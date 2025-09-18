Nowa Kia K4 wjeżdża na rynek. To 5-drzwiowy hatchback

Nowa Kia K4 w energetycznym kolorze Sparkling Yellow i najlepszej wersji GT-Line wyskoczyła z pudełka podczas specjalnego pokazu. Narysowany z rozmachem pięciodrzwiowy hatchback zastąpi oferowany od 20 lat model Ceed i został pomyślany tak, by połączyć zwinność aut kompaktowych oraz przestronność limuzyn segmentu D. Będzie hit? Embargo minęło i już wiadomo, co dostaną kierowcy…

Kia K4 łamie stylistyczne reguły. Wyróżniający design to zasługa sztuczek projektantów. Pierwszą z brzegu jest dach lewitujący nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnym odcięciu przy tylnym spoilerze. Pionowe reflektory na krańcach gładkiego nadwozia optycznie poszerzają sylwetkę. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do samochodów z półki premium. Nisko poprowadzona i szeroka maska, długa kabina i pionowy tył sprawiają, że nowe proporcje auta bardziej przypominają kombi, czy nawet ekskluzywne nadwozie shooting brake niż klasycznego hatchbacka. Pod względem designu - klasa!

Nowa Kia K4 jest większa niż Ceed i tak wygląda. Jakie wymiary?

K4 ma 4440 mm długości, czyli jest o 11,5 cm dłuższa niż Ceed 5d. Wszerz przybyło 50 mm do 1850 mm. Nowa platforma to także rozstaw osi rozciągnięty aż o 70 mm do 2720 mm. W efekcie 5-drzwiowa Kia stoi na szeroko rozstawionych 18-calowych kołach, jakby w każdej chwili była gotowa wbić się w zakręt. I to jest super! Cyfrowy kluczyk Digital Key 2.0 w telefonie i auto budzi się do życia – animacja reflektorów LED sygnalizuje gotowość do podróży. Jednak zanim zakręcą się koła warto lepiej rozejrzeć się w środku…

Kia K4 wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy

W kabinie widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Dwukolorowy wystrój z jasnymi elementami jest świetny. Kia K4 zrobi też wrażenie na fanach nowych technologii. Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z panoramicznym wyświetlaczem o przekątnej niemal 30 cali, który obejmuje 12,3-calowy zestaw zegarów, 5,3-calowy panel klimatyzacji oraz 12,3-calową stację multimedialną z przyciskami i pokrętłem od sterowania audio – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Jeszcze niżej projektanci zostawili cztery klasyczne klawisze do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Konsola środkowa obejmuje ładowarkę, uchwyty na napoje i pojemny schowek z podłokietnikiem. Bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto to standard.

Kompaktowa Kia K4 zapewnia przestronność na poziomie aut z wyższego segmentu. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Trzyramienna kierownica z łopatkami idealnie leży w dłoniach, a głębiej profilowane fotele z podgrzewaniem i wentylacją gwarantują komfort jazdy i podparcie na zakrętach. Z tyłu miejsca jest mnóstwo - Kia zapewnia, że nowy model zapewnia najlepszą w klasie przestrzeń na nogi (964 mm). Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę (973 mm). K4 z powodzeniem zadowoli potrzeby rodziny, także te transportowe…

Kia K4 ma bagażnik o 43 l większy niż Kia Ceed. Jaka pojemność?

Kia K4 zapewnia bagażnik o pojemności 438 l, to o 43 l więcej niż Ceed 5d. Po złożeniu asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy możliwości transportowe rosną do 1217 l i powstaje płaska powierzchnia. To się chwali! Pomysłowości dopełniają haczyki na torby.

Trzy silniki do wyboru. W 2026 hybryda pod maską

Wreszcie napęd. Kia K4 początkowo będzie dostępna z dwoma silnikami benzynowymi do wyboru. Bazowa jednostka 1.0 Turbo/115 KM jest połączona z 6-biegową skrzynią manualną. Większą frajdę z jazdy zapewni nowy 1.6 Turbo o dwóch poziomach mocy 150 KM i 180 KM – oba warianty obsługuje 7-biegowa przekładnia dwusprzęgłowa. Większy silnik z pewnością będzie sprzedawać się najlepiej.

W 2026 roku dołączy także hybryda. Kia wykorzysta 136-konny napęd HEV znany z Niro, to oznacza wolnossący silnik 1.6 GDI połączony z sześciobiegową skrzynią dwusprzęgłowa drugiej generacji (6DCT).

Jakie wyposażenie i systemy bezpieczeństwa?

Wyposażenie obejmuje sterowanie głosowe z asystentem AI, streaming muzyki czy hotspot Wi-Fi. Bezpieczeństwo zapewni m.in. układ kamer, który wyświetli obraz martwego pola widzenia w lusterkach na ekranie zegarów. Inny system monitoruje radarami strefy obok auta i zapobiega kolizjom podczas zmiany pasa. Sprytny tempomat dostosuje prędkość i w razie braku reakcji kierowcy potrafi zatrzyma samochód. Kia K4 również utrzyma dystans, dopilnuje pasa ruchu, a nawet pomoże w jego zmianie. Do tego nowy hatchback ostrzega i hamuje przy wyjeździe tyłem oraz rozpoznaje pojazdy, pieszych i rowerzystów.\

Ile kosztuje nowa Kia K4? Ceed wyznacza cenę. Kombi w 2026 roku

Nowa Kia K4 w polskich salonach zadebiutuje w październiku. Producent zapowiada, że cena będzie konkurencyjna w porównaniu do obecnego wcielenia Ceed’a. Czyli można spodziewać się kwoty na poziomie 100 000-110 000 zł za podstawowy model. Rozsądna oferta za tak nowoczesne i przestronne auto. Rodzinna Kia K4 kombi zadebiutuje w 2026 roku.