Ceny benzyny i oleju napędowego w przyszłym tygodniu zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają na stacjach paliw?

– Najbliższe dni mogą przynieść lekkie podwyżki cen paliw w polskich rafineriach, ale kierowcy na razie mogą bez obaw podjeżdżać na stacje tankowania – zapowiadają analitycy e-petrol.pl. – Ostatni tydzień przyniósł niewielką korektę średnich cen paliw – zauważają.

Cena benzyny, diesla i LPG, obniżki na stacjach w 1 dzień wiosny?

– W połowie marca na stacjach w Polsce tanieje olej napędowy. Wprawdzie od ostatniego tygodnia jego cena spadła zaledwie o 2 grosze do poziomu 7,07 zł/litr. Natomiast diesel jest najtańszy na stacjach od roku. Za benzynę 95-oktanową kierowcy płacą 6,71 zł – powiedziała Magdalena Robak, analityk rynku paliw e-petrol.pl. W przypadku gazu LPG średnia cena na stacjach po obniżkach z początku roku od trzech tygodni nie uległa zmianie i wynosi 3,19 zł/l.

Ceny paliw w Polsce kontra kryzys banków i bankructwo Silicon Valley Bank

Skąd taka sytuacja na stacjach paliw w Polsce? Analitycy wskazują m.in. na kłopoty amerykańskich banków.

– Na rynku ropa naftowa rozpoczęła ten tydzień z wysokiego poziomu ok. 83 dolarów za baryłkę. Potem nastąpił gwałtowny spadek cen do poziomu 73 dolarów za baryłkę, który był spowodowany poważnymi kłopotami sektora bankowego. Można tu wymienić zbankrutowanie banku Silicon Valley oraz kłopoty z wypłacalnością banku Credit Suisse. Teraz widzimy ożywienie na giełdzie i wzrost cen ropy do około 75 dolarów, co można tłumaczyć uspokojeniem sytuacji na rynku po spotkaniu przedstawicieli Rosji i Arabii Saudyjskiej – wyjaśniła Robak.

Ceny benzyny 95 i diesla od poniedziałku 20 marca zależne od niespodzianek serwowanych przez banki

Prognozy na najbliższe dni zakładają, że krajowi producenci paliw wprowadzą dalsze zmiany do swoich cenników hurtowych. – Przyszły tydzień może przynieść kolejne niespodzianki serwowane przez sektor bankowy, które będą miały istotny wpływ na rynek surowców i paliw. Na razie jednak na rynek detaliczny powinny przenieść się obniżki z ubiegłego tygodnia i kierowcy mogą liczyć na dalsze upusty cen – zapowiadają eksperci.

Ceny paliw od poniedziałku 20 marca, ile kosztuje benzyna 95 i diesel? Będą obniżki?

Ile zapłacimy za litr benzyny 95 czy diesla od poniedziałku 20 marca? – W przypadku benzyny spodziewamy się obniżek o 5 groszy, a w przypadku diesla będą to większe upusty nawet o 10 groszy. I już na coraz większej liczbie stacji kierowcy będą widzieć ceny tego paliwa poniżej 7 zł za litr – wyliczyła Magdalena Robak.

Po niedzieli benzynę Pb95 średnio powinniśmy tankować po 6,62-6,73 zł za litr. Za olej napędowy właściciele aut z silnikiem Diesla będą płacić przeciętnie 6,87-7,07 zł/l.

Kierowców samochodów z instalacją gazową, którzy zaakceptowali obecny poziom cen, nie czekają żadne niespodzianki. Gaz powinien kosztować tyle samo co obecnie i w przyszłym tygodniu średnio za litr LPG będzie się płacić 3,12-3,20 zł.

Zestawienie nowych cen paliw od poniedziałku 20 marca 2023