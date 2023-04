Reklama

Większość firm dwoi się i troi, aby wpaść na pomysł, jak sprawić, żeby klienci po zakupie samochodu zostali wiernymi fanami tej marki na lata. To spore wyzwanie. Na tym polu wyróżnia się ledwie kilku producentów, a jednym z nich bez wątpienia jest Subaru. Japońska marka pracowała na taki wizerunek przez wiele lat, przede wszystkim tworząc samochody o nieszablonowej konstrukcji i wykorzystując typowe dla siebie rozwiązania techniczne – mowa przede wszystkim o symetrycznym napędzie na wszystkie koła i silnikach typu bokser.

Ważny jest również sam fakt, że klient Subaru ma wyjątkowy profil. Jak przekazują przedstawiciele marki, po ich samochody sięgają przedsiębiorcy, menadżerowie oraz osoby wykonujące wolne zawody, także w branży kreatywnej i artystycznej. Statystycznego klienta Subaru wyróżnia także daleko posunięty indywidualizm oraz wysokie oczekiwania dotyczące właściwości jezdnych samochodu. Z tych powodów obecni właściciele Subaru tworzą wyjątkową społeczność, do której nowi kierowcy chcą aspirować.

Ważne jest to, że – tu wracając do tytułu, może nieco tajemniczego – wybierając samochód Subaru otrzymujemy znacznie więcej, niż tylko auto, bo to więcej niż po prostu fabryka pojazdów. Subaru to marka kultowa, znana na całym świecie, mająca wiernych fanów zrzeszonych w klubach i biorących udział w różnego rodzaju zlotach. Z tego powodu kupując Subaru, dołączamy do wyjątkowej społeczności. Na co można liczyć wybierając Subaru?

Zaangażowana i zżyta społeczność

To przykład, który można odczuć każdego dnia. Chodzi o to, że większość kierowców Subaru pozdrawia się wzajemnie na drogach – osobiście doświadczyłem tego podczas kilku dni jazdy najnowszym Foresterem. Skinienia głową, szeroki uśmiech czy podniesiona dłoń w serdecznym geście są codziennością właścicieli tych japońskich samochodów. To nie tylko sytuacja wprawiająca człowieka w dobry humor na resztę dnia, ale również upewniająca w decyzji, że wybrał właściwe auto.

Forum Subaru

To miejsce, w którym właściciele aut spotykają się online w przeróżnych celach. Na forum można znaleźć porady dotyczące eksploatacji swojego samochodu, zaproszenia na regionalne spotkania, giełdę, na której uczestnicy forum oferują swoje sprawdzone auta na sprzedaż czy kącik dyskusyjny, gdzie zaangażowani fani Subaru komentują najnowsze samochody marki. Co ciekawe, na forum aktywni są również przedstawiciele Subaru Polska i pracownicy poszczególnych dealerów, od których można dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat poszczególnych modeli czy rozwiązań technicznych.

Magazyn Plejady

To oficjalne czasopismo wydawane przez Subaru w Polsce. Magazyn publikowany jest już od 20 lat, aktualnie ukazuje się w formie dwumiesięcznika. W Plejadach kierowcy znajdą wiadomości o Subaru w Polsce i na świecie, prezentacje nowych modeli, informacje o nowych rozwiązaniach technicznych, relacje z podróży, rozmowy, kadry z życia fanów marki, a także testy samochodów.

Zlot Plejad

Zlot Plejad jest oficjalnym spotkaniem właścicieli samochodów Subaru, organizowanym od 2004 roku przez Subaru Polska. Pierwszego kwietnia na stronie wydarzenia publikowane jest miejsce zlotu oraz startuje formularz rejestracyjny. To nie tyle wydarzenie dla kierowców, co dla całych rodzin. Uczestnicy zlotu mają do wyboru różne trasy – szosowe, turystyczne i terenowe – co pozwala dopasować formułę do możliwości własnych i samochodu.

Subariada

To cykl wypraw dla kierowców Subaruw mniej znane zakątki świata. Pomysł na ich organizowanie zrodził się na Forum Subaru w 2013 roku. Co roku odbywa się kilka wyjazdów m.in. na Bałkany, w Alpy czy na Sardynię. Dzięki konstrukcji samochodów Subaru uczestnicy Subariad mają możliwość odwiedzenia wielu miejsc, które są niedostępne dla innych samochodów.

Szkoła Jazdy Subaru

Szkolenia w Szkole Jazdy Subaru (SJS), czyli program szkoleń z bezpiecznej jazdy (link) oferowany właścicielom Subaru. Certyfikowani instruktorzy jazdy, często z doświadczaniem w rajdach i wyścigach samochodowych nie tylko uczą jak bezpiecznie poruszać się swoim samochodem, ale także pozwalają kierowcy w bezpiecznych warunkach sprawdzić działanie systemów wspomagających, dostępnych w samochodach spod znaku plejad. Co ważne, jeśli kierowca zdecyduje się na zakup nowego Subaru z systemem EyeSight, zostanie bezpłatnie zaproszony na szkolenie w SJS.

Subaru Badge of Ownership

Czyli oznakowanie aut Subaru. To specjalne naklejki, które można otrzymać przy zakupie nowego samochodu lub zakupić w sklepiku internetowym marki. Umieszcza się je na karoserii auta, informują m.in. o tym, ile aut Subaru wcześniej posiadaliśmy oraz jakie są zainteresowania właściciela, np. posiada on zwierzaki (symbol zwierzęcej łapki), jego pasją jest podróżowanie (symbol kuli ziemskiej), a wewnątrz jego samochodu podróżuje cała rodzina (symbol rodziny). Ważny jest fakt, że sami kierowcy poprosili Subaru Polska o wprowadzenie tego rozwiązania, co tylko potwierdza jak zaangażowaną społeczność tworzą właściciele aut spod znaku plejad.

Kupując Subaru, dostajesz więcej niż samochód – stwierdzenie z tytułu nie jest na wyrost, co potwierdzi większość właścicieli aut tej japońskiej marki.