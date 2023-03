Policja przeprowadziła akcję pod nazwą "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" (NURD). Drony wkroczyły do akcji, na drogach pojawiło się więcej patroli z miernikami prędkości. Nieoznakowane radiowozy SPEED z wideorejestratorami także miały co robić…

– Najwięcej wypadków i ofiar wśród pieszych powodują kierujący pojazdami, przede wszystkim samochodami osobowymi – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Ich główną przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Stąd też podczas prowadzonych działań nadzorem objęto miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub inne miejsca gdzie dochodziło do potrąceń – wskazał przedstawiciel KGP.

Mandaty i punkty karne, rekordowy wynik w jeden dzień

A teraz mundurowi chwalą się wynikami działań. Imponujące liczby podali funkcjonariusze ze Śląska…

– Głównym celem działań było podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród niechronionej grupy użytkowników dróg, która w zdarzeniu drogowym jest najbardziej narażona na odniesienie poważnych obrażeń – wyjaśniła śląska komenda. – Mundurowi zwracali szczególną uwagę na kierujących, którzy nie stosowali się do obowiązujących przepisów - zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, wyprzedzanie przed przejściem, czy też omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - to główne "grzechy" kierowców, stwarzające największe ryzyko potrącenia – wyliczyli przedstawiciele policji.

Ponad 3 tys. mandatów w kilka godzin akcji, tak policja namierzyła kierowców i pieszych

Tylko w trakcie kilku godzin akcji NURD śląscy policjanci odnotowali 2852 wykroczenia popełnione przez kierujących. Myndurowi nie mieli litości także dla pieszych - ukarano 353 osoby.

Najczęstszym przewinieniem kierowców, było przekroczenie dopuszczalnej prędkości w rejonie przejścia dla pieszych - 2202 zdarzenia. Wśród pieszych nagminnym okazało się przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym - 252 takie przypadki.

Utrata prawa jazdy uziemi kierowcę, 21 wykroczeń po 15 punktów karnych

Warto pamiętać, że aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów karnych. Nie brak też takich za 12. Wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i prawo jazdy znika. Do tego za najcięższe wykroczenia popełnione w warunkach recydywy grozi podwójna stawka mandatu.

– Przypominam kierowcom, że w myśl nowego taryfikatora mandat karny za wykroczenie polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim wynosi pierwszy raz: 1500 zł – powiedział nam nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

– Przy popełnieniu ponownie tego wykroczenia w warunkach recydywy mandat jest liczony podwójnie i wyniesie już 3 tys. zł. Podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy po 15 punktów karnych. W warunkach recydywy kolejne 15 pkt. karnych to wynik 30 punktów i utrata prawa jazdy – podliczył policjant.

Co ile kasują się punkty karne w 2023 roku? Ważna jest ta data

Obecnie nowe przepisy przewidują kasowanie punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek w 2023 roku

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko śmiertelnego potrącenia pieszego. Dodatkowo spotkanie z policją za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w zaostrzony taryfikator punktów karnych. W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z nowego taryfikatora:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Oto 13 wykroczeń z mandatem w recydywie, w tym 4 x 3 tys. zł za pieszego

Oprócz pięciu przekroczeń prędkości karanych w recydywie taryfikator 2023 zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w ośmiu przypadkach. Przepisy wskazują cztery najgroźniejsze przewinienia wobec pieszych:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

– pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

– pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp . – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

– pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta, 30 tys. zł to grzywna w sądzie

Warto pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Kierowca kontra pieszy, oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych

Obecnie jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki. Oto lista: