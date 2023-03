Reklama

Autobus z dziurą w podłodze tuż nad wałem napędowym przewoził ludzi pod Warszawą. Jeden z pasażerów zamieścił w sieci nagranie, na którym widać otwarty w czasie jazdy luk techniczny.

– W autobusie linii Piaseczno - Góra Kalwaria można się nieźle zakręcić. Uważajcie na siebie – skomentował autor.

– Nagranie zostało zabezpieczone i przekazane do policjantów Wydziału Ruchu Drogowego piaseczyńskiej komendy. Funkcjonariusze już następnego dnia rano ustalili do jakiego przewoźnika ów pojazd należy – powiedziała dziennik.pl asp. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.

Okazało się, że nagranie przedstawia autobus codziennie kursujący na trasie Warka – Piaseczno. Policjanci zatrzymali go do kontroli przy ulicy Puławskiej w Piasecznie.

– Co prawda w autobusie uszkodzony luk techniczny był już naprawiony, a do stanu trzeźwości oraz uprawnień posiadanych przez kierującego, funkcjonariusze nie mieli żadnych zastrzeżeń, nie uchroniło to jednak 56-latka przed mandatem karnym w wysokości 1500 zł w związku z popełnionym dzień wcześniej wykroczeniem jakim było kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie – wyjaśniła Gąsowska.