Reklama

W pierwszym kwartale 2023 roku na rynku samochodowym UE odnotowano znaczny wzrost rejestracji nowych samochodów – sprzedano prawie 2,7 mln sztuk. Oznacza to wzrost o 17,9 proc. w porównaniu z rokiem 2022, po solidnych wynikach w pierwszych trzech miesiącach. Wśród głównych rynków UE największy procentowy wzrost miał miejsce w Hiszpanii (+44,5 proc.), a następnie Włoszech (+26,2 proc.), Polsce (20,6 proc.), Francji (+15,2 proc.) i Niemczech (+6,5 proc.).

Sprzedaż nowych aut – jakie dominują na rynku

Reklama

W marcu odnotowano znaczny wzrost udziału w rynku samochodów hybrydowych do 24,3 proc. oraz samochodów elektrycznych – do 13,9 proc. Pomimo przejścia na bardziej ekologiczne modele, samochody benzynowe nadal zachowują największy udział w rynku na poziomie 37,5 proc.

Sprzedaż nowych aut – rośnie zainteresowanie elektrykami

W ubiegłym miesiącu w UE odnotowano znaczny wzrost rejestracji nowych pojazdów elektrycznych (BEV), których liczba wzrosła o 58 proc. i wyniosła 151 573 sztuki. Odpowiada to udziałowi w rynku na poziomie 13,9 proc. i stanowi wzrost o 2,5 proc. w stosunku do marca 2022 r. (11,4 proc.). Dwu- i trzycyfrowe wzrosty procentowe nastąpiły w większości państw członkowskich UE. W szczególności trzeci co do wielkości rynek, Holandia, odnotował ponad dwukrotny wzrost sprzedaży – o 132,6 proc. W rezultacie łączna liczba egzemplarzy zarejestrowanych w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosła w Europie o 43,2 proc. do 320 987 sztuk. Polacy w ciągu trzech miesięcy 2023 roku zarejestrowali 4095 elektryków, tj. o 81,8 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2022.

Sprzedaż nowych aut – dobra passa hybryd

Hybrydowe pojazdy elektryczne (HEV) miały w marcu kolejny dobry miesiąc – ich sprzedaż wzrosła o 38,1 proc. do 264 694 sztuk. Było to w dużej mierze spowodowane dwucyfrowym wzrostem na czterech kluczowych rynkach UE, w szczególności w Hiszpanii (+75,3 proc.) i we Włoszech (+47,8 proc.). W rezultacie pojazdy HEV osiągnęły udział w rynku na poziomie 24,3 proc., co oznacza wzrost o 1,6 proc. w stosunku do marca 2022 roku (22,7 proc.). W Polsce w marcu sprzedano 17 869 hybryd, o 38,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sprzedaż nowych aut – mniejsze zainteresowanie PHEV-ami

Po spadku w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku, unijny rynek pojazdów hybrydowych typu plug-in (PHEV) odnotował w marcu skromny wzrost o 4,3 proc. w następstwie poprawy sprzedaży na trzech z czterech największych rynków: Hiszpanii (+80,1 proc.), Francji (+34,5 proc.) i Włoszech (+23,1 proc.). Z kolei rynek niemiecki odnotował spadek o 38,5 proc. W Polsce za to hybrydy ładowane z gniazdka zwiększyły sprzedaż w tym miesiącu o 25,1 proc. do 1320 egzemplarzy. Pomimo wzrostu na niektórych kluczowych rynkach, ogólny udział PHEV w UE traci na znaczeniu na rzecz innych segmentów, zmniejszając się o 1,6 proc. z 8,8 proc. w marcu 2022 roku do 7,2 proc. w 2023 roku.

Sprzedaż nowych aut – spalinowe trzymają formę

W marcu 2023 roku nowe rejestracje samochodów benzynowych w UE znacznie wzrosły (+29,9 proc.), stanowiąc obecnie udział w rynku na poziomie 37,5 proc. (wzrost o 0,4 proc. w stosunku do marca 2022 roku). Wzrost ten koncentrował się głównie na czterech kluczowych rynkach: Hiszpanii (+82 proc.), Włoszech (+45,5 proc.), Francji (+24,4 proc.) i Niemczech (+22,8 proc.), a w Polsce osiągnął poziom 9,8 proc. na plusie. W rezultacie w pierwszym kwartale 2023 roku sprzedano prawie 1 mln samochodów benzynowych, co stanowi wzrost o 18,6 proc. rok do roku. Unijny rynek samochodów z silnikiem Diesla również wypadł w marcu lepiej w porównaniu z rokiem 2022 (+11,8 proc.), podtrzymywany głównie przez trzy największe rynki bloku: Włochy (+38,2 proc.), Hiszpania (+21,1 proc.) i Niemcy (+7,8 proc.). Także w Polsce „ropniaki” cieszyły się większym o 22,6 proc. wzięciem. Samochody z silnikiem wysokoprężnym stanowią jednak tylko 14,5 proc. udziału w rynku UE, co oznacza spadek o 1,1 proc. w stosunku do marca 2022 roku.

Wyniki skumulowane dla diesli za pierwszy kwartał to 397 562 zarejestrowane auta przy wzroście 0,8 proc.

Sprzedaż nowych aut – które koncerny na czele

Od stycznia do marca najwięcej nowych samochodów dostarczyła na unijny rynek Grupa Volkswagena – 680 787 sztuk, notując wzrost sprzedaży o 22,8 proc. Druga pozycja należała do marek koncernu Stellantis – 511 910 aut, wzrost o 11,3 proc., a trzecie miejsce na podium zajęła Grupa Renault, sprzedając 285 688 aut, o 27,2 proc. więcej niż rok temu.

Jeśli chodzi o poszczególne marki, to największy procentowy wzrost zanotowała w pierwszym kwartale Alfa Romeo – aż 153,9 proc., druga w tym rankingu Tesla dostarczyła o 88,2 proc. więcej pojazdów, a podium uzupełnia Land Rover, którego sprzedaż podskoczyła o 69,1 proc.