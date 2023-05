Reklama

Rosnący popyt na nowe samochody poprawia nastroje w branży motoryzacyjnej, choć trzeba zwrócić uwagę, że sektor nadal notuje gorsze wyniki niż przed pandemią. O ile w porównaniu z rokiem 2022 dynamika sprzedaży wyraźnie rosła – o 17,8 proc., o tyle w porównaniu do czterech miesięcy 2019 roku z salonów wyjechało o 22,8 proc. samochodów mniej. Na szczęście pozytywny trend utrzymuje się już od początku roku. Od stycznia w samej tylko Unii Europejskiej zarejestrowano 3 454 935 nowych samochodów, a jeśli uwzględnić kraje EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegii i Szwajcaria) oraz Wielką Brytanię to 4 201 918 sztuk (+17,2 proc.).

Rynek nowych aut – Niemcy na czele

Reklama

Pozycję największego rynku na Starym Kontynencie utrzymują Niemcy, gdzie w do końca kwietnia sprzedano prawie 870 tys. nowych samochodów (+7,9 proc.), drugie miejsce zajmują Brytyjczycy z rejestracją ponad 627 tys. aut (+16,9 proc.), a trzecie Francuzi – prawie 553,4 tys. sztuk (+16,7 proc.), którzy minimalnie wyprzedzają Włochów – 552,8 tys. sztuk. (+26,9 proc.). Polska w tym zestawieniu znajduje się na siódmej pozycji (na szóstej wśród państw UE) ze sprzedażą na poziomie ponad 158,5 tys. aut (+15,8 proc.).

Rynek nowych aut – elektryki zdobywają teren

ACEA w swoim raporcie zauważa, że w ciągu czterech miesięcy 2023 roku w porównaniu do tego samego okresu 2022 udział w rynku samochodów elektrycznych w krajach UE zwiększył z 9,8 do 12 proc., a ich łączna sprzedaż przekroczyła 415,5 tys. egzemplarzy, co stanowi wzrost o 45,1 proc. Sprawia to również, że segment elektryków popisuje się obecnie największą dynamiką wzrostów. W Polsce przez cztery miesiące 2023 roku zarejestrowano w sumie 5325 aut z napędem elektrycznym – aż o 74,8 proc. więcej niż w takim samym okresie 2022 roku. Również u nas jest to segment z najlepszą dynamiką sprzedaży, choć trzeba zwrócić uwagę, że na BEV-y mają niewiele ponad 3 proc. udziału w rynku.

Rynek nowych aut – jaka sytuacja w innych segmentach

Dla porównania sprzedaż hybryd plug-in w tym okresie zmalała o 4 proc., zwykłych hybryd zwiększyła się o 26,9 proc., benzyniaków o 18,3 proc., a diesli zaledwie o 0,7 proc.

Polscy klienci nadal najczęściej wybierają model z silnikami benzynowymi, W tym roku to już ponad 71 tys. sztuk (+7,3 proc.), a na drugim miejscu znajdują się hybrydy, których zarejestrowano ponad 58,4 tys. egzemplarzy (+27,4 proc.). Zresztą wzrosty notujemy także w segmencie hybryd plug-in (+22,8 proc.), jak i diesli (+11,1 proc.).

Udział poszczególnych wersji napędowych w rynku UE (I-IV’2023)

Rynek nowych aut – kto sprzedaje najwięcej

Najwyższe miejsce podium pod względem sprzedaży po czterech miesiącach tego roku zajmuje Grupa Volkswagena, która dostarczyła klientom łącznie w UE, krajach EFTA i Wielkiej Brytanii łącznie ponad 1 mln 81 tys. samochodów tj. o 26 proc. więcej niż w okresie styczeń-kwiecień 2022. Drugą pozycję zajmuje koncern Stellantis, na którego modele zdecydowało się ponad 744,2 tys. klientów (+9,4 proc.), a trzecią Grupa Renault – odpowiednio 404,5 tys. aut i +29,4 proc. wzrostu.

W kategorii indywidualnej marek najlepsze wyniki osiągnął Volkswagen, dostarczając odbiorcom ponad 440 tys. aut (+25,2 proc.), natomiast najlepszą dynamiką wzrostu może pochwalić się Alfą Romeo, która sprzedała ponad 17 tys. samochodów – o 134 proc. więcej niż w 2022 roku. Nadal skokowo rośnie zainteresowanie modelami Tesli. Ten amerykański producent do końca kwietnia sprzedał na Starym Kontynencie ponad 108,4 tys. swoich elektryków, co oznacza wzrost o 78,1 proc.