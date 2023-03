Reklama

Alfa Romeo słynie z rozmachu. Pamiętam jeszcze doskonale, jak jesienią 2019 r. Włosi z wielką pompą zaprosili dziennikarzy do Bari, by pokazać delikatnie odświeżone Giulię i Stelvio na rok modelowy 2020 r. Zmian z zewnątrz wielu nie było, w środku poprawiono m.in. multimedia i kilka detali, ale wszystko prezentowano z taką pompą, jakby chodziło o zupełnie nowy model. To urocze, pokazuje bowiem, jaki status we Włoszech ma Alfa Romeo.

Dziś, trzy i pół roku później, przy okazji "prawdziwego" face liftingu Giulii i Stelvio nie jestem jednak już w Bari, lecz nad Zalewem Zegrzyńskim (to pod Warszawą). I bardzo dobrze, tu też jest bardzo ładnie.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio 2023 po liftingu i jakie silniki?

A czemu o tym wszystkim wspominam? Już wyjaśniam. Mam bowiem wrażenie, że Giulia i Stelvio – zapewne trochę ze względu na dość długi staż rynkowy – mogą nie mieć już statusu modeli tak ważnych, jak niektórzy by chcieli. Sprzedaż przez cały okres produkcji nie była zła, jednak teraz włoska marka pod rządami Jean-Philippe'a Imparato zaczyna przestawiać się na elektromobilność. W efekcie Imparato co roku chce dać nam nowy model, mniej lub bardziej zelektryfikowany. Znaczenie aut pokazanych siedem (Giulia) i sześć (Stelvio) lat temu chyba już w związkiu z tym nieco spada. Co prawda plany sprzedażowe są nadal dość ambitne, jednak gama została już mocno uproszczona.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio w nowej odsłonie, co się zmieniło?

Jeśli chodzi o Giulię, to do wyboru mamy już tylko wersje z napędem na obie osie (Q4) i dwa silniki: benzynowe 2.0T/280 KM i diesla 2.2/210 KM. Napęd na tył? Tylko w Giulii Quadrifoglio, która w wersji po lifcie też się pojawi, ale chwilę później. Bez niespodzianek też w przypadku Stelvio, które zawsze występowało tylko w wersji z Q4. Silniki – te same co w Giulii. Plany polskiego oddziału Alfy Romeo zakładają utrzymanie udziału Giulii w segmencie na poziomie ok. 2,5 proc., zaś Stelvio ma w 2023 r. zwiększyć swój udział z 3,9 do 5 proc.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio 2023, czyli nowa twarz to nie wszystko

Do wyboru pięć wersji wyposażenia: Super, Sprint, Ti, Veloce oraz Competizione (uwaga: ta ostatnia w związku z wejściem do sprzedaży wersji po lifcie). Jak jednak przyznaje Rafał Grzanecki, dyrektor marki Alfa Romeo w Polsce, klienci na naszym rynku najchętniej sięgają po topowe Ti oraz Veloce, a Super i Sprint są głównie po to, by otwierać cenniki.

Wreszcie najważniejsze, czyli co się zmieniło przy okazji modernizacji? Z zewnątrz najłatwiej zauważyć nowe lampy przednie w technologii Matrix Full-LED. Światła to jazdy dziennej mają teraz wzór 3+3, nawiązujący do lamp klasycznych modeli sprzed lat (np. SZ Zagato), ale i do najnowszego Tonale. Kierunkowskazy? Dynamiczne. Także i światła z tyłu otrzymały nieco inny wzór, delikatnie przeprojektowano też grill.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio po liftingu: jakie zmiany we wnętrzu, nowe zegary

W środku zaś czekają na nas nowe cyfrowe zegary (12,3-cala), przeszczepione do Stelvio i Giulii prosto z Tonale. Mamy też znaną z Tonale technologię NFT (ang. non-fungible token), dzięki której (za zgodą użytkownika), wygenerowany zostanie certyfikat obejmujący dane dotyczące eksploatacji pojazdu. Certyfikat może być wykorzystany jako dowód, że auto było m.in. prawidłowo serwisowane.

Zła wiadomość jest taka, że nie dotykano multimediów, mamy tu więc nadal ten sam układ, co pokazany jesienią 2019 r. w Bari. Oznacza to więc m.in. nadal brak bezprzewodowej łączności AndroidAuto i Apple CarPlay, ale i tak jest to system o niebo lepszy niż ten z pierwszych lat produkcji obu modeli.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio po liftingu: jak jeżdżą?

A jak jeżdżą Giulia i Stelvio po liftingu? Tak samo jak dotąd. Czyli fenomenalnie! Nie da się ukryć, że mimo upływu czasu oba auta są w swoich klasach niemal bezkonkurencyjne. Szybki i bezpośredni układ kierowniczy, znakomite zawieszenie (sprężyste, ale zaskakująco komfortowe), idealny rozkład mas i napęd 4x4 preferujący tylną oś sprawiają, że prawdziwi entuzjaści dynamicznej jazdy będą wręcz zachwyceni.

Tyle tylko, że takie własności jezdne to – poniekąd – miecz obosieczny. Bo z jednej strony mamy modele typowo dla entuzjastów, z drugiej – nie każdy szuka w rodzinnym SUV-ie aż tak wielu emocji. I nie każdy potrzebuje tak szybkiego układu kierowniczego. Zapewne dlatego mniejsze Tonale, choć nadal zachowuje ducha marki, jest już dużo bardziej uniwersalne i łatwiejsze w odbiorze dla przeciętnego użytkownika.

A propos Tonale – przy okazji mieliśmy też możliwość pokonania kilku kilometrów za kierownicą Tonale PHEV (plug-in hybrid), ale wrażeniami z jazdy podzielimy się w oddzielnym materiale. Wtedy też zapraszamy na krótką rozmowę z Rafałem Grzaneckim, dyrektorem marki Alfa Romeo w Polsce. Pytaliśmy m.in. o nowego elektrycznego SUV-a segmentu B, który będzie produkowany w Polsce.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio po liftingu: jaka cena w Polsce, ile kosztują

Na koniec – ceny i oferta Giulii oraz Stelvio w Polsce. Sedan startuje od 230 000 zł (2.0/280 KM Q4 w wersji Super), zaś najtańszy diesel (wersja Ti) to wydatek 281 000 zł. Cennik Stelvio rusza od 259 000 zł (Super), a odmiana wysokoprężna – od 291 000 zł (Ti). Oba auta objęte są gwarancją na 5 lat/200 tys. km i mają w cenie pakiet serwisowy na trzy lata/45 tys. km.

Alfa Romeo Giulia 2023, dane techniczne, silnik Diesla i benzynowy

SILNIK BENZYNOWY DIESEL 2.0 TURBO 280 KM AT8 Q4 2.2 JTDM 210 KM AT8 Q4 Liczba miejsc 5 5 Liczba drzwi 4 4 Długość/szerokość (mm) 4643/2024 4643/2024 Wysokość (mm) 1450 1450 Rozstaw osi (mm) 2820 2820 Pojemność bagażnika (dm3)/po złożeniu tylnej kanapy 480 480 Liczba cylindrów, układ 4 L 4 L Pojemność (cm3) 1995 2143 Moc maksymalna kW (KM - WE) przy obr./min. 206 (280) @ 5250 155 (210) @ 3500 Maksymalny moment obrotowy Nm (kgm - WE) przy obr./min. 400 Nm (41 kgm) @ 2250 470 Nm (48 kgm) @ 1750 System Start&Stop standard standard Napęd AWD - napęd 4x4 (Q4) AWD - napęd 4x4 (Q4) Skrzynia biegów AT8 - automatyczna skrzynia AT8 - automatyczna skrzynia Liczba biegów 8 8 Rozmiar opon R17" R19" Wspomaganie Zębnik z listwą zębatą ze wspomaganiem elektrycznym Zawieszenie przednie Alfa Link™ Alfa Link™ Zawieszenie tylne Alfa Multi Link™ Alfa Multi Link™ Hamulce tarczowe przednie (mm) 330 330 Hamulce tarczowe tylne (mm) 320 320 Zbiornik paliwa (l) 58 52 Masa bez obciążenia (z wszystkimi płynami, zbiornikiem paliwa napełnionym w 90 % i bez opcji) (kg) 1530 1540 Prędkość maksymalna (km/h) 240 235 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 5,2 6,8 Cykl średni l/100km 7,7 5,5 Emisja CO2 (g/km) - Cykl mieszany 175 145 Klasa środowiskowa E6D .4 E6D .4

Alfa Romeo Stelvio 2023, dane techniczne, silnik Diesla i benzynowy