Mercedes-AMG S 63 E Performance – za tą długą nazwą kryje się limuzyna z piekła rodem. Napędza ją układ hybrydowy plug-in z techniką podkradzioną ze świata F1.

Na potrzeby S 63 E Performance inżynierowie AMG elektryczność wykorzystali do wyniesienia osiągów Klasy S na nieznany dotąd poziom. Oto szczegóły…

Mercedes-AMG S 63 E Performance już w Polsce, jaki silnik?

Mercedes-AMG S 63 E Performance pod maską wielkości lotniskowca skrywa 4-litrowe V8 biturbo. Silnik elektryczny rozwija moc 190 KM i został umieszczony na tylnej osi, zintegrowany we wspólny moduł z elektrycznie sterowaną dwubiegową przekładnią oraz elektronicznie sterowanym tylnym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu. Eksperci określają ten układ mianem hybrydy P3. Również wysokowydajny litowo-jonowy akumulator AMG HPB 150 (High Performance Battery) znajduje się z tyłu, nad tylną osią.

Urządzenie HPB 150 bazuje na bezpośrednio chłodzonych ogniwach znanego modelu HPB 80. Pojemność baterii wzrosła z 6,1 do 13,1 kWh. Nowe rozwiązanie dostarcza silnikowi elektrycznemu 70 kW mocy ciągłej i 140 kW mocy szczytowej (przez 10 sekund). Zasięg w trybie elektrycznym to 33 km. Jednak w tym przypadku jazda bez emisji i hałasu schodzi na drugi plan, pierwsze skrzypce grają osiągi, których nie było w tej klasie aut.

Mercedes-AMG S 63 E Performance to hybryda o potwornej mocy, jakie przyspieszenie?

S 63 E Performance uzbrojony w hybrydę zapewnia kierowcy potęgę 802 KM mocy systemowej i 1430 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie od zera do 100 km/h zajmuje zaledwie 3,3 s. To wartości znane ze świata supersamochodów dostępne za kierownicą ponad 5-metrowej limuzyny o masie przekraczającej 2,5 tony! Z listy opcji można wybrać pakiet kierowcy AMG, który prędkość maksymalną przesuwa z 250 km/h do 290 km/h.

Panowanie nad bestią ma zapewnić m.in. napęd na cztery koła AMG Performance 4MATIC+, zawieszenie AMG Ride Control+ wraz z systemem stabilizacji przechyłów AMG Active Ride Control orazskrętną tylną osią.Węglowo-ceramiczne hamulce to standard.

Mercedes-AMG S 63 E Performance i wyposażenie

Standardowe wyposażenie S 63 E Performance obejmuje 20-calowe alufelgi z 10 ramionami, reflektory z funkcją projekcji oraz pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy z wieloma aktywnymi systemami wspomagającymi. Do tego na pokładzie jest pakiet AIR BALANCE, aktywne oświetlenie nastrojowe oraz system dźwięku przestrzennego Burmester 3D Surround Soundsystem z Dolby Atmos. Standardowa specyfikacja obejmuje również wstępną klimatyzację i centralny wyświetlacz OLED.

Mercedes S 63 E Performance AMG Edition 1, perła w limitowanej serii

Mercedes jak zwykle dba o wyjątkowość, stąd przez krótką chwilę będzie dostępna w pełni wyposażona wersja AMG Edition 1. Tylko dla niej zarezerwowano specjalne połączenie dodatków, obejmujące lakier alpejska szarość Manufaktur, 21-calowe kute obręcze AMG z przecinającymi się ramionami oraz tapicerkę foteli ze skóry nappa AMG z kontrastowymi czerwonymi przeszyciami.

Seria AMG Edition 1 to także zewnętrzny pakiet AMG Night. Wykończenie progów, obudowy lusterek, listwy podszybia oraz inne elementy ozdobne nadwozia są dostępne w kolorze ciemnego chromu lub lśniącej czerni. Zestaw uzupełniają dekoracyjne wykończenie tylnego zderzaka, podwójne końcówki rur wydechowych AMG w ciemnej, chromowanej oprawie, termoizolacyjne przyciemniane szyby, a także lakierowane na czerwono zaciski hamulców oraz srebrny, chromowany korek wlewu paliwa z logo AMG.

Mercedes S 63 E Performance AMG Edition 1 - wnętrze

Wnętrze Mercedesa S 63 E Performance AMG Edition 1 to mistrzowski koncert dekoratorów. Kabinę zdobi pakiet AMG Exclusive z fotelami AMG pokrytymi czarną skórą nappa z czerwonymi przeszyciami oraz kierownicą AMG Performance obszytą skórą nappa i mikrofibrą MICROCUT, również z czerwona nicią.

Mercedes-AMG S 63 E Performance i cena? Milion to za mało

Mercedes-AMG S 63 E Performance kosztuje od 1 066 000 zł. Nic dziwnego, że producent do limitowanej serii AMG Edition 1 dodaje pokrowiec szyty na miarę. A cenę najpotężniejszej Klasy S w historii łatwo podbić o 100 tys. zł. Wystarczy zamówić takie frykasy z listy dodatków:

Pakiet AMG Carbon dla nadwozia: 28 206 zł

Pakiet AMG Night: 5469 zł

Osłona chłodnicy AMG, przyciemniona: 2590 zł (dostępna z pakietem AMG Night)

Tapicerka foteli AMG ze skóry nappa w tonacji beż macchiato / szary magma: 2015 zł

Ceramiczny, wysokowydajny kompozytowy układ hamulcowy AMG (tylko z 21-calowymi obręczami): 43 173 zł

Pakiet kierowcy AMG, obejmujący podniesienie prędkości maksymalnej do 290 km/h: 10 937 zł (dostępny z ceramicznym układem hamulcowym AMG).

Mercedes-AMG S 63 E Performance, dane techniczne, osiągi, wymiary

Układ P3: silnik spalinowy z przodu, silnik elektryczny przy tylnej osi Moc systemowa kW/KM 590/802 Systemowy moment obrotowy Nm 1430 Pojemność akumulatora kWh 13,1/10,5 (brutto/netto) Zasięg w trybie elektrycznym km 33 Silnik spalinowy Układ i liczba cylindrów V8 Pojemność skokowa cm3 3982 Moc maksymalna kW/KM 450/612 przy obr./min 5500-6500 Maksymalny moment obrotowy Nm 900 przy obr./min 2500-4500 Stopień kompresji 8,6:1 Zasilanie bezpośredni wtrysk paliwa, biturbo Silnik elektryczny Rodzaj synchroniczny, obcowzbudny Moc maksymalna kW/KM 140/190 Maksymalny moment obrotowy Nm 320 Przeniesienie napędu Układ napędowy w pełni zmienny napęd na obie osie AMG Performance 4MATIC+