa, kiedy policjanci ustalą pełną listę kradzionych aut. Podczas akcji, na poczet kar, zabezpieczono również gotówkę, samochód i motocykle o wartości około 1 mln zł.

Złodzieje samochodów kontra policja, czyli co grozi przestępcom?

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem do pojazdów oraz paserstwa samochodów. Grozi im za to do 10 lat więzienia. Śledczy zapewniają, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania w tej sprawie.