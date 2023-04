Reklama

Skoda Superb i Kodiaq to topowe modele czeskiej marki. Oba samochody okazały się hitem. Liczby najlepiej oddają sytuację…

Nazwa Superb była używana w latach 30. XX wieku dla najwyższej klasy luksusowych samochodów Skody. Czesi w 2001 roku odkurzyli słynne imię i wrócili do gry. Jednak styliści odpowiadający za kształt karoserii nie wysilili się specjalnie. Czarno na białym widać, że inspiracją był Volkswagen Passat B5 - zarówno linia dachu, jak i tył są niemalże identyczne. Osłodą wówczas był to, że Superb jako pierwsza Skoda został ubrany w zaawansowane technologie. Lista nowinek obejmowała m.in. reflektory biksenonowe, automatyczną skrzynię biegów Tiptronic czy funkcję coming home i parasolkę chowaną w drzwiach. Do 2008 roku Skoda Superb pierwszej generacji sprzedała się w liczbie prawie 137 tys. szt.

Skoda Superb i Skoda Kodiaq sprzedają się na pniu

Skoda Superb drugiej generacji pojawiła się w 2008 roku. Charakterystyczną cechą tej limuzyny była „łamana” klapa bagażnika – można było ją otwierać razem z szybą jak w liftbacku lub uchylając wyłącznie pokrywę jak w sedanie. Pojawił się tez napęd 4x4. W 2009 roku dołączyła Skoda Superb kombi. Łącznie sprzedało się 618 tys. egz. obu nadwozi. Aktualna Skoda Superb trzeciej generacji weszła na rynek w lutym 2015 roku. Po 4 latach limuzyna i kombi przeszły modernizację. Superb stał się pierwszą hybrydą plug-in czeskiej marki. Do tej pory na drogi wyjechało ponad 777 tys. sztuk tego auta.

Także Skoda Kodiaq okazała się strzałem w dziesiątkę. Od 2016 roku ten duży SUV sprzedał się już w ponad 740 tys. egzemplarzy. Sportowy Kodiaq RS pojawił się w 2018 roku, natomiast cała gama modelowa została odmłodzona w 2021 roku. Ludzie z Skody są jednak świadomi, że dobra passa nie trwa wiecznie, dlatego przygotowali zupełnie nowe generacje obu aut…

Skoda Superb nowej generacji jako limuzyna i kombi, nowy Kodiaq z lepszym wyposażeniem

Skoda Superb nowej, czwartej już generacji oraz Kodiaq II zaskoczą kierowców nie tylko stylistyką (fotosy zarysu sylwetek). To będą pierwsze modele z nowym logo marki i nazwą SKODA na tylnej klapie wypisaną opatentowaną czcionką.

Czeska marka twierdzi, że nad nowym znakiem głowili się wszyscy pracownicy. Co więcej, aż 2200 osób z sześciu kluczowych rynków – Czech, Niemiec, Indii, Izraela, Włoch i Norwegii – przebadano, aby wybrać najlepszą wersję logo spośród 165 projektów. Efekt? Niby nic nadzwyczajnego, ale ponoć najtrudniejszym elementem było zintegrowanie karonu nad literą S, co stanowi ważną część czeskiego dziedzictwa ŠKODY. Tak zwany "Háček" ("ptaszek" nad S) jest teraz połączony z pierwszą literą. Badania wykazały, że typograficzny znak słowny jest łatwiejszy do rozpoznania i identyfikacji niż tradycyjne okrągłe logo z uskrzydloną strzałą.

Oprócz nowego wyglądu zewnętrznego, każdy model wyposażony będzie w więcej funkcji i ulepszoną technologię. Wnętrze przywita całkowicie przeprojektowanym układem. Nowy Superb zadebiutuje jako liftback i kombi – oba nadwozia mają być obłędnie komfortowe i przestronne. Z kolei Kodiaq drugiej generacji wyróżni się m.in. nową formą reflektorów. Inżynierowie obiecują, że nowy SUV wyniesie bezpieczeństwo oraz wszechstronność na wyższy poziom.

Oto nowy Superb i Kodiaq, Skoda ratuje silnik Diesla, hybryda z większym zasięgiem

Skąd moc? Skoda jest świadoma realiów rynkowych i w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z jednostek spalinowych. Wręcz przeciwnie - rozwija silniki Diesla i benzynowe.

– Skoda Superb nowej generacji i nowy Kodiaq to nasze najważniejsze tegoroczne premiery. Oprócz wariantów wyposażonych w najbardziej zaawansowane silniki benzynowe i wysokoprężne, jedną z innowacji, która przyczyni się do dalszego zwiększenia atrakcyjności obu tych modeli, będzie wprowadzenie drugiej generacji hybrydowego napędu plug-in – powiedział dziennik.pl Tomasz Porawski, dyrektor marki Skoda w Polsce. – Będzie ona charakteryzować się głównie powiększoną pojemnością akumulatora, a co za tym idzie – większym zasięgiem w trybie bezemisyjnym – zapowiedział.

Nowa Skoda Superb i nowy Kodiaq, kiedy ceny w Polsce?

Skoda Superb nowej generacji oraz nowy Kodiaq zadebiutują jesienią 2023 roku. Bliżej premiery rynkowej poznamy też cennik w Polsce.

Skoda Superb do produkcji w nowym miejscu, nowy Kodiaq będzie miał więcej miejsca

Nowa Skoda Superb powstanie na tej samej platformie co nowy VW Passat. Oba samochody będą produkowane w Bratysławie (Słowacja). Uruchomienie produkcji niemiecko-czeskiej pary aut korzystającej z tej samej architektury i wielu wspólnych komponentów pochłonie przynajmniej miliard euro i da zatrudnienie 2 tys. osób. Szefowie koncernu utrzymują, że dzięki przeniesieniu produkcji Superba z czeskiego zakładu Kvasiny do Bratysławy, Skoda uzyska w Czechach wolne moce produkcyjne niezbędne do realizacji własnych planów rozwojowych. Teraz już wiadomo, że fabryka w Kvasinach zajmie się wytwarzaniem modelu Kodiaq drugiej generacji – zwolnione przez Superba moce pozwolą na zwiększenie produkcji SUV-a.