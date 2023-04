Reklama

Ford Bronco oferowany jest już na naszym rynku w dwóch wersjach: Outer Banks oraz terenowej Badlands z powiększonym prześwitem. Obydwie napędzane są silnikiem 2.7 V6 o mocy 335 KM i momencie 563 Nm, który trafia na obydwie osie za pośrednictwem 10-stopniowej skrzyni automatycznej. Ceny pierwszej wersji startują od 419 300 zł, natomiast drugiej od 440 300 zł. Obydwie oferują bogate wyposażenie seryjne, ale klienci mogą w pełni spersonalizować swoje auta, dokupując do nich dedykowane akcesoria, z których słynie ten model.

Do wyboru jest kilkadziesiąt pozycji służących do przewozu bagażu, zabezpieczenia auta, wpływających na komfort, pakietów stylizacyjnych poprawiających bezpieczeństwo. Co zatem można dokupić do Bronco?

Ford Bronco i przewóz bagażu

Bagażnik Bronco ma pojemność od 471 do 1780 l w wersji Outer Banks i od 546 do 1804 l w wariancie Badlands. Obydwie zapewniają dużą funkcjonalność i łatwość aranżacji wnętrza do bieżących potrzeb. Dzięki opcjonalnym dodatkom da się jeszcze poprawić uniwersalny charakter modelu.

W tej kategorii znajdziemy aż 41 pozycji, w tym obejmujące akcesoria na dach, z tyłu pojazdu, do wnętrza i do przedziału bagażowego, w tym gamę różnego rodzaju bagażników firmy Thule. Boksy dachowe dostępne w różnych wymiarach, również z uchwytami umożliwiającymi przewóz rowerów czy przystawkami do zamocowania kajaka albo umożliwiającymi przewóz nart. Przykładowo bagażnik dachowy podstawowy, z zestawem 2 bocznych listw dachowych i 2 drążków poprzecznych kosztuje 8512 zł, sam boks dachowy G3 wyceniono na 1292 zł, bagażnik na hak GP, do mocowania na haku holowniczym na 2319 zł, a bagażnik Mottez do przewozu nart i deski snowboardowej do mocowania na haku holowniczym na 1550 zł. Mocowany z tyłu pojazdu uchwyt Uebler umożliwiający przewóz rowerów F24, dostępny w wersji na 2 rowery kosztuje 2319 zł.

Są też specjalne klatki dla zwierzaków w cenie od 1636 zł czy rampa dla psów za 1118 zł.

Ford Bronco i zabezpieczenia auta

W tej kategorii lista obejmuje 17 pozycji, w tym np. pokrowiec premium z wielokolorową grafiką Bronco za 8 795 zł, czarną osłonę koła zapasowego z białym logo modelu za 1064 zł. Komplet progów bocznych za 6544 zł, torby ochronne na drzwi do drzwi przednich za 1574 zł i do drzwi tylnych za 1476 zł albo rolety przeciwsłoneczne Bimini na dach za 3629 zł. Można też kupić różne odstraszacze kun w cenie od 454 zł.

Do wnętrza dedykowane są neoprenowe pokrowce na fotele przednie za 2311 zł i tylne za 2103 zł, dywaniki podłogowe welurowe za 423 zł albo gumowe z podniesionymi brzegami za 957 zł.

Ford Bronco i Outdoor Lifestyle

W tej kategorii znajdziemy pozycje, które sprawdzą się zarówno podczas ekstremalnych wojaży, jak i rekreacyjnych wypadów. To m.in. lodówka elektryczna o pojemności 36 l za 5806 zł, organizery do bagażnika od 282 zł, namiot Napier na klapę tylną za 2972 zł czy stolik turystyczny za 781 zł z dodatkowymi rozkładanymi krzesełkami w cenie 651 zł za sztukę.

Wszystkie akcesoria można obejrzeć i zamówić na stronie akcesoria-ford.pl. Tam również zawarte są ich szczegółowe dane i opisy. Tanio co prawda nie jest, ale przy cenie samochodu raczej to nikogo nie powinno dziwić.