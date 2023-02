Reklama

Consumer Reports to organizacja non-profit zajmująca się badaniami, testami i promocją, która przygotowuje regularne raporty konsumenckie dotyczące popularnych produktów. Do tegorocznego zestawienia "Best Cars of the Year: 10 Top Picks of 2023" wybrano najlepsze spośród ponad 200 przetestowanych modeli, które spełniają określone wymogi.

- Aby zostać jednym z naszych Top Picks, pojazd musi posiadać określone funkcje bezpieczeństwa, które są standardem w całej linii. Zachęcające jest to, że nowe pojazdy w tym roku stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, tuż obok wydajności i niezawodności – powiedziała Marta Tellado, prezes i dyrektor generalna Consumer Reports.

W zestawieniu pięć z dziesięciu najlepszych samochodów to hybrydy, a dwa to pojazdy elektryczne. Sześć z nich otrzymało oznaczenie Consumer Reports "Green Choice", co oznacza, że należą do 20 proc. pojazdów emitujących najmniejszą ilość gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. – Są to pojazdy, które nasi eksperci z entuzjazmem poleciliby rodzinie i przyjaciołom – zapewniają przedstawiciele organizacji.

Oto lista najlepszych modeli w kategoriach cenowych (kwoty podane w złotówkach po przeliczeniu). Oczywiście auta dostępne także w Polsce kosztują więcej:

Toyota Corolla najlepsza w cenie 112 tys. zł, Corolla Cross to mądry wybór

W kategorii auta do 25 tys. dolarów (do ok. 112 tys. zł) za najlepszy samochód kompaktowy została uznana hybrydowa Toyota Corolla. Eksperci docenili jej konkurencyjną cenę, oszczędne zużycie paliwa oraz bogaty standard wyposażenia w zaawansowane systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego.

Toyota Corolla Cross uplasowała się na drugim miejscu i została jednocześnie najlepszym kompaktowym SUV-em tegorocznego zestawienia. Pod względem niezawodności Consumer Reports przyznał nowej Toyocie najwyższą ocenę 5 na 5, a testujący stwierdzili, że "biorąc pod uwagę solidną listę standardowego wyposażenia i najwyższe noty za niezawodność, Corolla Cross to mądry wybór".

Subaru Forester i Toyota Camry, czyli najlepsze auta za 25 000-30 000 dolarów (od 112 tys. zł do 135 tys. zł)

Tu pozycję lidera utrzymał Subaru Forester, który takim wyróżnieniem może pochwalić się już dziesiąty rok z rzędu. Specjaliści organizacji wysoko ocenili przestronne wnętrze, duży bagażnik oraz łatwe w obsłudze systemy pokładowe. Na plus zaliczono także ekonomiczne zużycie paliwa.

Obok Subaru w tek kategorii cenowej sklasyfikowana została Toyota Camry Hybrid, która została uznana za najlepszego sedana średniej wielkości. Consumer Reports podkreśla też bardzo niskie zużycie paliwa, wysoki komfort jazdy i bogate wyposażenie w systemy Toyota Safety Sense generacji 2.5.

Kolejną pozycję zajął Ford Maverick. Tego małego, jak na standardy amerykańskie, pikapa doceniono m.in. za łatwy dostęp do kabiny, duże możliwości przewozowe i niskie spalanie.

Z kolei za komfort, wyciszenie kabiny i zasięg uznanie zdobył Nissan Leaf. W podstawowym pakiecie z baterią o pojemności 39 kWh może on przejechać na jednym ładowaniu do 270 km, natomiast w wersji Plus z akumulatorem 59 kWh – nawet 385 km.

Hyundai Santa Fe i Kia Telluride bezkonkurencyjne w cenie 35 000-45 000 dolarów (od 135 tys. zł do 203 tys. zł)

W takiej kwocie bezkonkurencyjne według Consumer Reports okazały się dwa duże koreańskie SUV-y. Pierwszy to Hyundai Santa Fe Hybrid z silnikiem o mocy 226 KM, pojemną kabiną i bogatym "bezpiecznym" wyposażeniem, a drugi to Kia Telluride.Dla tego modelu to już czwarte wyróżnienie z rzędu poparte przestronnym wnętrzem, dobrą widocznością, wysoką jakością wykończenia i wyposażeniem w nowoczesne multimedia i elektronicznych asystentów.

Lexus NX 350h i Tesla to najlepsze samochody w cenie 45 000-55 000 dolarów (od 203 tys. zł do 250 tys. zł)

Listę Top 10 zamykają Lexus NX 350h oraz Tesla Model 3. Pierwszy model w ocenie Consumer Reports jest najlepszym luksusowym SUV-em, który łączy wysoki komfort i przyjemność z jazdy z niskim spalaniem benzyny – średnia to zaledwie 5,6 l/100 km. Do tego ma bogate wyposażenie obejmują systemy bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + trzeciej generacji.

W przypadku Tesli na pozytywną ocenę wpłynęły potencjał napędu z dużym momentem obrotowym oraz precyzyjny układ kierowniczy. Podkreślono też, że dzięki sieci superchargerów Tesli podróżowanie Modelem 3 jest łatwiejsze niż w przypadku innych elektryków. Zwrócono jednocześnie uwagę, że brak fizycznych przycisków do obsługi wybranych urządzeń pokładowych może być frustrujący dla niektórych użytkowników.

Sami kupują samochody do testów, są niezależni od producentów

Oceny końcowe Consumer Reports opierają się na wynikach poszczególnych modeli danego producenta, z których następnie wyciągana jest średnia. Eksperci biorą pod uwagę cztery kryteria: