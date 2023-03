Reklama

Izera zmienia styl i to Pininfarina będzie odpowiadać za nowy wygląd samochodów elektrycznych polskiej marki. ElectroMobility Poland (EMP) zawarła ze słynnym włoskim biurem projektowym umowę o współpracy – designerzy z Turynu opracują kompleksowy projekt trzech modeli. Tworzenie nowego designu ma trwać 3 lata.

– Projektując Izerę myślimy już o roku 2028-2030, kiedy nasze samochody będą na rynku. Tak by były ponadczasowe, eleganckie i długo podobały się kierowcom – powiedział Piotr Zaremba, prezes EMP.

Nowa Izera spod ręki stylistów biura Pininfarina powstanie jako SUV, hatchback i kombi. Techniczną bazą będzie platforma SEA chińskiego Geely. Z polskiej strony z Włochami będą współpracować Tadeusz Jelec (wcześniej pracował dla Jaguara) oraz projektant Mariusz Bekas.

Izera zmienia styl i Pininfarina zaprojektuje SUV-a, hatchbacka i kombi

– Możliwość współpracy z utytułowanym i doświadczonym partnerem o unikalnych kompetencjach, jakim jest Pininfarina to kolejny ważny krok na drodze do seryjnej produkcji Izery – powiedział Łukasz Maliczenko, dyrektor rozwoju technicznego produktu w EMP. – Jako nowa marka musimy szukać przewag na bardzo konkurencyjnym rynku, a ponadczasowy, atrakcyjny design ma być jedną z cech, które wyróżnią Izerę. Kooperacja Izery z kolejnym partnerem o renomie i ugruntowanej pozycji w branży to także jasny sygnał dla rynku, że projekt jest na dobrej ścieżce i rozwija się zgodnie z planem i przyjętymi założeniami – wskazał.

Taka będzie nowa Izera w stylu Pininfarina, to ma wyróżnić polskie samochody

- Musimy podążać za kluczowymi punktami platformy SEA. To będzie zupełnie nowy samochód z zachowaniem DNA pierwszej Izery - powiedział Tadeusz Jelc.

Przypominamy, że za aktualną stylistykę Izery odpowiada włoskie biuro Torino Design, jednak zdaniem spółki EMP wygląd polskiego samochodu elektrycznego już się opatrzył, stąd potrzeba nowego designu nadążającego za trendami. Widomo, że Pininfarina ma opracować nowy projekt trzech nadwozi, wnętrze oraz HMI (Human Interface Machine, czyli koncepcję obsługi urządzeń pokładowych Izery).

– Cieszymy się z długoterminowego, strategicznego partnerstwa z tak istotnym przedstawicielem polskiej branży automotive – stwierdził Giuseppe Bonollo, senior vice president ds. sprzedaży i marketingu w Pininfarinie. – Współpraca ze startupami jest częścią strategii Pininfariny, a rozpoczęcie współpracy z zespołem Izery o wysokich kwalifikacjach pozwala na osiągnięcie sukcesu. Możemy powiedzieć, że już od samego początku między naszymi zespołami panuje doskonała harmonia na poziomie zarówno technicznym, jak i międzyludzkim – podkreślił.

Izera i Pininfarina dają szansę młodym projektantom, rusza staż w Turynie

Na tym jednak nie koniec! Izera i Pininfarina ruszają w Turynie z programem stażowym dla młodych projektantów. Dwóch szczęśliwców trafi na 3 miesiące na nauki w turyńskiej świątyni designu samochodowego…

– Do tej pory w Polsce nie było takiej szansy. Nasz program pozwoli młodym ludziom spełnić marzenia – powiedział Tadeusz Jelec związany z EMP.

– Praca nad stworzeniem nowej rodziny pojazdów dla nowej marki jest niesamowitym wyzwaniem dla naszego zespołu projektowego. Zgranie między naszymi zespołami pozwoliło również rozszerzyć współpracę o program stażowy, który zapewni dwóm utalentowanym studentom unikalne doświadczenie trzech miesięcy pracy w najsłynniejszym na świecie włoskim centrum stylu – ogłosił Marco Giumentaro, creative senior manager w Pininfarinie.

Izera i fabryka samochodów, czyli jak idą postępy nad wdrożeniem do produkcji?

Dziś na platformie SEA bazuje należąca do chińskiego koncernu marka Zeekr oraz SUV Smart #1. Przypominamy, że Smart w połowie jest własnością Geely Holding, a w połowie Mercedesa. W 2023 roku zadebiutuje miejski SUV Volvo EX30 zbudowany na tej architekturze (4,2 m długości). Polska spółka EMP staje się pierwszą firmą spoza azjatyckiej grupy motoryzacyjnej, która będzie wykorzystywać tę technologię.

Izera pod koniec 2022 roku dostała 250 mln zł dokapitalizowania z budżetu państwa. Efekt to wzrost łącznego dofinansowania projektu z kwoty 250 mln zł do kwoty 500 mln zł. Z dokumentacji wynika, że dodatkowe 250 mln zł w bagażniku Izery ma umożliwić kontynuację prac z dostawcą platformy, dalsze prace inżynieryjne oraz działania przygotowawcze związane z budową fabryki Izery w Jaworznie.

Izera i Geely, chiński właściciel Volvo wchodzi do gry w Polsce

– Możliwości techniczne jakie daje wybrana technologia w obszarach: driving performance, driving assistance, innowacyjne systemy w zakresie wsparcia kierowcy, ergonomia wnętrza, a także przestronność i możliwość aranżacji przestrzeni pozwolą konkurować Izerze z liderami rynku – powiedział Łukasz Maliczenko, dyrektor ds. rozwoju produktu w EMP. Dodał, że pozyskana licencja umożliwia EMP ciągły rozwój poszczególnych systemów.

Izera będzie jak nowe Volvo EX30 czy Smart #1, wyposażenie

Inżynierowie podkreślają, że platforma SEA jest niesamowicie skalowalna. Pozwala dobrać rozstaw osi w zakresie od 1800 mm do 3300 mm. Stąd można na niej budować małe samochody elektryczne segmentu A, jak i limuzyny segmentu E oraz duże dostawcze EV.

W przypadku Izery ważne jest też to, że architektura zapewni w pakiecie oprogramowanie oraz wspomagające kierowcę systemy 2. poziomu. Chodzi o rozwiązania ADAS, które wykrywają przeszkody i zapobiegają przed niebezpiecznymi sytuacjami, a ich działanie polega na ostrzeganiu kierowcy przed kolizją, ale w razie braku reakcji – automatycznie uruchamiają hamulce.

Pierwsza Izera na platformie Geely to SUV, następnie hatchback i kombi, a wymiary

EMP na platformie Geely planuje pod marką Izera stworzyć całą gamę modelową samochodów elektrycznych segmentu C o długości od 4500 mm do 4750 mm. Pierwszym będzie SUV. Następnie architektura SEA pozwoli EMP wdrożyć do produkcji w Jaworznie dwa kolejne modele – kombi oraz hatchbacka.

Elementy karoseryjne będą tłoczone przez zewnętrznego dostawcę. Początkowo roczna produkcja zakłada 100 tys. aut rocznie, a 60 proc. komponentów wykorzystywanych będzie pochodzić z Polski. Planowany poziom bezpieczeństwa Izery to pięć gwiazdek w testach Euro NCAP. Nie jest to prognoza na wyrost, ponieważ techniczny bliźniak Smart #1 właśnie uzyskał maksymalną notę w najnowszej serii prób zderzeniowych. Co tylko potwierdza solidność platformy SEA.

Izera na platformie Geely to dwie wielkości akumulatora

Specyfikacja techniczna platformy pozyskanej dla Izery przewiduje napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Kupujący polski samochód elektryczny będzie miał do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 51 kWh i większy 69 kWh. Pierwszy ma zapewnić 340 KM zasięgu, a topowy nawet 450 km jazdy na jednym ładowaniu. Architektura przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 min.

Izera na tylnonapędowej platformie Geely, dane techniczne

Typ napędu RWD (tylny) Moc silnika elektrycznego 200 kW / 272 KM Pojemność baterii 51 kWh i 61 kWh Zasięg (WLTP) 340 km i 450 km Maksymalna moc ładowania DC 150 kW Czas ładowania do 80 proc. 30 minut Droga hamownia ok. 37 m Hamulce Tarczowe wentylowane na obu osiach z elektrycznym wspomaganiem (iBooster) Hamulec postojowy Elektryczny, zintegrowany w zaciskach, działający na koła tylne Zawieszenie przednie McPherson Zawieszenie tylne Wielowahaczowe Długość nadwozia 4500-4750 mm Szerokość nadwozia (bez lusterek) 1820-1850 mm Wysokość 1500-1600 mm Systemy ADAS Poziom 2

Izera od 2026 roku seryjna produkcja, w 2024 roku do kupienia

EMP zakłada, że seryjna produkcja Izery na platformie Geely ruszy pod koniec 2025 roku i w 2026 roku będzie już szła pełną parą. Wcześniej, bo w połowie 2024 roku będzie można zamówić polskie samochody elektryczne z limitowanej serii.

To inwestycja w Jaworznie za 6 mld zł, praca dla 2400 osób

Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 6 mld zł, ale w obliczu inflacji i rosnących cen można spodziewać się wyższych wydatków. EMP liczy, że dzięki nowej fabryce pracę znajdzie ok. 15 tys. osób: 2400 przy produkcji Izery w Jaworznie oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów.

Spółka poskreśla, że zawarcie umowy licencyjnej na platformę Geely uwiarygadnia cały projekt Izery. To przyciągnie potencjalnych inwestorów i ułatwi zdobycie finasowania.

Elektryczna Izera, cena i na raty

Izera od początku jest przedstawiana jako marka samochodów rodzinnych. Świadczyć o tym ma m.in. przestronność wnętrza lepsza niż w przypadku innych aut kompaktowych. To efekt dużego rozstawu osi, ustawienia kół na rogach karoserii i przesunięcia kabiny do przodu. Spółka podkreśla, że krajowe elektryki nie będą towarem luksusowym, ale pojazdami w zasięgu możliwości finansowych Polaków.

– To było jedno z najważniejszych założeń naszego projektu. Chcemy wprowadzić dogodny ratalny system sprzedaży, aby całościowy koszt posiadania samochodu utrzymać na poziomie atrakcyjniejszym niż samochody spalinowe porównywalnej klasy – zapowiedział Piotr Zaremba, prezes EMP.

Jak będzie wyglądać fabryka samochodów Izera w Jaworznie? (wideo)

Docelowe moce produkcyjne zakładu wynoszą 200 tys. sztuk rocznie, a zatrudnienie planowane jest na poziomie 2500 pracowników. Nowa fabryka samochodów ma być również szansą dla kooperantów i poddostawców z Jaworzna i regionu. Jak będzie wyglądać zakład produkcji samochodów Izera? Oto wideo…