Każdy kierowca Subaru w Polsce może czuć się wyjątkowo. Dlaczego? Japońska marka nie jest liderem statystyk sprzedaży, więc bardzo łatwo wyróżnić się na ulicy. W 2022 r. w całej Europie Subaru sprzedało 16,9 tys. aut. To niemal tyle ile w tym samym czasie Skoda sprzedała w Polsce Octavii i Fabii razem wziętych.

Trudno zrozumieć, dlaczego Subaru notuje tak skromne wyniki w Europie. W USA firma bez trudu uzyskała wynik ponad pół miliona aut. W Japonii zaś co roku do kierowców trafia ponad 100 tys. Po teście Subaru Forester 2.0i-L e-BOXER można dziwić się dalej, gdyż japoński SUV szybko zdobywa sympatię...

Subaru Forester 2.0i-L e-BOXER w nowej odsłonie, co to za samochód?

Subaru Forester w teście to najnowsza odsłona po liftingu, który rozpoznamy po zupełnie nowej stylizacji przodu (a szczególnie świateł). Samochód zyskał na zadziorności, teraz nie ginie w tłumie podobnych do siebie europejskich SUV-ów. Wyróżnia się nie tylko urodą masywnej sylwetki. Forester to SUV z zaskakująco przestronną kabiną. W podobnym aucie klasy premium będzie zdecydowanie ciaśniej.

Miejsca nie brakuje w przedniej jak i tylnej części kabiny. Forester to nie tylko pełnowartościowe auto rodzinne dla podróżujących z dziećmi. Nawet z kompletem dorosłych można spokojnie planować dłuższe podróże - choćby na wakacje do Chorwacji. W solidnie wykonanym wnętrzu jest także relatywnie cicho, choć przy prędkościach autostradowych łatwo już odczuć kwestie aerodynamiki.

Subaru Forester 2.0i-L e-BOXER – dwa silniki w jednym aucie

Pod maską europejskiej wersji Subaru Forester pracuje 2-litrowy silnik benzynowy o mocy 150 KM. Niestety nie przewidziano większej jednostki, którą producent oferuje na kluczowym rynku Subaru, czyli w USA. Tam przygotowano mocniejszą odmianę z 2,5-litrowym sercem o mocy 182 KM.

Europejski Forester to odmiana hybrydowa wspomagana silnikiem elektrycznym o niewielkiej mocy 16,7 KM. Przydaje się nie tylko przy ruszaniu pod małym obciążeniem (delikatnie dozujemy pedał gazu). Silnik elektryczny jest wykorzystywany także w codziennej eksploatacji, gdy nie wciskamy pedału gazu do podłogi (tzw. średnie obciążenie). Forester potrafi także odzyskiwać energię (ładowanie akumulatora litowo-jonowego podczas zwalniania).

Cały układ działa bardzo płynnie. Przełączanie pomiędzy jednym a drugim silnikiem odbywa się bez szarpnięć i jakiegokolwiek hałasu. Nie ma mowy o podobnych doświadczeniach jak w wielu innych samochodach z niedopracowanym układem start-stop. Na ich tle Forester jest mistrzem świętego spokoju.

Subaru Forester 2.0i-L e-BOXER, jak jeździ hybryda?

Spokój dotyczy także osiągów. Forester nie jest sprinterem. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wedle danych katalogowych wynosi 11,8 s. To nie jest imponujący wynik. Wystarczy jednak usiąść za kierownicą, by przekonać się, że samochód nie jest zawalidrogą i sprawnie nabiera prędkości. Od sprintu spod świateł istotniejsze są jednak reakcje auta, gdy potrzebujemy wyprzedzić kogokolwiek w trasie. Tu Forester radzi sobie, ale pod względem osiągów daleko mu do konkurencyjnych SUV z dieslem pod maską (i sporym momentem obrotowym). Auto nie zachęca jednak do mocnego wciskania pedału gazu, gdyż wówczas silnik daje znać o sobie typowym wyciem (nie jest jednak aż tak uciążliwe dla słuchu jak mogłoby się wydawać).

Warto podkreślić, że spokojna jazda Foresterem jest bardzo przyjemna - choć pod względem prowadzenia i precyzji układu kierowniczego przypomina starsze auta. Nie dość, że nie trzeba się śpieszyć to jeszcze auto bardzo skutecznie izoluje od wszelkich niedoskonałości drogi. Charakterystyka zawieszenia przypomina samochody oferowane na rynku amerykańskim – jest miękko, płynnie i w miarę cicho. I bardzo konsekwentnie przypomina o zaniedbaniach kierowcy. Jakich?

Subaru Forester 2.0i-L e-BOXER, wyposażenie i układy wspomagające kierowcę

Układ monitorujący wzrok prowadzącego jest bardzo czuły i szybko reaguje m.in. w sytuacji, gdy spoglądamy w obie strony (np. przy dojeździe do skrzyżowania, by upewnić się czy nikt z boku nie nadjeżdża). Bardzo czuły jest także układ wspomagający kierowcę przy cofaniu – wcześnie wykrywa inne auta i sprawnie hamuje. W korku sprawdzi się natomiast przypominanie o ruszeniu poprzedzającego pojazdu. Przynajmniej nikt z tyłu nie będzie na nas trąbić.

Nowy Forester da się lubić szczególnie w dłuższej trasie i jeździe z adaptacyjnym tempomatem – układ nie dostosowuje prędkości auta stosownie do znaków drogowych. Jego praca jest bardzo płynna (według danych producenta działa do 180 km/h), a wykrywanie pojazdów działa bez zarzutu. W porównaniu z innymi autami Subaru potrafi utrzymać relatywnie niewielki dystans od poprzedzającego pojazdu. Brawo dla konstruktorów! Inżynierowie konkurencji mają na czym się wzorować (szczególnie tych aut, które nerwowo reagują na inne pojazdy, co zniechęca do korzystania z tempomatu na ruchliwych drogach).

Subaru Forester 2.0i-L e-BOXER – ile spala benzyny?

Przy spokojnym stylu jazdy uzyskanie wyniku zużycia paliwa poniżej 6 l jest dziecinnie proste. W mieście podczas zimowych warunków komputer pokładowy wskazywał wartości powyżej 8 l na 100 km. Dynamiczna jazda i tzw. ciężka noga to już wyniki bliżej 9 l. Bliżej 9 l komputer wskazał także wtedy, gdy z kompletem dorosłych pasażerów pokonaliśmy drogę krajową i kawalkady ciężarówek.

Zaskakuje skromna pojemność zbiornika paliwa. Przy 48 l trzeba liczyć się z częstszymi wizytami na stacjach podczas dłuższych podróży. O zasięgu blisko 1000 km można zapomnieć.

Subaru Forester 2.0i-L e-BOXER – nasza opinia

Subaru Forester da się lubić. Także z nowym hybrydowym napędem. To na pewno nie jest auto, którym można wykręcać znakomite czasy w slalomie między pachołkami, czy jak najwyższą prędkość przejazdu w teście łosia. To pakowne auto na dłuższe podróże jak i codzienne jazdy „wokół komina”. W terenie zadziwi niejednego kierowcę modnego SUV-a. Stały napęd w połączeniu z dobrymi oponami to gwarancja spokoju o czym nie raz przekonaliśmy się na błotnistych drogach w pobliżu Warszawy. Wniosek? Jeśli zatem mieszkasz przy drodze, która wiosną zmienia się w trudną do pokonania breję, to Forester jest w sam raz. W codziennym użytkowaniu będzie lepszym wyborem niż rasowa terenówka.

Subaru Forester 2.0i-L e-BOXER i cena w Polsce, ile kosztuje?

Japońska marka od lat konsekwentnie unika złotówek i publikuje w polskich cennikach ceny w euro. Subaru Forester nie jest wyjątkiem. Samochód dostępny jest w pięciu wersjach wyposażenia. Najtańszy Trend wyceniono na 35,9 tys. euro (ok. 170 tys. zł). Najbogatsza wersja wyposażenia oznaczona Platinum kosztuje 43,9 tys. euro (ok 200 tys. zł).

Subaru Forester 2.0i-L e-BOXER, dane techniczne, wymiary, osiągi