Volvo Buses zdecydowało o stopniowym wygaszeniu i zamknięciu swojej fabryki autobusów we Wrocławiu w pierwszym kwartale 2024 roku. To zaskakująca decyzja szwedzkiego koncernu. Firma podpisała już list intencyjny w sprawie sprzedaży nieruchomości – ma ją kupić szwedzki Vargas Holding. Co stanie się z pracownikami koncernu motoryzacyjnego?

Volvo zamyka fabrykę autobusów we Wrocławiu, jaki jest powód?

Volvo Buses kończy produkcję we Wrocławiu, 1500 osób znajndzie nową pracę?

Fabryka Volvo we Wrocławiu zostanie sprzedana… Szwedom Reklama Volvo Buseszamyka fabrykę autobusów we Wrocławiu. Produkcja wygaśnie w pierwszym kwartale 2024 roku. Powód? – Nasza działalność w Europie od lat przynosi straty. Dzięki nowemu modelowi biznesowemu, który już dzisiaj z powodzeniem stosujemy na wielu rynkach, poprawimy rentowność i zapewnimy naszej firmie długoterminową konkurencyjność – powiedziała Anna Westerberg, prezes Volvo Buses. Volvo zamyka fabrykę autobusów we Wrocławiu, jaki jest powód? Volvo Buses teraz skoncentruje swoją działalność na produkcji podwozi. Do tego wspólnie z zewnętrznymi producentami nadwozi zaoferuje w Europie gamę autobusów miejskich i międzymiastowych oraz autokarów dla segmentu premium. Szwedzki koncern zapwenia, że Wrocław pozostanie globalnym centrum dostarczającym usługi biznesowe dla Grupy Volvo, z takimi oddziałami jak Volvo Group Digital & IT, Volvo Group Financial Control & Accounting, Volvo Group People Services, Volvo Construction Equipment, Group Trucks Operations, Group Truck Purchasing i Volvo Group Real Estate. Reklama Grupa Volvo zatrudnia w Polsce około 3600 osób, z czego około 1500 pracowników w Volvo Buses. – Obecnie w oddziałach Grupy Volvo w Polsce, poza Volvo Buses, zatrudniamy ponad 2100 osób. Pozostaną one nadal zatrudnione w naszej firmie i będą świadczyć swoją pracę w ramach Grupy Volvo. Będziemy również wspierać Volvo Buses, jej pracowników i Vargas Holding podczas procesu dezinwestycji – wyjaśnił Mirosław Kraner, prezes Volvo Polska. Koncern podkreśla, że decyzja o stopniowym wygaszeniu i zakończeniu produkcji kompletnych autobusów i autokarów będzie miała wpływ na około 1600 miejsc pracy w Volvo Buses, z czego około 1500 we Wrocławiu. Rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych już trwają. Volvo Buses kończy produkcję we Wrocławiu, 1500 osób znajndzie nową pracę? Volvo i Vargas Holding podpisało już list intencyjny, który przewiduje sprzedaż wydzielonych nieruchomości Volvo Buses we Wrocławiu na rzecz Vargas Holding. Nowy szwedzki inwestor ma rozpocząć działalność o innym profilu i będzie stopniowo rozbudowywał zakład produkcyjny. Nowa produkcja ruszy w 2024 roku i będzie rozwijana w kolejnych latach. Vargas Holding zapowiada zamiar zatrudnienia części pracowników Volvo Buses, przy czym niektórych już w trzecim kwartale 2023 roku. – Chociaż Vargas Holding będzie działał w innej branży niż nasza, kluczowym czynnikiem dla nich jest możliwość zatrudnienia doświadczonej kadry, pracującej w naszej organizacji we Wrocławiu, niezbędnej do uruchomienia działalności oraz przyszłej ekspansji – dodała Westerberg. Fabryka Volvo we Wrocławiu zostanie sprzedana… Szwedom Vargas Holding jest szwedzkim inwestorem, który ma doświadczenie w budowaniu rentownych finansowo firm, które przeciwdziałają zmianom klimatycznym. – W Vargas stale analizujemy możliwości przyspieszenia dekarbonizacji i wejścia w nowe branże i projekty przemysłowe. Nasze najnowsze przedsięwzięcie będzie związane z rozwiązaniami energetycznymi dla domów. Mając to na uwadze, jesteśmy pod wrażeniem zarówno obiektów, jak i wysoko wykwalifikowanych pracowników zakładu we Wrocławiu – powiedział Carl-Erik Lagercrantz, dyrektor generalny Vargas Holding. Tomasz Sewastianowicz