Tomasz Sewastianowicz: LG szykuje w Polsce nowe inwestycje?

Jangha Lee, prezes LG Energy Solution Wrocław: Dynamicznie rozwijająca się elektromobilność wymaga szybkiego działania w wielu obszarach, dlatego uważnie obserwujemy rynek i sytuację geopolityczną. Towarzyszą nam wysoka inflacja, problemy wynikające z zakłóconego łańcucha dostaw, a także rosnące ceny energii – to wszystko wymaga dogłębnej analizy przy uzgadnianiu jakichkolwiek warunków inwestycyjnych. Finalizujemy rozbudowę fabryki w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem. Zakończenie rozbudowy obecnej inwestycji, równoznaczne z osiągnięciem maksymalnej mocy produkcyjnej – z obecnych 86 GWh do 115 GWh – ma to nastąpić najpóźniej do 2025 roku. Wcześniej LG Energy Solution zamierza zwiększyć swoje globalne zdolności produkcyjne z 200 GWh do 300 GWh do końca 2023 roku.

Gigafabryka LG Energy Solution Wrocław na ostatniej prostej i dzięki inwestycji zwiększy produkcję

Czyli będą nowe miejsca pracy?

W trudnej sytuacji poszukujemy możliwości optymalizacji we wszystkich obszarach. Mimo wszystko prowadzimy stałą rekrutację – przyciągamy najlepszych i chcących rozwijać się w przyszłościowej i ciekawej branży elektromobilności. Kompetencje pracowników rozwijamy w naszym Learning Center, realizującym specjalistyczne programy edukacyjne. Organizujemy także specjalne programy rozwojowe w międzynarodowych zespołach, gdzie łączymy wiedzę i doświadczenie specjalistów ze wszystkich zakładów LG Energy Solution. Staramy się kształtować postawę ciągłego uczenia się, doskonalenia – w naszej branży innowacyjne podejście jest bardzo ważne. Firma rozwija się dzięki największym talentom: specjalistom i ekspertom z całej Polski, zwłaszcza z Dolnego Śląska. To tutaj tworzymy najnowocześniejsze technologie, również we współpracy ze środowiskiem akademickim. Wspieramy m.in. Politechnikę Wrocławską i jej studentów – już wkrótce otwieramy dla nich Laboratorium Elektromobilności. Jestem przekonany, że 600 tys. zł, jakie przekazaliśmy uczelni, to inwestycja, która realnie przyczyni się do rozwoju wielu utalentowanych młodych ludzi – kadr przyszłości. Wspólnie będziemy przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki i umacniać pozycję Polski jako europejskiego lidera prężnie rozwijającej się branży elektromobilnej.

Zakaz samochodów spalinowych w 2035 zwiększy zapotrzebowanie na baterie do aut elektrycznych

Rok 2035 ma zakończyć sprzedaż samochodów spalinowych – choć ostatnio pojawiły się głosy sprzeciwu ze strony Niemiec, Polski i innych krajów. To możliwe, by motoryzacja była wyłączenie elektryczna?

Wyłączenie możliwości wprowadzania do obrotu samochodów z silnikami spalinowymi oznaczać będzie dużo większe zapotrzebowanie na samochody elektryczne, a tym samym wielokrotnie większą produkcję baterii do aut elektrycznych. Perspektywa udziału w realizacji tego celu producentów baterii na rynkach europejskich pokazuje, że konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi tego rodzaju inwestycji tu, w Europie. Przyspieszenie tego procesu powinno nastąpić poprzez działania rządu, administracji publicznej w Polsce oraz na poziomie unijnym. Oczekiwalibyśmy przyjaznej i wspierającej inwestorów polityki, stworzenia odpowiedniej infrastruktury i ułatwienia procesu zakupowego przez finalnego konsumenta. Ważne, by rozwijać program "Mój elektryk" tak, by klienci mieli łatwiejszy dostęp do EV. Chodzi o to, by zmiana oblicza rynku motoryzacyjnego na zdecydowanie bardziej przyjazne klimatowi przebiegła równolegle na wielu płaszczyznach – legislacyjnych, inwestycyjnych czy infrastrukturalnych.

Przeciwnicy samochodów elektrycznych mówią o zagrożeniu związanym z przerwami w dostawach prądu i szybującymi cenami energii. Jaka jest pana opinia?

Opinia społeczna jest zwykle podzielona. Oczywiście obawy elektrosceptyków są zrozumiałe, ale zauważając tendencje zmian branży motoryzacyjnej na bardziej przyjazną klimatowi – jesteśmy coraz bardziej przekonani, że elektromobilność to właściwy kierunek. Miejmy nadzieję, że rozwój tego obszaru nastąpi jak najszybciej pomimo rosnących cen energii i innych niesprzyjających warunków. Mimo tego, że koszty energii – a co za tym idzie – ładowania samochodów elektrycznych – rosną, ciągle są jednak niższe niż te związane z użytkowaniem samochodów z napędem spalinowym. Nie można pomijać faktu, że auta z silnikami diesla lub benzynowymi wymagają relatywnie częstych i kosztownych przeglądów serwisowych. Musimy też pamiętać, że użytkownicy aut EV mogą obecnie korzystać z dodatkowych udogodnień i przywilejów jak jazda buspasami czy wjazd do centrów miast. To wszystko przekłada się na oszczędności choćby czasu – a przecież czas to też pieniądz…

Czy wojna w Ukrainie wpłynęła w jakiś sposób na produkcję i biznes LG Energy Solution Wrocław?

Trudności, wywołane w pierwszej kolejności przez pandemię COVID-19, następnie wojna, stanowią wyzwanie, ale mimo to nie zatrzymywaliśmy linii produkcyjnych i co za tym idzie – realizowaliśmy i realizujemy wszystkie zamówienia terminowo. Borykamy się z efektami ubocznymi wojny, zwłaszcza z rosnącymi cenami energii. Do produkcji potrzebujemy znacznych wolumenów, jesteśmy na czele firm energochłonnych w Polsce. Ten fakt stał się dla nas poważnym wyzwaniem – czekamy na ustabilizowanie się cen energii. Na razie musimy sprostać wyzwaniom sami. Mamy nadzieję, że wkrótce pojawią się nowe propozycje wspierające również producentów w branży motoryzacyjnej.

Rosnące ceny energii odczują też kierowcy

Materiały do produkcji samochodów drożeją. Podobnie jest z produkcją baterii?

Niestety w wyniku rosnących cen energii, rosną również ceny surowców. Ten fakt w końcu odbije się na cenach finalnych produktów. Nawet jeśli chodzi o zabezpieczone długoterminowymi kontraktami dostawy surowców, nie chroni to całkowicie przed ich rosnącymi cenami. To naturalnie wpływa na koszt produktów w całych łańcuchach produkcyjnych. W końcu konsumenci też na pewno to kiedyś odczują.

Zabezpieczyliście się jakoś od braku surowców? Skąd je pozyskujecie?

Tak. Pod koniec września 2022 roku LG Energy Solution podpisało kolejne umowy z trzema głównymi dostawcami kluczowych minerałów w Kanadzie. Spółka, nawiązując współpracę ze Snow Lake Resources Ltd., Electra Battery Materials Corporation i Avalon Advanced Materials Inc., rozszerzyła w ten sposób łańcuch dostaw materiałów do produkcji baterii oraz zabezpieczyła dostawy litu i kobaltu w Ameryce Północnej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić stałe dostawy najwyższej jakości produktów i realnie wpływać na szybszy rozwój globalnego rynku EV. Planowane wprowadzenie przez Unię Europejską tzw. paszportów bateryjnych także może stać się kamieniem milowym w kierunku zrównoważonej, zeroemisyjnej i ekologicznej przyszłości.

Jak LG Energy Solution zabezpieczyło dostawy litu i kobaltu potrzebnego do produkcji baterii?

Czym jest paszport baterii w samochodzie elektrycznym?

Global Battery Alliance (GBA) przedstawiła koncepcję paszportu baterii EV, którą jako LG Energy Solution współtworzyliśmy z innymi producentami branży automotive. Prototypowe paszporty baterii EV zawierają przykładowe dane od producentów oraz ich partnerów w łańcuchu wartości, dotyczące specyfikacji technicznych baterii, pochodzenia materiału i raportowania w odniesieniu do kluczowych wskaźników wydajności. Wierzymy, że zaproponowana koncepcja będzie rozwijana i wkrótce uzgodniona, ponieważ dynamiczny wzrost zapotrzebowania na baterie EV i wzajemna zależność w całym globalnym łańcuchu wartości baterii podkreśla pilne zapotrzebowanie na większą przejrzystość i pewność w łańcuchu wartości baterii. Dostarczając użytkownikom końcowym kluczowych informacji na temat pochodzenia materiału baterii, historii produkcji i wydajności ESG, paszport baterii będzie stanowić ważny element na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. LG Energy Solution zobowiązała się do stworzenia zrównoważonego ekosystemu baterii. Cieszę się, że wspólna z GBA inicjatywa przyczynia się do stworzenia ścisłego i ustandaryzowanego systemu monitorowania i pomiaru postępów w zakresie globalnego łańcucha wartości baterii.

Nie tylko BMW czy Skoda, czyli które koncerny stosują baterie LG z gigafabryki pod Wrocławiem?

Kto jest odbiorcą baterii LG produkowanych pod Wrocławiem?

Baterie LG Energy Solution są produkowane w sposób indywidualny dla każdego z klientów. Na terenie fabryki mamy kilkadziesiąt linii produkcyjnych, z których każda jest spersonalizowana pod konkretną markę – baterie, moduły i packi różnią się wyglądem, pojemnością – w zależności od oczekiwań i potrzeb klienta. Różnice dotyczą pojemności i mocy, co finalnie przekłada się na zasięg aut napędzanych bateriami LG Energy Solution.

Współpracujemy z największymi firmami motoryzacyjnymi – niemal każdy wiodący producent korzysta z naszych technologii. Baterie LG Energy Solution napędzają auta elektryczne produkcji Grupy Volkswagen (m.in.: Audi, Volkswagen, Porsche, Skoda), Stellantis (m.in.: Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Citroen, Jeep), Renault, Volvo, Jaguar, BMW czy Ford. Podczas wytwarzania baterii zasilających EV bierzemy pod uwagę oczekiwania i preferencje naszych klientów.

Ile trwa wyprodukowanie baterii i jak to wygląda? Oto proces

To ile trwa wyprodukowanie baterii EV? Jak wygląda cały proces?

Czas wyprodukowania baterii jest również zindywidualizowany w zależności od modelu i technicznych wymogów uzgodnionych z producentami aut. Dlatego czas produkcji jest różny dla konkretnych baterii zamawianych przez naszych klientów. Warto zaznaczyć, że w naszej fabryce proces produkcji jest kompleksowy – produkt finalny powstaje od podstaw. Pierwszy etap przeprowadzany jest w budynku elektrody i w jego trakcie powstają wspomniane podstawy – katoda i anoda. Drugi etap polega na złożeniu baterii i zapakowaniu jej wszystkich elementów do tzw. poucha. Zalaminowane składniki są układane w warstwy i w ten sposób powstaje ogniwo (cell). Po zmontowaniu kolejnym etapem jest formowanie, gdzie bateria jest aktywowana energią elektryczną. Ostatnim procesem jest produkcja baterii modułowej z wyprodukowanych ogniw i ułożenie ich w tzw. pack. W takiej formie baterie są dostarczane do klienta. Jak już wspomniałem, dla każdego klienta przygotowujemy spersonalizowany produkt, a długość trwania procesu zależy od jego preferencji i oczekiwań.

Samochodów elektrycznych przybywa, linie produkcyjne LG Energy Solution Wrocław nie stygną

Zamówienia rosną? Macie co robić?

Tak, dbamy o najwyższą jakość procesu produkcji i właśnie to cenią nasi klienci, czego potwierdzeniem są kontrakty, bardzo często długoterminowe. Linie produkcyjne w podwrocławskim zakładzie są uruchomione cały czas. Nie zatrzymaliśmy się także w pandemii, realizując terminowo wszystkie wcześniej zakontraktowane zamówienia klientów. Oczywiście ogólna sytuacja na świecie jest chwiejna cały czas, ale liczba aut EV dynamicznie rośnie. Według danych z końca lutego 2023 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie ponad 70 tys. osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. Przez pierwsze dwa miesiące bieżącego roku ich liczba zwiększyła się o 5056 sztuk, co oznacza przyrost większy o 56 proc. niż w analogicznym okresie 2022 r.

Nowa generacja baterii LFP i solid state także z zakładów LG Energy Solution Wrocław

W jakiej technologii produkujecie obecnie baterie do aut elektrycznych? Pracujecie nad nowymi rozwiązaniami?

Obecnie produkujemy baterie litowo-jonowe. Cały czas prowadzimy działalność badawczo-rozwojową, koncentrujemy się na opracowywaniu nowych produktów i zwiększaniu konkurencyjności naszej obecnej działalności, skupiając się na kluczowych technologiach, takich jak materiały nowej generacji o wysokiej pojemności i bezpieczeństwie oraz zaawansowane procesy produkcji baterii. Nieustannie trwają badania na poziomie centrali (R&D Center w Korei), również współpracujemy z wieloma instytucjami badawczymi na świecie. Stąd możemy podać nazwę baterii nowej generacji, np. typu LFP i solid state. W przyszłości ta technologia będzie też stosowana na taśmie produkcyjnej zakładów LG Energy Solution Wrocław.

Stały elektrolit zmieni świat samochodów elektrycznych? A może przyszłością elektrycznej motoryzacji będzie inne rozwiązanie?

Prace nad rozwojem baterii do aut zero- i niskoemisyjnych trwają cały czas. Nasz świat się zmienia – a wraz z nim cała branża automotive. Rośnie świadomość wagi ograniczania śladu węglowego, a co za tym idzie – znaczenie transportu nisko- i zeroemisyjnego. Dlatego podejście nastawione na poszukiwanie innowacji jest jedyną słuszną drogą. Oczywiście, że szukamy nowych rozwiązań – pod kątem wydajności, pojemności i bezpieczeństwa. To m.in. wspomniane prace rozwojowe nad bateriami nowej generacji LFP i solid state. Doskonalimy know-how w całej grupie, łącząc siły ekspertów w ramach globalnego centrum R&D LG Energy Solution w Korei. Niedawno LG Energy Solution, Ford i turecki Koc Holding podpisały protokół ustaleń w sprawie budowy jednego z największych zakładów produkcji ogniw akumulatorowych do pojazdów elektrycznych w Europie. Projekt ma ruszyć jeszcze w tym roku w Turcji, w okolicach Ankary. Produkcja rozpocznie się w 2026 r. Roczna zdolność produkcyjna ogniw akumulatorowych w nowym zakładzie osiągnie co najmniej 25 gigawatogodzin (GWh) i może wzrosnąć do 45 GWh.

To kiedy ładowanie stanie się szybkie jak tankowanie benzyny?

Szybkość ładowania baterii to kwestia rozwoju systemów BMS (monitorowanie napięcia ogniw) samych baterii, ale także dostępność sieci ładowarek. Liczba stacji na elektromobilnej mapie Polski rośnie. Najnowszy Licznik Elektromobilności pokazuje to najlepiej – pod koniec lutego w Polsce funkcjonowało 2680 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5266 punktów), z czego 30 proc. to szybkie stacje ładowania prądem stałym DC. Średni czas ładowania to obecnie ok. 30 minut. Proces rozwoju jest bardzo dynamiczny, więc perspektywa kilkunastominutowej przerwy na "tankowanie" auta EV naprawdę nie jest odległa.