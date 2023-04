Reklama

Alfa Romeo Tonale PHEV Q4 to pierwsza hybryda ładowana z gniazdka w historii marki i zarazem najmocniejszy przedstawiciel gamy tego modelu. Łącznie mamy tu do dyspozycji 280 KM, a czas rozpędzania od 0 do 100 km/h wynosi, według danych fabrycznych, całkiem dobre 6,5 s.

Układ napędowy składa się z silnika benzynowego 1.3T/180 KM, sześciostopniowego automatu i jednostki elektrycznej o mocy 122 KM (zamocowana przy tylnej osi). Czyli już nie jedno cuore sportivo, a dwa?

Alfa Romeo Tonale PHEV Q4: Jaka moc, jaka bateria, jaki zasięg?

Na to wygląda. Bateria trakcyjna ma łączną pojemność 15,5 kWh, a najkrótszy czas ładowania od 0 do 100 proc. to ok. 2,5 godz. (tzw. wallbox lub publiczna stacja ładowania). Zasięg w trybie elektrycznym (wg WLTP) to budzące respekt 82 km. Realnie i w sprzyjających warunkach będzie to zapewne bardziej 50-60 km, ale o tym przekonamy się, gdy auto trafi do redakcji na dłużej.

Alfa Romeo chwali się, że rozkład mas, jak na auto tego typu, nadal jest bardzo dobry, bo wynosi 53 proc. na przód i 47 proc. na tył. Poza tym mogliśmy się też dowiedzieć tego, że środek ciężkości jest o całe 3 proc. niżej, niż w przypadku lidera segmentu. Ciekawe, prawda?

Alfa Romeo Tonale PHEV Q4: Jak jeździ?

I faktycznie, to da się zauważyć podczas jazdy. Tonale zachowuje ducha marki, więc raczej ochoczo i bez wielkiej tendencji do podsterowności daje się wrzucać nawet w dość ostre zakręty. Większej masy wynikającej z zastosowania układu PHEV nie czuć w zasadzie wcale, a nisko położony środek ciężkości dodatkowo poprawia odczucia z szybkiej jazdy. Auto bardzo sprawnie się rozpędza i jeśli komuś brakowało mocy w przypadku "zwykłych" silników spalinowych, ten powinien sięgnąć po PHEV-a. Układ kierowniczy na tle większości rywali z tego segmentu wypada bardzo dobrze, natomiast ja akurat wsiadłem do Tonale bezpośrednio po przejażdżce Stelvio.

I tu już widać sporą przewagę większego auta, bo o ile Stelvio to sportowiec wśród SUV-ów, a jego szybki i precyzyjny jak brzytwa układ kierowniczy zadowoli większość entuzjastów szybkiej jazdy, o tyle Tonale sprawia na tym tle wrażenie auta dużo spokojniejszego. Ale wiem też, że to celowe działanie, bo mniejszy z SUV-ów Alfy Romeo – właśnie ze względu na ów bardziej uniwersalny charakter – ma trafiać w gusta szerszej klienteli.

Alfa Romeo Tonale PHEV Q4: Jaki zasięg?

Przejażdżka za kierownicą Tonale PHEV Q4 była nieco za krótka, bym mógł wyciągać jakieś daleko idące wnioski na temat średniego spalania i zużycia energii – tym zajmiemy się wtedy, gdy auto trafi do redakcji na pełnoprawny test. I sprawdzimy, ile uda się przejechać w trybie bezemisyjnym. Mogę natomiast w tym miejscu stwierdzić, że np. podczas jazdy w trybach hybrydowym lub elektrycznym wykonanie kick-downu powoduje, że najpierw wyraźnie do pracy wkracza silnik elektryczny umieszczony z tyłu, a potem dopiero dołącza do niego benzyniak.

Mamy więc przez chwilę przyjemne wrażenie... obcowania z autem tylnonapędowym. Dynamika wzdłużna jest faktycznie bardzo dobra, natomiast skrzynia biegów w większości przypadków najpierw próbuje wykorzystać moment obrotowy generowany przez układ napędowy, a dopiero potem redukuje przełożenia.

Alfa Romeo Tonale PHEV Q4: Jakie wady? Jaka cena w Polsce?

Jeśli miałbym na gorąco wskazać jakieś wady, to byłby to np. bagażnik: zamiast 500-1550 l mamy do dyspozycji jedynie 385-1430 l. No i tak jak w wersjach spalinowych (MHEV), łopaty do zmiany biegów nieco utrudniają dostęp np. do dźwigienki kierunkowskazu.

Ceny Tonale PHEV Q4 przedstawiają się następująco: za wersję Edizione Speciale zapłacimy co najmniej 236 500 zł (uwaga: zamówienia były możliwe tylko do 31 marca; spóźnialscy pewnie będą musieli obejść się smakiem), Ti kosztuje 243 500 zł, zaś Veloce oznacza wydatek 254 500 zł. Gwarancja: 5 lat lub 200 tys. km, do tego pakiet serwisowy na trzy lata/45 tys. km.

