Toyota odkryła nowe plany dotyczące samochodów elektrycznych. Co oznacza, że model bZ4X będzie miał wielką rodzinę. Lista premier rozpisanych do 2026 roku obejmuje m.in. SUV-y i crossovery, a także pickupa. Oto, co czeka kierowców…

Strategia wprowadzania na rynek aut bateryjnych ma różnić się w zależności od stopnia gotowości ich przyjęcia w poszczególnych regionach. W Europie, Japonii, Chinach czy USA producent znacznie rozszerzy ofertę BEV, wdrażając kolejne modele z linii bZ.

Toyota wprowadzi nową generację samochodów elektrycznych z dwa razy większym zasięgiem

Następnie do gry wejdą auta nowej generacji wykorzystujące m.in. akumulatory ze stałym elektrolitem. Takie baterie o znacznie większej wydajności mają podwoić zasięg w porównaniu z obecnymi EV Toyoty. Aby zrealizować te plany, firma stworzy odrębny dział specjalizujący się w rozwoju, produkcji i sprzedaży samochodów elektrycznych.

Toyota i 10 nowych samochodów elektrycznych, SUV z 3 rzędami foteli

Toyota w 2025 roku rozpocznie produkcję elektrycznego SUV-a z 3 rzędami siedzeń - taśmy ruszą w USA. Baterie do tego modelu będą produkowane w Karolinie Północnej - możliwości produkcyjne zakładu mają znacząco wzrosnąć.

Obok modelu Toyota bZ4X i nowego bZ3, już w 2024 roku w Chinach zadebiutują dwa samochody elektryczne opracowanie specjalnie na ten rynek. W kolejnych latach gama modeli BEV będzie systematycznie się rozrastać.

Toyota w Azji i na innych rynkach rozwijających się będzie odpowiadać na wzrost zapotrzebowania na bateryjne pojazdy elektryczne. Do końca 2023 roku zostanie uruchomiona lokalna produkcja pickupów BEV, a w kolejnym kroku firma wprowadzi do sprzedaży nowy model małego samochodu z takim napędem.

Toyota przyspiesza, dwa nowe modele z 10 już ujawnione

Toyota pokazała już dwa koncepcyjne samochody elektryczne. Modele bZ Sport Crossover Concept oraz bZ FlexSpace Concept należą do linii elektrycznych bZ (Beyond Zero), opartych na platformie eTNGA. W sprzedaży na chińskim rynku zadebiutują w 2024 roku jako dwa z 10 modeli BEV, które Toyota planuje wprowadzić do sprzedaży do 2026 roku.

Toyota bZ Sport Crossover Concept, co to za samochód?

Toyota bZ Sport Crossover Concept to elektryczny crossover, który ma trafić w gust młodszego pokolenia. Auto będzie mogło także po zakupie zyskiwać nowe udogodnienia, takie jak asystent kierowcy, automatyczne parkowanie i inne inteligentne funkcje.

Przy jego budowie Toyota współpracuje z firmami BYD i FAW w ramach spółek joint venture. BYD dostarczy japońskiej marce technologię baterii.

Toyota bZ FlexSpace Concept, rodzinny SUV o dużym zasięgu

Toyota bZ FlexSpace Concept to z kolei rodzinny SUV z napędem elektrycznym. Jego atutem ma być m.in. przestronna kabina podatna na aranżację.

Japoński producent zapowiada, że auto otrzyma zaawansowane systemy bezpieczeństwa, szeroki zestaw inteligentnych funkcji oraz wydajny napęd o dużym zasięgu. Nowy SUV jest rozwijany we współpracy z firmą Guangzhou Automobile Group.

Toyota z zaskakującym wnętrzem i wyposażeniem

Toyota oprócz elektrycznej mocy obu modeli podkreśla też szerokie zastosowanie materiałów przyjaznych środowisku. We wnętrzu witają fotele i tapicerka wykonane z materiałów pochodzenia roślinnego oraz z recyclingu. To część strategii Beyond Zero, która wprowadza do produkcji samochodów więcej działań niż jedynie opracowanie bezemisyjnego napędu.

Kabina bZ Sport Crossover i bZ FlexSpace to totalne zaskoczenie. Kokpit jest tak minimalistyczny, że z wrażenia trzeba przetrzeć oczy. Na szczęście iskrę życia dają dwa ekrany z nietypowo podgiętą dolną krawędzią – taki trik kojarzy się ze smartfonami. Fizyczny przycisk jest tylko jeden – do uruchamiania i wyłączania napędu. Nawet sterowanie funkcjami z kierownicy przypominającej wolant obsługują pola dotykowe, którym można przypisać różne polecenia.

Samochód komunikuje się z pasażerami za pośrednictwem asystenta głosowego. Jedną z jego funkcji są sygnały dźwiękowe i wizualne wyświetlane w kabinie w reakcji na rozkazy kierowcy oraz osób podróżujących z przodu i z tyłu.

Toyota kończy z kierownicą, teraz hitem jest wolant

Wolant zamiast tradycyjnej, okrągłej kierownicy? Platforma e-TNGA uwolniła drogę do zastosowania szeregu nowych technologii. Jedną z najważniejszych jest pierwszy na świecie układ kierowniczy steer-by-wire z wolantem. Nie jest to marketingowy gadżet na wzór Tesli, gdzie przycięto kierownicę, a reszta pozostała po staremu. W układzie Toyoty nie ma mechanicznego połączenia kół z kierownicą ani kolumny kierowniczej. System wykorzystuje wiązkę elektryczną do wysyłania sygnałów do kół. Wystarczy obrócić wolant o 150 stopni, aby przejść od oporu do oporu, bez potrzeby przekładania rąk (w Tesli trzeba). Taki wirtualny układ kierowniczy na żywo pracuje bardzo realistycznie. Sprawdziliśmy to w Lexusie RZ 450e. Wystarczy delikatny ruch, a reakcja kół jest natychmiastowa.

Toyota będzie sprzedawać 1,5 mln samochodów elektrycznych

Toyota do 2050 roku chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Jednak w przeciwieństwie do innych firm nie stawia wszystkiego na samochody elektryczne. Wierzy w siłę różnorodności napędów, stąd konsekwentnie wprowadza na rynek kolejne generacje hybryd (Corolla z 5. generacją hybrydy 1.8 i 2.0) i hybryd plug-in. Do samochodów wodorowych i bateryjnych elektryków w niedalekiej przyszłości mogą dołączyć auta z wodorowymi silnikami spalinowymi oraz z napędami dostosowanymi do paliw neutralnych klimatycznie (m.in. e-paliwa i biopaliwa).