Alfa Romeo Tonale była z pewnością jednym z najdłużej wyczekiwanych modeli marki. Zapowiadający ją model studyjny został przedstawiony podczas salonu samochodowego w Genewie w 2019 roku i wywołał zachwyt, tym bardziej że wówczas firma zapowiadała, że jest on zbliżony do wersji produkcyjnej. Rozbudzony apetyt klientów został jednak wystawiony na próbę, bo finalnie pierwsze seryjne egzemplarze zaczęły opuszczać taśmy montażowe fabryki w Pomigliano d’Arco we Włoszech dopiero na początku 2022 roku.

Nowy SUV został zaprojektowany na platformie SCCS, co oznacza, że dzieli część rozwiązań technicznych z ostatnim Jeepem Compassem, ale pod względem charakteru, stylistyki i właściwości jezdnych to zupełnie inne samochody. I choć ostatecznie wygląd Tonale został nieco złagodzony w porównaniu z konceptem, to auto szybko znalazło się na liście bestsellerów marki.

Alfa Romeo Tonale, co to za samochód?

Design Tonale jest jednym z jej największych atutów.Kompaktowa sylwetka przyciągawzrok i daje się jednoznacznie sklasyfikować jako model włoskiej marki. Pełna elegancji linia nadwozia zwraca uwagę charakterystycznym dla Alfy grillem Scudetto oraz smukłymi reflektorami. Lakierowane na czarno dolne partie zderzaków oraz listwy progowe i osłony nadkoli w parze z czarno-srebrnymi 20-calowymi alufelgami, spod których wyzierają czerwone zaciski hamulców Brembo, podkreślają dynamiczny charakter modelu.

Tonale ma długość 4528 mm, szerokość 1841 mm i wysokość 1601 mm (jest minimalnie dłuższe, węższe i niższe od Jeepa Compassa), a jego prześwit sięga 156 mm. Warto pamiętać o tej ostatniej wielkości podczas zjeżdżania z asfaltu na szutrowe, nierówne ścieżki lub przy wspinaniu się na krawężniki w mieście.

Alfa Romeo Tonale – co we wnętrzu

Po zajęciu miejsca za kierownicą Tonale można poczuć ducha Alfy Romeo. Trójramienna kierownica znana z takich modeli jak Giulia czy Stelvio przyjemnie leży w dłoniach i wyposażona jest w przyciski do sterowania wybranymi systemami. Także na niej umieszczono guzik uruchamiania silnika. Uwagę zwracają potężne aluminiowe łopatki do zmiany biegów zamontowane przy kolumnie kierowniczej, a także cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala. Pozwalają one na wybór jednego z kilku cyferblatów –poza standardowym, nowoczesnym jest też sportowy oraz klasyczny nawiązujący stylem do zegarów retro montowanych kiedyś w modelach marki. Na zegarach da się też wyświetlić mapy nawigacji czy zwizualizować działanie asystenta pasa ruchu albo wybrać opcje z minimalną ilością informacji.

Centralne miejsce na desce rozdzielczej zajmuje 10,25-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego Uconnect. Bazujące na Adroidzie rozwiązanie jest łatwe w obsłudze, wyświetla obraz w wysokiej rozdzielczości, w tym z kamer 360 stopni i bez problemu współpracuje bezprzewodowo z Apple CarPlay lub Android Auto. Z poziomu menu mamy dostęp do większości ustawień pokładowych urządzeń, a także danych o kondycji auta. Te ostatnie da się też śledzić zdalnie dzięki dedykowanej aplikacji My Alfa na smartfony.

Poniżej ekranu umieszczono fizyczne przyciski do sterowania klimatyzacją, a osobne pokrętło do regulacji głośności trafiło obok drążka skrzyni biegów, Na konsoli środkowej znajdziemy natomiast pokrętło trybów pracy układu napędowego (dna, więcej o tym za chwilę), a obok półkę z indukcyjną ładowarkę do telefonu. Do dyspozycji użytkowników są też gniazda USB-A i USB-C oraz dodatkowe, w podłokietniku, dla osób siedzących z tyłu.

W testowanej wersji Edizione Speciale większych zastrzeżeń nie mamy też do jakości wykończenia. O ile jednak tapicerka z Alcantary z czerwonymi przeszyciami, eleganckie metalowe panele z czerwonym, ambientowym podświetleniem na desce rozdzielczej czy aluminiowe nakładki na pedały i na progach świetnie współgrają z charakterem premium, o tyle już niektóre twarde tworzywa na konsoli między siedzeniami oraz drzwiach w tej klasie nie przystoją.

Alfa Romeo Tonale, ile miejsca dla pasażerów i jaka pojemnośc bagażnika?

Przednie, profilowane fotele są bardzo wygodne i zapewniają dobre trzymanie podczas dynamicznej jazdy. Osoby siedzące z tyłu mają dużo przestrzeni nie tylko na nogi, lecz także nad głowami. Do tego dochodzi spory, 500-litrowy bagażnik. Dostęp do niego ułatwia elektrycznie otwierana klapa, a po złożeniu oparć siedzeń (dzielone w stosunku 60:40, z otworem na długie przedmioty i rozkładanym podłokietnikiem) dzięki regulowanej na dwóch poziomach podłodze, do dyspozycji jest niemal płaska przestrzeń ładunkowa o pojemności 1550 l.

Alfa Romeo Tonale, jak jeździ hybryda?

W testowanym modelu źródłem napędu jest miękki układ hybrydowy 48 V złożony z turbodoładowanego silnika o pojemności 1,5 l i mocy 160 KM, 20-konnego silnika elektrycznego czerpiącego energię z niewielkiej baterii 0,8 kWh i 7-stopniowej, dwusprzęgłowej skrzyni biegów.

Alfa Romeo Tonale w tej wersji rusza i na krótkich dystansach, np. podczas manewrowania na parkingu, korzysta tylko z silnika elektrycznego, w pozostałych przypadkach daje on wsparcie jednostce benzynowej. To udany zestaw, ale wymaga pewnego przyzwyczajenia. Wynika to z faktu, że reakcje na gaz nie zawsze są takie, jak można by tego oczekiwać. Zwłaszcza w trybie Neutral lub Advanced Efficiency, kiedy to chęć nagłego przyspieszenia nie spotyka się z natychmiastową odpowiedzią skrzyni biegów. Lepiej jest zawczasu zredukować przełożenie łopatką lub wybrać tryb Dynamic, który zmienia nie tylko szybkość pracy skrzyni biegów, lecz także siłę wspomagania układu kierowniczego i reakcje przepustnicy. Wtedy Tonale potrafi pokazać sportowy pazur, chętniej przelewając 240 Nm momentu na przednie koła. Przyspieszenie do setki w 8,8 s nie rzuca może na kolana, ale przy utrzymaniu odpowiednich obrotów z pewnością nie można narzekać na brak elastyczności.

Amatorzy dynamicznej jazdy powinni być także zadowoleni z zachowania auta na zakrętach. Seryjna elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego poprawia precyzję prowadzenia na łukach i naprawdę trzeba mocno przesadzić, żeby wtrącić Tonale z równowagi. Układ kierowniczy może nie jest tak bezpośredni jak pamiętamy ze Stelvio, ale daje dobrą informację zwrotną i ułatwia kontrolę nas samochodem.

Przyjemnie sprężysta charakterystyka pracy zawieszenia zapewnia dobry komfort jazdy, a auto mimo wyposażenia w 20-calowe koła zaskakująco dobrze radzi sobie z izolowaniem i tłumieniem nierówności.

Średnie spalanie zanotowane podczas prawie 500-kilometrowego odcinka testowego sięgnęło 6,9 l/100 km, co uznajemy za dobry wynik. W połączeniu z 55-litrowym zbiornikiem paliwa oznacza to, że na jednym tankowaniu da się przejechać blisko 800 km.

Alfa Romeo Tonale – jakie wyposażenie i cena

Edizione Speciale to do niedawna topowy wariant wyposażeniowy Tonale. Do niedawna, bo Alfa już nie przyjmuje nowych zamówień na tę wersję, ale można jeszcze znaleźć egzemplarze dostępne na stokach dilerskich. Warto, bo w cenie 189 000 zł dostajemy auto z kompletem elektronicznych asystentów i systemów bezpieczeństwa oraz zapewniających wygodę na pokładzie. Prezentowany egzemplarz został wyceniony na 198 750 zł z uwagi na m.in. opcjonalny pakiet autonomicznej jazdy ADAS 2 Plus (7000 zł) z aktywnym systemem utrzymania auta na pasie ruchu i asystentem jazdy w korku (bardzo dobrze radzi sobie w obydwu sytuacjach), pakiet zimowy (2500 zł) z podgrzewanymi dyszami wycieraczek, fotelami i kierownicą.

Dużą zaletą modelu jest 5-letnia gwarancja z limitem do 200 000 km.

Alfa Romeo Tonale - dane techniczne