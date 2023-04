Reklama

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na bazie informacji od producentów cyklicznie informuje o produktach niebezpiecznych, które trafiły na rynek. Dotyczy to także pojazdów (m.in. auta i motocykle), a o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu usunięcia usterek, właściciele powinni też być powiadomieni bezpośrednio przez dane marki. Oczywiście, jeśli ustalenie właściciela jest możliwe. Najnowsze akcje przywoławcze dotyczą aż 11 558 samochodów i motocykli na polskim rynku.

Mercedesy Sprinter i Vito i Viano – 10 987 aut

Reklama

W Mercedesach Sprinter Typ 906, wyprodukowanych w Niemczech, oraz Vito/Viano Typ 639, wyprodukowanych w Hiszpanii, określone warunki klimatyczne mogą z czasem spowodować zmianę właściwości chemicznych gazu pędnego w generatorze gazu niektórych poduszek powietrznych firmy Takata. W razie wypadku z udziałem poduszki powietrznej kierowcy zmiana ta może spowodować pęknięcie generatora gazu, na skutek wysokiego ciśnienia wewnętrznego. W takiej sytuacji poduszka powietrzna utraciłaby funkcję zabezpieczającą, a oddzielające się części generatora gazowego mogłyby doprowadzić do urazu pasażerów. Problem dotyczy aż 10 987 samochodów zarejestrowanych w Polsce.

Informacji związanych z kampanią udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. (22) 354 40 01.

Hyundaie Kona, i40 i Santa Fe – 247 aut

W modelach Kona, wyprodukowanych w Korei Południowej od 14 grudnia 2018 r. do 21 czerwca 2020 r. oraz i40, wyprodukowanych w Korei Południowej od 20 grudnia 2018 r. do 30 maja 2019 r. może wystąpić niedrożność filtra siatkowego kanału olejowego pompy podciśnienia, współpracującej z pompą wtryskową. Użytkownik może odczuć zwiększony opór pedału hamulca, zanim włączy się lampka ostrzegawcza. Usterka dotyczy 190 aut na polskim rynku. W ramach naprawy zostanie zdemontowany filtr siatkowy.

Z kolei w modelach Kona wyprodukowanych w Korei Południowej od 21 grudnia 2022 r. do 30 stycznia 2023 r., może być zamontowana klamra pasa bezpieczeństwa siedzenia tylnego o niewłaściwej specyfikacji. W serwisie klamry zostaną sprawdzone i jeśli to konieczne wymienione na nowe. Akcją naprawczą objętych jest 50 aut w Polsce.

Do serwisów muszą się zgłosić również właściciele modelu Santa Fe PHEV (6 egzemplarzy), wyprodukowanych w Korei Południowej od 11 kwietnia do 23 czerwca 2022 r., w których może dojść do wycieku paliwa z powodu niewłaściwego uformowania zbiornika paliwa. W ASO zbiornik zostanie sprawdzony i ewentualnie wymieniony na nowy.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 800 444 000.

Honda Civic – 112 aut

W modelach Civic oraz Civic Type-R z roku modelowego 2023, wyprodukowanych od lipca do października 2022 r. w Japonii, element ramy siedziska kierowcy z powodu wadliwego spawu, przy zbyt dużym i ciągłym obciążeniu może pęknąć i prowadzić do grzechotania elementu. W przypadku kolizji pęknięcie spoiny może uniemożliwić przytrzymanie i ochronę kierowcy. We wszystkich 112 autach, które trafiły do Polski, usterka zostanie naprawiona bezpłatnie.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa; tel.: 801 811 711).

BMW motocykle – 166 egzemplarzy

W motocyklach marki BMW, modele: S 1000 RR (K67), M 1000 RR (K66), S 1000 R (K63) i S 1000 XR (K69), wyprodukowanych w Niemczech, połączenie śrubowe pokrywy sprzęgła może się poluzować, co może doprowadzić do utraty naprężenia w połączeniu śrubowym i skutkować wyciekiem oleju. W ramach akcji naprawczej, która obejmuje 93 sztuki tych modeli, zostanie wymienione złącze śrubowe pokrywy sprzęgła.

Natomiast w modelach: S 1000 R (K63, 0E51/0E53/0E54), S 1000 XR (K69, 0E41) i S 1000 XR (K69, 0E43), wyprodukowanych w Niemczech, w których użytkownik ma do dyspozycji konfigurowalny tryb jazdy DYNAMIC PRO może zwiększa się ryzyko wypadku. Spowodowane jest to tym, że w stanie fabrycznym funkcja wykrywania uniesienia przedniego koła (Wheelie) jest zdezaktywowana („0 = no support“). Klient może dopasować ten parametr w różnych stopniach. Po aktualizacji oprogramowania ustawienia klienta w trybie jazdy DYNAMIC PRO są przestawiane z powrotem do ustawień fabrycznych, a użytkownik nie jest automatycznie informowany o tej zmianie. Serwis usunie ten problem dotyczący 73 motocykli BMW na naszym rynku.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 22 279 71 00).

Reklama

Yamaha motocykle – 47 egzemplarzy

W motocyklach marki Yamaha XTZ690D Tenere 700 wyprodukowanych we Francji, może dojść do wycieku paliwa spod zaworu elektromagnetycznego prawego zbiornika paliwa. Usterka, która może wystąpić w 47 egzemplarzach, jakie trafiły oficjalnie do Polski, zostanie usunięta w serwisie.

Informacji związanych z kampanią udziela Yamaha Motor Europe N.V. (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce (adres: Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa; tel.: 22 571 40 87).