Aż 78 proc. spośród tych, którzy wzięli udział w badaniu IQS na zlecenie Volkswagen Financial Services i jeżdżą samochodem, deklaruje, że robi to codziennie lub prawie codziennie. Pozostałe 15 proc. jeździ co najmniej 1 raz w tygodniu, 3 proc. minimum 1 raz w miesiącu, a ostatnie 4 proc. – rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

Tak wysoki odsetek osób podróżujących autem każdego dnia pokazuje, że warto przypominać o konieczności posiadania odpowiedniego ubezpieczenia i upewnienia się, że jest ono aktualne.

Co daje ubezpieczenie AC, assistance czy NNW?

Ogółem 87 proc. badanych przyznało, że czułoby się bezpieczniej, mając dodatkowe ubezpieczenia, np. AC, assistance czy NNW. W podobnym duchu wypowiedziały się zarówno kobiety („zdecydowanie tak” lub „raczej tak” wskazało 88 proc.), jak i mężczyźni (87 proc.). Kolejne z pytań dotyczyło tego, czy dodatkowe ubezpieczenie (oprócz obowiązkowego OC), jak np. AC, assistance czy NNW, może wpłynąć na większy komfort korzystania z auta. Aż 4/5 badanych (80 proc.) odpowiedziało twierdząco.

Wiedząc, że Polacy czuliby się lepiej, jeżdżąc samochodem posiadającym dodatkowe ubezpieczenie, warto spojrzeć na to, jaką polisę by wybrali – większym zainteresowaniem cieszy się AC (56 proc.) niż assistance (49 proc.).

Opinie istotnie różnią się ze względu na wiek zapytanej osoby. Młodzi kierowcy rzadziej skłaniają się zarówno do wyboru AC, jak i assistance (43 proc. osób w wieku 25-34 lat wskazuje na assistance, a w wieku 45-54 lat: 56 proc.). W przypadku wyboru AC – 55 proc. młodych jest zainteresowanych tym ubezpieczeniem, w wieku 45-54 lat to już 60 proc. Te różnice wskazują na rosnącą świadomość ubezpieczeń wraz z doświadczeniem kierowców.

Co ciekawe, zaledwie 18 proc. badanych przyznało, że nie potrzebuje dodatkowego ubezpieczenia i wystarczy im samo obowiązkowe OC.

W kolizji ucierpiał samochód, co jest ważne?

Kolizje drogowe to nic przyjemnego, a ubezpieczenie oprócz obowiązkowego OC kupuje się raczej „na wszelki wypadek”. Polacy zapytani o to, co byłoby dla nich ważne, gdyby ich auto uczestniczyło w kolizji drogowej – najczęściej wskazywali gwarancję, że nie dopłacą do naprawy (69 proc.) oraz jak najkrótszy czas serwisowania auta (67 proc.). Co ciekawe, czas naprawy jest ważniejszy dla kobiet (71 proc.) bardziej niż dla mężczyzn (64 proc.). Z kolei mężczyźni (55 proc.) bardziej od kobiet (48 proc.) cenią naprawę z użyciem wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych.

W badaniu Volkswagen Financial Services padło też pytanie o to, co jest największą uciążliwością w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku. Aż 2/3 osób (66 proc.) wskazało, że utrata zniżek za bezszkodową jazdę (70 proc. kobiet i 63 proc. mężczyzn). Dla co drugiego badanego (54 proc.) byłyby to: mandat za spowodowanie wypadku oraz oczekiwanie na naprawę auta. Co ciekawe tylko 1/4 kierowców (25 proc.) przyznała, że konsekwencją byłoby poczucie, że nie jest się dobrym kierowcą.

– Rosnąca świadomość w temacie ubezpieczeń wskazuje na to, że użytkownicy pojazdów cenią sobie święty spokój. Aż 82 proc. badanych zwróciło uwagę na to, że potrzebuje większego zakresu ubezpieczenia poza obowiązkowym OC. Tak duży odsetek oznacza też, że kierowcy chcą odpowiedzialnie podchodzić do swojej jazdy. Niezaprzeczalnym jest też fakt, że stawiają na poczucie bezpieczeństwa i komfortu – mówi Magdalena Kaca z Volkswagen Financial Services.

Sprecyzowanie potrzeb

Posiadanie ubezpieczenia jest istotne przez wszystkie lata użytkowania auta. Rosnący wiek pojazdu nie powinien oznaczać wybierania polisy mniejszej jakości. Oferta Volkswagen Financial Services zawiera w sobie zarówno pakiety ubezpieczeń (OC, AC, NNW i assistance – z możliwością doboru odpowiedniego wariantu i opcji dodatkowych), jak i kompleksową obsługę klienta u dealera. Mowa o pełnym zakresie usług: od zakupu auta, przez finansowanie, obsługę serwisową, aż po ubezpieczenie w pierwszym roku użytkowania auta, jak również w latach kolejnych.

VW FS proponuje dwie opcje zakupu polisy: w formie tradycyjnej (u dilera) lub online, po wcześniejszej rozmowie z pracownikiem salonu. Zakup internetowy jest intuicyjny i bardzo sprawny – cały proces trwa zaledwie 10 minut. W tym czasie klient może zapoznać się z ofertami oraz dokonać wyboru polisy i płatności (za pomocą karty płatniczej, przez PayU lub BLIK-iem). Warto pokreślić, że kupując ubezpieczenia za pośrednictwem Volkswagen Financial Services, klient może skorzystać z oferty czołowych na polskim rynku ubezpieczycieli, takich jak Allianz, ERGO Hestia czy Warta.

Jakie dodatkowe korzyści?

Ubezpieczenie samochodu nie musi ograniczać się do podstawowych form ochrony kierowcy i jego auta. Warto spytać agenta o opcje dodatkowe, dedykowane konkretnemu ryzyku, np. zbiciu szyb czy uszkodzeniu kół w wyniku jazdy po zniszczonej nawierzchni. Volkswagen Financial Services oferuje też ubezpieczenie bagażu czy ubezpieczenie straty zniżek. Chroni ono przed naliczeniem zwyżki za szkodę w kolejnym roku (niezależnie od rodzaju i wartości szkody).

– Stawiamy na różnorodność oferty, dlatego nasi klienci mogą uzyskać do 20 proc. zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne dzięki korzystaniu z aplikacji na telefon InMobi. Posiada ona funkcję nawigacji i jest dostępna dla każdego kierowcy i wszystkich marek samochodów. Rozwiązanie wykorzystuje dane telematyczne: wysokość składki określa się na podstawie punktów przyznawanych za styl jazdy kierowcy. Aplikacja sprawdza i analizuje m.in. dostosowywanie jazdy do panujących warunków na drodze, płynne prowadzenie auta oraz to, czy kierowca przekracza dozwoloną prędkość – tłumaczy Magdalena Kaca z Volkswagen Financial Services.