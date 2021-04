Toyota, Suzuki, Mazda, Subaru oraz Daihatsu wspólnie opracują specyfikację techniczną dla urządzeń multimedialnych w samochodach następnej generacji. Japończycy pod rękę będą działać w zakresie funkcji określanych jako CASE: Connected - połączonych, Autonomous - autonomicznych/Automated - automatycznych, Shared – współdzielonych i Electric – elektrycznych. Kwartet firm najwyraźniej chce pokazać innym, że dla wygody kierowców można działać ponad podziałami. Dziś poszczególni producenci samochodów niezależnie opracowują rozwiązania do komunikacji z pojazdami. Nawet w przypadkach gdy świadczone są te same usługi połączone, takie jak funkcje zdalnej obsługi, każda firma przyjmuje inne podejście do kontynuacji prac rozwojowych.

Obecnie Suzuki, Subaru, Daihatsu oraz Mazda wprowadzając własne technologie do podstawowych ram komunikacji aut opracowanych przez Toyotę, razem zbudują systemy dla samochodów połączonych następnej generacji. Rozwiązanie będzie działać zgodnie z ujednoliconym standardem łączności pomiędzy pojazdami a sieciami i centrum zarządzania usługami połączonymi.

– Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota oraz Mazda będą otwarcie rozważać współpracę z innymi podobnie myślącymi partnerami w zakresie wspólnego, uzgodnionego rozwoju, kontynuując jednocześnie swoje wysiłki na rzecz rozwoju usług, które wzbogacają życie ludzi i rozwiązują problemy społeczne – skwitowali producenci.