Toyota bZ4X powstała na specjalnie opracowanej platformie e-TNGA. Z tej samej architektury niebawem skorzystają kolejne auta różnych segmentów i z odmiennymi rozstawami osi oraz wymiarami nadwozia. Japoński koncern chce do 2030 roku mieć w gamie 30 elektryków, a do 2035 roku w europejskiej ofercie będą same bezemisyjne auta

bZ4X jest pierwszym przedstawicielem z linii "bZ" (od strategii beyond Zero). Elektryczny crossover pod nogami skrywa litowo-jonowy akumulator o pojemności 71,4 kWh (96 ogniw i napięcie 355 V). To pierwsza bateria japońskiej marki chłodzona cieczą. W wersji bazowej bZ4X z 204-konnym silnikiem (265 Nm) napędzającym przednie koła ma od 0 do 100 km/h przyspieszyć w 8,4 s i zapewnić do 516 km zasięgu (średnio zużywając 14,3 kWh energii na 100 km).

Toyota stawia na samochody elektryczne

Toyota bZ4X z napędem 4x4 to 217 KM oraz 336 Nm momentu obrotowego. Zastosowano tu dwa silniki elektryczne o mocy 109 KM – jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej. Mocniejszy wariant bZ4X podczas homologacji uzyskał wyniki do 470 km zasięgu i 15,8 kWh/100 km zużycia energii. Przyspieszanie bZ4X 4x4 od 0 do 100 km/h trwa 7,7 s.

Takim autem bez przystanku na ładowanie można np. przejechać z Gdańska do Lublina lub z Paryża do Amsterdamu – przynajmniej teoretycznie. Jeśli nawet będziemy chcieli pokonać najdłuższą trasę, jaka istnieje w granicach Polski – ze Świnoujścia do miejscowości Wołosate w Bieszczadach, z pomocą przyjdzie możliwość naładowania baterii szybką ładowarką 150 kW w pół godziny do 80 proc. Dwa półgodzinne postoje na trasie liczącej 1090 km i tak będą potrzebne, żeby odpocząć, zjeść i utrzymać koncentrację podczas prowadzenia.

Toyota bZ4X nie jest sama, oto samochody elektryczne japońskiej marki

bZ4X może i jest wyjątkowa, ale nie jest jednym elektrykiem Toyoty. W poszczególnych regionach świata elektryczne auto japońskiej marki można kupić już od pewnego czasu. W Chinach są to C-HR EV i jego bliźniak IZOA EV. Po Japonii buszuje mała Toyota C+pod. A w Europie gamę modeli na prąd powiększyły użytkowe vany z rodziny Proace. I właśnie okazuje się, że elektryczne modele Proace są w tej chwili najpopularniejszymi elektrycznymi autami Toyoty. Liczby najlepiej oddają sytuację…

Toyota Proace Electric i Proace City Electric przebojem

Toyota do tej pory w Europie sprzedała 14 300 aut elektrycznych. Lwią część wyniku wypracowały modele Proace Electric i Proace City Electric – na drogi wyjechało 8650 aut. Dla porównania w Chinach C-HR i IZOA sprzedały się w ponad 5400 egz., a dotychczasowy wynik bZ4X (do końca 2022 roku) to ponad 8600 aut. Oczywiście sprzedaż elektrycznego SUV-a zaczęła się na dobre dopiero pod koniec zeszłego roku, ale faktem pozostaje, że w tym momencie najwięcej elektryków Toyota sprzedaje w Europie i są to głównie EV rodziny aut użytkowych Proace.

Także w Polsce średniej wielkości van Proace Electric i kompaktowy Proace City Electric kuszą kierowców. Toyota zebrała już ponad 200 zamówień na te samochody elektryczne, przy czym ponad połowę stanowi mniejszy model.

Toyota Proace City Electric, jaki zasięg i silnik?

Proace City Electric z silnikiem elektrycznym o mocy 136 KM i baterią o pojemności 50 kWh zapewnia średni zasięg 260 km wg WLTP, ładowność do 750 kg i możliwość ciągnięcia przyczepy do 750 kg. Samochód jest oferowany w dwóch wariantach długości nadwozia: 4,4 m i 4,75 m oraz w dwóch wersjach wyposażenia Active i Comfort. Kierowcy najczęściej wybierali standardową długość nadwozia z ładownią o pojemności 3,3 m3 (52 proc. zamówień). Pozostali postawili na wersję Long o przestrzeni transportowej 3,9 m3.

Toyota Proace City Electric i wyposażenie

Podstawową odmianę Active wybrało 76 proc. kupujących, zaś 24 proc. wyższą wersję Comfort. Bazowy wariant to m.in. radio z zestawem głośnomówiącym, klimatyzację, fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją odcinka lędźwiowego, system Smart Cargo, tempomat i asystenta ruszania ze wzniesienia. Wersja Comfort pod względem wyposażenia przypomina auto osobowe – na pokładzie system multimedialny z kolorowym 8-calowycm ekranem dotykowym, obsługa Apple CarPlay i Android Auto, wyświetlacz LCD 10 cali na tablicy zegarów, systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense, przednie i tylne czujniki parkowania, cyfrowe lusterko wsteczne z kamerami nad tylnymi drzwiami i w lusterku bocznym, inteligentny kluczyk i automatyczna klimatyzacja dwustrefowa.

Toyota PROACE, większe auto i dwa akumulatory do wyboru

Toyota Proace Electric skrywa ten sam silnik 136 KM, ale producent przewiduje dwa akumulatory do wyboru. Bateria 50 kWh zapewnia średni zasięg do 211 km, a w mieście nawet do 304 km. Większa bateria 75 kWh pozwoli przejechać na jednym ładowaniu do 303 km w cyklu mieszanym i do 398 km w mieście, według procedury WLTP. Auto może przewieźć 1275 kg ładunku, w tym trzy europalety, i pociągnąć przyczepę o masie do 1000 kg. W standardowej długości nadwozia, której dotyczyło 34 proc. zamówień, mieści się do 5,8 m3 towaru, a 6,6 m3 mierzy przestrzeń ładunkowa w bardziej popularnej odmianie Long (66 proc. zamówień).

Toyota Proace Electric najczęściej w wersji wyposażenia Comfort

Proace Electric głównie wybierały duże firmy, które zazwyczaj zamawiały wyższą wersję wyposażenia Comfort (81 proc.). Kierowca ma w takim aucie do dyspozycji 2-strefową klimatyzację automatyczną, system multimedialny z kolorowym 7-calowy ekran dotykowym, Apple CarPlay, Android Auto i nawigację, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, tempomat i podgrzewane fotele.