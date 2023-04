Reklama

Z pewnością znajdą się i tacy, którzy stwierdzą, że auto elektryczne to ogólnie wpadka, bo przecież mój stary Passat TDI jest dużo lepszy, a szwagier jeździ Audi 80 na LPG i też nie narzeka. A ten zasięg w elektryku to taki słaby, więc po co komu te fanaberie... No właśnie, są tacy, którzy się takimi "fanaberiami" interesują i tacy, którzy już – o zgrozo! – elektryka mają albo planują niebawem taki samochód kupić. Albo nowy, albo z rynku wtórnego.

Zestawienie przygotowane przez fachowców z ADAC kierujemy więc do tych, którzy są już do elektromobilności przekonani i zaczynają się powoli zastanawiać, który model wybrać. Kwestii związanych z pożarami, produkcją baterii, walącymi się pod ciężarem elektryków garażami i przeciętną infrastrukturą ładowania w Polsce tym razem się jednak zajmować nie będziemy. Nieprzekonanych tym razem przekonywać nie mamy zamiaru. Chcemy natomiast nakierować tych, którzy się jeszcze mogą wahać w kwestii wyboru samochodu.

Dacia czy Volvo? Oto najlepsze i najgorsze auta elektryczne

Zestawienie ADAC zostało podzielone na segmenty: od aut najmniejszych po największe. Każdy samochód dostał ocenę, na którą składają się m.in. aspekty związane z napędem, osiągami, przestronnością kabiny i komfortem jazdy. Druga ocena dotyczy kosztów, jednak w kontekście cen i wyposażenia na rynku niemieckim. Trzecia obejmuje relację wyników w teście (czyli ogólna jakość produktu) do ceny zakupu.

Uwaga, o kilku sprawach należy w związku z tym pamiętać. Po pierwsze, każdy model oceniany był według tych samych kryteriów – ADAC ma swój protokół testowy, który stosuje do każdego samochodu. Po drugie, aspekt związany z kosztami może, ale nie musi mieć przełożenia na nasz rynek – w tym wypadku pod uwagę brane są m.in. cena zakupu, wyposażenie standardowe, przewidywana utrata wartości. I po trzecie – przypisanie modeli do konkretnych segmentów pochodzi od ADAC, a ponieważ cytujemy ich zestawienie, to żadnych zmian w tym aspekcie wprowadzać nie będziemy.

W pierwszej części zaprezentujemy auta małe/miejskie i kompakty. Reszta – w drugim odcinku. Jak czytać tabele? Najważniejsza sprawa: im ocena niższa, tym lepiej. Tak jak w niemieckiej szkole. Czyli zupełnie na odwrót niż u nas. Z kolei dane dotyczące zasięgu – choć miarodajne – pochodzą z różnych pór roku i z tego względu przy każdym aucie podajemy miesiąc, w którym było ono testowane.

ADAC przygotował też ciekawe zestawienie, obejmujące ciekawostki z 12 lat testów aut elektrycznych. Czy wiecie na przykład, które auto miało najniższy zmierzony zasięg, a które największy zespół akumulatorów? No to spójrzcie!

Najniższy zasięg: Mitsubishi i-MiEV (91 km)

Najniższa prędkość maksymalna: Smart Fortwo electric drive (100 km/h)

Najmniejszy zespół baterii: Mitsubishi i-MiEV (16 kWh)

Najwyższe średnie zużycie energii: Mercedes EQV 300 Long (30,9 kWh/100 km)

Najniższe średnie zużycie energii: VW e-up! (13,7 kWh/100 km)

Najwyższa cena: Porsche Taycan Sport Turismo GTS

Najniższa cena: Dacia Spring

Fiat 500e czy Renault Twingo? Najlepsze i najgorsze samochody elektryczne (segment A). Jakie zużycie energii, jaki zasięg?

Tylko dwa przetestowane modele: elektryczny Fiat 500 wypadł przyzwoicie, ale już Twingo testujących rozczarowało.

Marka/model Ocena testowa Koszty Testowe zużycie energii/zasięg Relacja cena/jakość Zalety i wady Fiat 500e Cabrio (42 kWh) Icon 2,5 1,8 17,4 kWh/247 km (sierpień) 2,1 Zalety: duża frajda z jazdy, dobra relacja cena/jakość.Wady: niezbyt przeciętny, mały bagażnik (170-470 l). Renault Twingo Electric Intens 4,1 1,4 17,6 kWh/150 km (październik) 2,7 Zalety: świetny do jazdy po mieście, polubią go... seniorzy. Wady: mikry zasięg, brak opcji szybkiego ładowania i złącza CCS.

Hyundai Kona Electric czy Kia e-Soul, a może Dacia Spring? Najlepsze i najgorsze elektryczne auta miejskie/małe SUV-y i crossovery (segment B). Jakie zużycie, jaki zasięg?

Dobre wyniki koreańskichmodeli, ale i auta z Grupy Stellantis nie mają się czego wstydzić. Słaby rezultat Dacii Spring, choć tu wiadomo, że auto nadrabia ceną.

Marka/model Ocena testowa Koszty Testowe zużycie energii/zasięg Relacja cena/jakość Zalety i wady Hyundai Kona Electric (64 kWh) Spirit 2,1 2,4 16,7 kWh/435 km (wrzesień) 2,2 Zalety: dużo frajdy z jazdy, dobra relacja cena/jakość, bardzo solidny zasięg, możliwość ładowania z mocą do 100 kW. Wady: niska masa przyczepy, mały bagażnik. Kia e-Soul (64 kWh) Spirit 2,1 2,4 18,8 kWh/390 km (wrzesień) 2,2 Zalety: frajda z jazdy, dobra relacja ceny do jakości, niezły zasięg. Wady: brak możliwości holowania przyczepy, długie czasy ładowania. Opel Corsa-e 2,2 1,8 18,8 kWh/280 km (grudzień) 2,0 Zalety: frajda z jazdy, dobra relacja ceny do jakości. Wady: brak możliwości holowania przyczepy, zimą bardzo odczuwalny spadek zasięgu.

Marka/model Ocena testowa Koszty Testowe zużycie energii/zasięg Relacja cena/jakość Zalety i wady Peugeot e-2008 GT 2,2 2,0 20,2 kWh/260 km (grudzień) 2,1 Zalety: frajda z jazdy, dobra relacja ceny do jakości, jak ma małe auto – przestronna kabina. Wady: ograniczony zasięg, długie czasy ładowania, brak możliwości holowania przyczepy. Honda e 2,2 2,2 20,5 kWh/180 km (grudzień) 2,2 Zalety: frajda z jazdy, ciekawy design, dużo miejsca w środku. Wady: cena zakupu, wysokie zużycie energii i słaby zasięg, mały bagażnik, brak możliwości holowania przyczepy. Peugeot e-208 GT 2,3 1,7 18,7 kWh/270 km (grudzień) 1,6 Zalety: frajda z jazdy, dobra relacja ceny do jakości. Wady: zimą mocno ograniczony zasięg, brak możliwości holowania przyczepy.

Marka/model Ocena testowa Koszty Testowe zużycie energii/zasięg Relacja cena/jakość Zalety i wady Opel Mokka-e Ultimate 2,3 2,1 20,3 kWh/255 km (czerwiec) 2,2 Zalety: frajda z jazdy, łatwy montaż fotelików dziecięcych. Wady: mało miejsca z tyłu, niezbyt duży bagażnik, przeciętny zasięg, brak możliwości holowania przyczepy. Renault Zoe Z.E.50 (52 kWh) 2,5 2,0 19,0 kWh/335 km (czerwiec) 1,6 Zalety: frajda z jazdy, dobra relacja cena/jakość 335 km zasięgu, ładowanie prądem zmiennym (AC) z mocą nawet do 22 kW. Wady: mało miejsca w drugim rzędzie, problematyczny montaż fotelików, brak możliwości holowania przyczepy. Dacia Spring Comfort Plus 4,1 1,2 17,9 kWh/185 km (czerwiec) 2,6 Zalety: cena zakupu, koszty utrzymania. Wady: zero frajdy z jazdy, przeciętny poziom bezpieczeństwa, słabe wyposażenie seryjne, przeciętne materiały, kiepski zasięg, niski komfort jazdy, problem z montażem fotelików, ciasna kabina, wydłużone czasy ładowania.

Kia Niro EV, Volvo C40, Renault Megane E-Tech, Nisssn Leaf, czyli auta kompaktowe/crossovery i SUV-y. Który model najlepszy, a który najgorszy?

Bardzo dobre wyniki Volvo, Kii oraz Mercedesa, lekki niedosyt natomiast ze strony Nissana Leafa (obie wersje) oraz Mazdy MX-30.

Marka/model Ocena testowa Koszty Testowe zużycie energii/zasięg Relacja cena/jakość Zalety i wady Volvo C40 Recharge Single Motor Ultimate 1,8 3,4 19,2 kWh/410 km (grudzień) 2,6 Zalety: wysoki poziom bezpieczeństwa, znakomity napęd, łatwy montaż fotelików, 410 km zasięgu, dobre wyposażenie standardowe. Wady: wysoka cena zakupu, ograniczona ilość miejsca nad głowami z tyłu. Kia Niro EV Inspiration 1,9 2,6 17,9 kWh/410 km (październik) 2,2 Zalety: wysoki poziom bezpieczeństwa, dobra relacja cena/jakość, niezłe wyposażenie, obszerna kabina, wysoki komfort jazdy łatwy montaż fotelików, 410 km zasięgi i niskie średnie zużycie energii. Wady: przeciętna moc ładowania, maksymalna masa przyczepy na poziomie 750 kg. Mercedes EQA 250 1,9 2,6 21,6 kWh/350 km (październik) 2,2 Zalety: frajda z jazdy, komfort, obszerna kabina, ładowanie DC do 110 kW, łatwy montaż fotelików. Wada: wydłużona droga hamowania. VW ID.3 Pro Performance 1st Max 2,0 2,4 19,3 kWh/335 km (listopad) 2,2 Zalety: frajda z jazdy, poziom bezpieczeństwa, ilość miejsca w kabinie, komfort, łatwy montaż fotelików. Wady: obsługa/ergonomia, brak możliwości holowania przyczepy.

Marka/model Ocena testowa Koszty Testowe zużycie energii/zasięg Relacja cena/jakość Zalety i wady Cupra Born e-Boost 2,1 2,3 21,2 kWh/295 km (luty) 2,2 Zalety: dobre osiągi, prowadzenie (dostępne zawieszenie DCC), zwrotność. Wady: niedostatki w ergonomii, przeciętny zasięg, brak możliwości montażu bagażnika dachowego i holowania przyczepy. Renault Mégane E-Tech EV60 220 2,1 2,4 19,2 kWh/365 km (czerwiec) 2,2 Zalety: frajda z jazdy, poziom bezpieczeństwa, komfort jazdy, wykończenie kabiny, zużycie energii, łatwość wsiadania i montażu fotelików, masa przyczepy do 900 kg. Wady: ograniczona widoczność, wysoki próg załadunku. Citroën e-C4 Shine 2,2 2,0 19,3 kWh/260 km (luty) 2,1 Zalety: komfort jazdy, relacja cena/jakość. Wady: kiepski zasięg, słaba ładowność i brak możliwości holowania przyczepy, kanapa niekorzystnie profilowana pod kątem montażu fotelików. Nissan Leaf II (40 kWh) Acenta 2,3 2,0 22,1 kWh/200 km (czerwiec) 2,1 Zaleta: dobre osiągi. Wady: spore zużycie energii, kiepska maksymalna moc ładowania, mało funkcjonalny bagażnik,kanapa niekorzystnie profilowana pod kątem montażu fotelików.