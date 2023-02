Reklama

Toyota notuje doskonałe wyniki sprzedażowe, ale na pewno nie zamierza spocząć na laurach. Nadchodzące miesiące w gamie modelowej marki zapowiadają się bardzo interesująco i praktycznie w każdym segmencie możemy spodziewać się nowości produktowych.

Lista premier obejme zarówno nowe generacje aut, jak i odświeżenie oferowanych pakietów wyposażeniowych. Warto tu przypomnieć, że obecnie w polskiej palecie Toyoty znajdziemy co najmniej 16 modeli osobowych w kilkudziesięciu wariantach, a marka jest zdecydowanym liderem naszego rynku. Na co mogą liczyć kierowcy w 2023 roku?

Toyota Corolla 2023, czyli hit po liftingu i z hybrydą 5. generacji

Toyota Corolla 2023 doczekała się odświeżenia. Kosmetycznym zmianom poddany został wygląd wszystkich wersji nadwoziowych (hatchback, kombi i sedan) z nowymi reflektorami, zderzakiem oraz lampami tylnymi. We wnętrzu pojawiły się nowe multimedia Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym o przekątnej 8 lub 10,5 cala i nawigacją z 4-letnią darmową transmisją danych. Wzbogacono też standard łączący systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota T-Mate z najnowszą, 3. generacją pakietu Toyota Safety Sense oraz innymi układami wspomagania jazdy i parkowania.

Reklama

Toyota Corolla 2023, czyli ile pali hybryda 5. generacji?

Najważniejsze modyfikacje w Corolli dotyczą hybrydowych układów napędowych. To już piąta odsłona tych konstrukcji w wersjach z silnikami benzynowymi o pojemności 1,8 i 2,0 l. W pierwszym moc wzrosła ze 122 do 140 KM, a w drugim ze 184 do 196 KM. Co ważne, większa moc poprawiła dynamikę i osiągi Corolli, ale nie wpłynęła negatywnie na zużycie paliwa, które w odmianach hatchback sięga odpowiednio 4,6 i 5,3 l/100 km.

Nowa Toyota Corolla w Polsce i jaka cena? Hybryda 2.0 droższa od 1.8 o 10 tys. zł

Toyota Corolla 2023 jest już dostępna u dilerów. Najtańszy model sedan w wersji Active z benzynowym silnikiem 1.5/125 KM to wydatek od 98 900 zł (z przekładnią Multidrive S od 112 900 zł). Tak samo wyposażone auto z hybrydą 5. generacji 1.8/140 KM kosztuje od 113 900 zł - pod względem dynamiki jazdy czy kosztów użytkowania to zdecydowanie lepszy wybór od bazowej odmiany.

Pięciodrzwiowy hatchback startuje od ceny 116 900 zł (140-konna hybryda), mocniejszy napęd 2.0 Hybrid Dynamic Force 196 KM to wydatek od 129 900 zł. Toyota Corolla TS kombi 2023 została wyceniona na 120 900 zł (hybryda 1.8/140 KM) i od 133 900 zł za 2-litrową hybrydę 5. generacji.

Reklama

Toyota Corolla 2023, cennik i wersje wyposażenia

Toyota Corolla 2023 sedan 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT hatchback 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT hatchback 2.0 Hybrid 196 KM e-CVT kombi 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT kombi 2.0 Hybrid 196 KM e-CVT Active 113 900 zł 116 900 - 120 900 - Comfort 116 900 zł 119 900 129 900 123 900 133 900 Style 127 900 zł 130 900 140 900 136 900 146 900 GR Sport 135 900 zł 138 900 148 900 144 900 154 900 Executive 139 900 zł 146 900 156 900 153 900 163 900

Toyota Prius nowej 5. generacji w Polsce

Toyota Prius 5. generacji trafi do polskich salonów jeszcze w tym kwartale i będzie dostępna tylko z napędem hybrydowym plug-in. Auto zostało zaprojektowane na nowej platformie GA-C drugiej generacji cechuje się m.in. niższą masą i większą sztywnością niż w poprzedniej i przykuwa uwagę bardzo dynamiczną linią sylwetki.

Prius V ma o 5 cm większy rozstaw osi, nadwozie krótsze o 4,6 cm, szersze o 2,2 cm i niższe o 5 cm. Sportowy styl podkreślają dodatkowo seryjne 19-calowe alufelgi.

Nowa Toyota Prius, jaka moc hybrydy i osiągi?

Także układ napędowy dopasowano do designu nowego Priusa. Jego benzynowy silnik o pojemności 2.0 osiąga teraz moc 152 KM i wspierany jest jednostką elektryczną dostarczającą 163 KM. Moc systemowa to 223 KM pozwala na rozpędzanie się od zera do 100 km/h w 6,7 s.

Toyota obiecuje, że w trybie czysto elektrycznym auto będzie w stanie przejechać na jednym ładowaniu nawet 69 km (cykl średni WLTP). Pozwolą na to litowo-jonowe baterie o pojemności 13,6 kWh umieszczone pod tylnymi siedzeniami w podłodze. Ich ładowanie z mocą do 3,5 kW trwa 4 godziny. Co ciekawe, na liście opcji wyposażenia nowego Priusa znajdziemy dach z panelami fotowoltaicznymi, które umożliwiają wydłużenie elektrycznego zasięgu auta w ciągu dnia nawet o 8 km, a nawet do pełna naładować baterie, gdy samochód jest przez kilka dni zaparkowany w słonecznym miejscu. Ceny piątej generacji Priusa powinniśmy poznać w najbliższych tygodniach, ale raczej nie będą niskie.

Toyota RAV4 przyprawiona na sportowo, czyli w wersji GR Sport

Kolejna nowość w ofercie Toyoty to topowy wariant SUV-a RAV4 inspirowany sportowymi modelami ze stajni Toyota Gazoo Racing. Podobnie jak w przypadku mniejszego Yarisa Crossa czy Corolli GR Sport oznacza w tym wypadku zestaw modyfikacji stylistycznych w nadwoziu (pięcioramienne 19-calowe alufelgi, srebrne spoilery, czarne listwy boczne, nadkola tylny dyfuzor i obudowy świateł oraz oznaczenia GR) i wnętrzu (oznaczenia „GR” na zagłówkach i kierownicy, sportowe fotele, tapicerka ze skóry i alcantary ze srebrnymi przeżyciami). Standardem w tym modelu jest ponadto nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym HD 10,5 cala, cyfrowe zegary Digital Cockpit i nawigacja online.

Toyota RAV4 GR Sport i cena w Polsce

Pakiet GR Sport obejmuje dodatkowo wzmocnienie zawieszenia i dostępny jest tylko dla najmocniejszej wersji silnikowej Toyoty RAV4 z układem hybrydowym 2.5 Dynamic Force o mocy 222 KM i z napędem na obydwie osie AWD-i. Auto jest już dostępne, a jego ceny zaczynają się od 235 900 zł.

Toyota Aygo X i Yaris Cross, więcej kombinacji wyposażenia

W palecie miejskich modeli marki, która obejmuje Yarisa oraz crossovery Aygo X i Yaris Cross zabiegi odświeżające dotyczą głównie dostępnych opcji kolorystycznych oraz pakietów wyposażeniowych. I tak np. w Aygo X debiutuje nowy topowy wariant Selection, który został opracowany przez polski oddział marki. Model w tej wersji zwraca uwagę dwukolorowym nadwoziem z czarnym dachem, 18-calowymi czarnymi i matowymi alufelgami oraz listami bocznymi. W wyposażeniu Aygo X Selection znajdziemy m.in. inteligentny kluczyk, przycisk do uruchamiania silnika, zdalne włączanie klimatyzacji przez aplikację MyT, system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym HD o przekątnej 9 cali, bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto oraz nawigację Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych.

Z kolei Yarisa i Yarisa Cross w wybranych wersjach wyposażenia można zamówić teraz w kolorze Spicy Orange z czarnym dachem Eclipse Black. W crossoverze dostępne są dodatkowo ciemnoszare, 18-calowe alufelgi.