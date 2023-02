Reklama

Porsche Cayenne 3. generacji jest z nami od 2017 r. Czyli nie jest jeszcze bardzo stare, ale – jak na dzisiejsze standardy – swoje lata już ma. Siłą rzeczy pora na modernizację, która (przynajmniej według ludzi z Porsche) będzie jedną z większych jakie kiedykolwiek zrobili.

– Nowe Cayenne przechodzi kompleksowy program testów, zupełnie jakbyśmy opracowywali auto od podstaw – powiedział Ralf Bosch menedżer ds. testów w Porsche.

Porsche Cayenne 2023, co nowego i jakie zmiany?

Czyżby bieżący model po zmianach miał być w produkcji nieco dłużej niż pierwotnie zakładano? Czy w ten sposób Niemcy dają sobie więcej czasu na opracowanie (elektrycznego) następcy? Być może tak właśnie będzie. Na razie wracamy jednak do najnowszych wieści z kwatery głównej Porsche…

Porsche Cayenne 2023 to nowe napędy i zawieszenie

Porsche bez bicia przyznaje się do modernizacji napędów. Poważne zmiany zaszły też w podwoziu - magiczne ręce inżynierów z centrum rozwoju w Weissach podrasowały zawieszenie i układ kierowniczy.

- Celem modyfikacji było uzyskanie jeszcze większej rozpiętości pomiędzy typowymi dla Porsche osiągami na asfalcie, komfortem na długich trasach oraz możliwościami terenowymi. W tym celu Cayenne zostanie wyposażone między innymi w nowe, półaktywne zawieszenie - ogłasza niemiecki producent.

We wnętrzu powita przeprojektowany i maksymalnie cyfrowy kokpit. Kierowca może liczyć na poprawione funkcje łączności. Producent zapowiada także “innowacyjną technikę oświetlenia” w reflektorach LED HD-Matrix.

Porsche Cayenne znowu z silnikiem V8, a kokpit jak w Taycanie?

Można zakładać, że nowy kokpit wyglądem będzie zbliżony do tego znanego z modelu Taycan. Co powinno oznaczać też m.in. wyświetlacz przed pasażerem siedzącym z przodu. Jak donoszą m.in. Autocar oraz Car&Driver, zmiany dotkną też silniki. Pod maskę Cayenne S ma wrócić jednostka V8. Wersja hybrydowa (PHEV) dostanie nieco więcej mocy i większą baterię, co powinno przełożyć się na większy zasięg.

Porsche Cayenne po liftingu i mordercze testy (WIDEO)

Na koniec Porsche chwali się, że nowe (czy zmodernizowane) Cayenne, przechodzi szereg bardzo wymagających sprawdzianów i prób. Testy nowego Cayenne odbyły się w Azji, Afryce, Europie oraz Ameryce Północnej. W sumie w ramach badań pokonano ponad 4 mln km testowych.

– To, czego wymagamy od nowego Cayenne w trudnych próbach off-roadowych w Hiszpanii, na wymagających wydmach Maroka lub podczas bardzo dynamicznej jazdy po lodowych torach w Finlandii oraz na północnej pętli toru Nürburgring, nie jest czymś, co – tak zakładamy – będzie praktykować zbyt wielu klientów – powiedział Dirk Lersch, który kieruje zespołem montażu prototypów i testowania Cayenne. – Ale każdy, kto kupi Porsche, powinien mieć pewność, że to samochód, który potrafi znieść wyjątkowo duże obciążenia – niezależnie od nawierzchni, po której się porusza – skwitował.

Nowe Porsche Cayenne, czyli kiedy ceny w Polsce?

Porsche Cayenne w nowej odsłonie na rynku zadebiutuje wiosną 2023 roku. Wtedy też poznamy więcej szczegółów oraz ceny.