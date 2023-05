Reklama

Skoda od kilku miesięcy buduje napięcie przed premierą czwartej generacji flagowej limuzyny oraz drugiej generacji swojego największego SUV-a. Marka systematycznie ujawnia kolejne informacje na ich temat, a teraz podzieliła się wynikami testów, jakim poddane zostały obydwa auta w zimowych warunkach na kole podbiegunowym.

Skoda Superb jako limuzyna i kombi oraz Kodiaq to topowe modele czeskiej marki, stąd tyle troski o niezawodność obu modeli nowej generacji. W Arktyce oceniano funkcje aut, ich jakość oraz trwałość w temperaturach sięgających nawet minus 30 stopni Celsjusza.

Skoda Superb nowej generacji i nowy Kodiaq, szlifowanie do debiutu

Jazdy testowe w ekstremalnych warunkach są obowiązkowym etapem w programie rozwoju nowych modeli i regularnie przeprowadza je większość producentów samochodów. Na kole podbiegunowym panują idealne warunki do tego, by sprawdzić odporność nie tylko na niskie temperatury lecz także wpływ śniegu i brei śniegowej na nadwozie i układ wentylacji. Szczegółowo kontrolowane są podwozie, karoseria, silnik, ogrzewanie i cały system elektryczny.

Skoda Superb i Kodiaq, jak przebiegają testy? (WIDEO)

Superb nowej generacji oraz nowy Kodiaq pod każdym względem mają być lepsze od poprzedników. Wszystkie funkcje mechaniczne nadwozia, jak również elektryka muszą działać bez zarzutu nawet w temperaturze minus 25 stopni Celsjusza, a silnik powinien uruchamiać się bez problemów w temperaturze bliskiej minus 30 stopni. Drzwi, maska silnika i klapa bagażnika, a także korek wlewu paliwa i pokrywa gniazda ładowania w pojazdach PHEV muszą dać się otworzyć nawet w tak niekorzystnych warunkach.

Podczas jazdy w warunkach rzeczywistych ocenia się wiele aspektów zachowania auta w tym, jak dobrze radzi sobie z błotem pośniegowym na drodze lub jak zachowują się przednie i tylne zderzaki, gdy samochód uderzy w barierę śnieżną. Jazda po blokach lodu sprawdza wytrzymałość zawieszenia i podwozia.

Skoda Superb nowej generacji i nowy Kodiaq, zawieszenie testowane na blokach lodu

Kierowcy testowi sprawdzają, jak pojazdy zachowują się na oblodzonych i zaśnieżonych drogach oraz jak dobrze działają systemy wspomagające. Oceniają również dynamikę jazdy, działanie napędu 4x4 oraz właściwości użytkowe. Sprawdzają, czy skrzynia biegów przełącza się bezbłędnie oraz jak skutecznie działają wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby. Testowane jest również oświetlenie auta w nocy oraz zachowanie akustyczne zamarzniętych części pojazdu.

Nowa Skoda Superb i nowy Kodiaq, jakie wnętrze?

W programie testów analizuje się również wiele funkcji wnętrza, na przykład wydajność systemu ogrzewania przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych oraz poziom komfortu termicznego we wnętrzu. Sprawdza się również, czy szyby zaparowują i jak szybko można je odmrozić. Ponadto ocenia się, czy systemy ogrzewania foteli, kierownicy, lusterek zewnętrznych, szyby przedniej i tylnej działają zgodnie z oczekiwaniami. W razie potrzeby testowane jest także ogrzewanie opcjonalne. Kierowcy sprawdzają też, jak dobrze reaguje centralny ekran dotykowy, gdy temperatura wewnątrz pojazdu spadnie poniżej zera.

Skoda Superb nowej generacji jako limuzyna i kombi, nowy Kodiaq z lepszym wyposażeniem

Skoda Superb nowej, czwartej już generacji oraz Kodiaq II zaskoczą kierowców nie tylko stylistyką. To będą pierwsze modele z nowym logo marki i nazwą SKODA na tylnej klapie wypisaną opatentowaną czcionką. Nowe oznaczenia pojawią się także na kierownicy i ekranie startowym systemów multimedialnych.

Oprócz nowego wyglądu zewnętrznego, każdy model wyposażony będzie w więcej funkcji i ulepszoną technologię. Wnętrze przywita całkowicie przeprojektowanym układem. Nowy Superb zadebiutuje jako liftback i kombi – oba nadwozia mają być obłędnie komfortowe i przestronne. Z kolei Kodiaq drugiej generacji wyróżni się m.in. nową formą reflektorów. Inżynierowie obiecują, że nowy SUV wyniesie bezpieczeństwo oraz wszechstronność na wyższy poziom.

Nowy Superb i Kodiaq, Skoda ratuje silnik Diesla, hybryda z większym zasięgiem

Skąd moc? Skoda jest świadoma realiów rynkowych i w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z jednostek spalinowych. Wręcz przeciwnie - rozwija silniki Diesla (2.0 TDI) i benzynowe tak by sprostały nadchodzącej normie Euro 7. Nowy Superb i Kodiaq będą dostępne także jako miękkie hybrydy.

– Skoda Superb nowej generacji i nowy Kodiaq to nasze najważniejsze tegoroczne premiery. Oprócz wariantów wyposażonych w najbardziej zaawansowane silniki benzynowe i wysokoprężne, jedną z innowacji, która przyczyni się do dalszego zwiększenia atrakcyjności obu tych modeli, będzie wprowadzenie drugiej generacji hybrydowego napędu plug-in – powiedział dziennik.pl Tomasz Porawski, dyrektor marki Skoda w Polsce. – Będzie ona charakteryzować się głównie powiększoną pojemnością akumulatora, a co za tym idzie – większym zasięgiem w trybie bezemisyjnym – zapowiedział.

Nowy Superb i Kodiaq w wersjach hybrydowych plug-in przeszły też próby układów elektrycznych. Ich baterie ładowano w stanie zamrożonym, określano ich zasięg, a potem realne zużycie energii i przejechany dystans. Skoda zapewnia, że wszystkie testy przebiegły pomyślnie i klienci będą mogli w 100 proc. polegać na swoich autach.

Nowa Skoda Superb i nowy Kodiaq do produkcji w 2023 roku

Nowa Skoda Superb zbudowana będzie na tej samej platformie co nowy VW Passat. Oba samochody będą produkowane jeszcze w 2023 roku w Bratysławie (Słowacja). Z kolei nowy Kodiaq wyjedzie w zakładu w Kvasinach, gdzie wcześniej produkowano właśnie Superba. Zwolnione przez niego moce pozwolą na zwiększenie produkcji SUV-a.

Nowa Skoda Superb i nowy Kodiaq, kiedy ceny w Polsce? (WIDEO)

Skoda Superb nowej generacji oraz nowy Kodiaq zadebiutują jesienią 2023 roku. Bliżej premiery rynkowej poznamy też cennik w Polsce.

Skoda Superb, skąd wziął się ten samochód?

Nazwa Superb była używana w latach 30. XX wieku dla najwyższej klasy luksusowych samochodów Skody. Czesi w 2001 roku odkurzyli słynne imię i wrócili do gry. Jednak styliści odpowiadający za kształt karoserii nie wysilili się specjalnie. Czarno na białym widać, że inspiracją był Volkswagen Passat B5 - zarówno linia dachu, jak i tył są niemalże identyczne. Osłodą wówczas był to, że Superb jako pierwsza Skoda został ubrany w zaawansowane technologie. Lista nowinek obejmowała m.in. reflektory biksenonowe, automatyczną skrzynię biegów Tiptronic czy funkcję coming home i parasolkę chowaną w drzwiach. Do 2008 roku Skoda Superb pierwszej generacji sprzedała się w liczbie prawie 137 tys. szt.

Skoda Superb i Skoda Kodiaq sprzedają się na pniu

Skoda Superb drugiej generacji pojawiła się w 2008 roku. Charakterystyczną cechą tej limuzyny była "łamana" klapa bagażnika – można było ją otwierać razem z szybą jak w liftbacku lub uchylając wyłącznie pokrywę jak w sedanie. Pojawił się tez napęd 4x4. W 2009 roku dołączyła Skoda Superb kombi. Łącznie sprzedało się 618 tys. egz. obu nadwozi. Aktualna Skoda Superb trzeciej generacji weszła na rynek w lutym 2015 roku. Po 4 latach limuzyna i kombi przeszły modernizację. Superb stał się pierwszą hybrydą plug-in czeskiej marki. Do tej pory na drogi wyjechało ponad 777 tys. sztuk tego auta.

Także Skoda Kodiaq okazała się strzałem w dziesiątkę. Od 2016 roku ten duży SUV sprzedał się już w ponad 740 tys. egzemplarzy. Sportowy Kodiaq RS pojawił się w 2018 roku, natomiast cała gama modelowa została odmłodzona w 2021 roku.