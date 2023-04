Reklama

Punkty karne będzie można kasować już po roku – zakłada zmiana w prawie o ruchu drogowym, którą przyjęła właśnie sejmowa komisja infrastruktury. Rewolucyjna poprawka przeszła przez głosowanie przy okazji rządowej nowelizacji podnoszącej bezpieczeństwo pasażerów tzw. przewozów osób.

Przypominamy, że niedawna reforma zaostrzająca kary dla kierowców zniosła tzw. kursy reedukacyjne umożliwiające zmniejszeni liczby punktów karnych. Obecnie punkty karne znikają z konta kierowcy dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu. Na czym polega rządowa rewolucja?

Punkty karne będzie można kasować już po roku, oto rewolucja

Poseł Jerzy Polaczek z PiS wyjaśnił, że przyjęte poprawki dotyczą m.in. przywrócenia kursów dla kierowców, którzy chcą zmniejszyć liczbę punktów karnych, przywrócenia rocznego okresu, po którym usuwa się punkty karne oraz przywrócenia mechanizmu, zgodnie z którym zatrzymane prawo jazdy - po okresie na który zostało zatrzymane - będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku.

Kierowca 6 punktów karnych skasuje raz na 6 miesięcy

To oznacza, że zmiany przywracają sytuację prawną sprzed 2022 roku. Jeśli ustawa wejdzie w życie, wówczas kierowcy mogą liczyć na to, że maksymalnie raz na 6 miesięcy będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować ich konto o 6 punktów karnych. Do tego informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji mają być usuwane po roku, a nie 2 latach. Takiej abolicji nie dostąpią nowi kierowcy - w ciągu roku od wydania prawa jazdy po raz pierwszy.

W dokumencie wprowadzającym poprawkę czytamy:

- Osoba wpisana do ewidencji (red. kierowców) nie częściej niż raz na 6 miesięcy może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem porozumiewania się na odległość, którego odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych za naruszenie przepisów w ruchu drogowym. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

Punkty karne i nowy kurs reedukacyjny w WORD

Według przyjętych przepisów kursy redukujące punkty karne mają organizować dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia trafi do komendanta wojewódzkiego policji.

Nowe przepisy przewidują, że:

- Osobie wpisanej do ewidencji (red. kierowców) po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmuje je w kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu z datą najwcześniejszą. Nie odejmuje się punktów przypisanych naruszeniu, za które nałożono w drodze mandatu karnego grzywnę, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.

Od kiedy będzie można kasować punkty karne?

Zmiany dotyczące kasowania punktów karnych mają wejść w życie 3 miesiące po dniu ogłoszenia nowelizacji, czyli jeszcze na przełomie lata i jesieni 2023 roku.