Porsche Cayenne w swoim trzecim już wcieleniu dostępne jest na rynku od 2017 roku i już najwyższa pora by na rynek trafiła jego gruntownie odświeżona generacja. Oficjalny jej debiut jest zapowiedziany na 18 kwietnia i odbędzie się podczas targów Auto Shanghai w Chinach. Jednak już od kilku miesięcy marka podsyca emocje, dawkując informacje na temat wersji po face liftingu i publikując zdjęcia z testów jeszcze zamaskowanych modeli.

Teraz poszła o krok dalej i pokazała kokpit nowego Cayenne'a w pełnej krasie. Zmiana w porównaniu z aktualną generacją jest całkowita i nie chodzi tylko o wygląd, lecz także o zestaw zaawansowanych technologicznie interfejsów cyfrowych.

Kokpit zorientowany na kierowcę

Luksusowa deska rozdzielcza w wersji po face liftingu zwraca uwagę nowym układem cyfrowych wyświetlaczy inspirowanym rozwiązaniami znanymi z elektrycznego Taycana. Mamy więc tutaj w pełni cyfrowe zegary o przekątnej 12,6 cala (zastąpiły analogowy obrotomierz z dwoma bocznymi ekranami) z szerokim zakresem personalizacji – do wyboru jest aż siedem predefiniowanych widoków. Obrotomierz, nawigacja online, asystent noktowizora lub system wspomagania jazdy 3D można ustawić na pierwszym planie. Dostępny jest również znacznie zmniejszony widok i tryb klasyczny.

Jak podkreśla firma "kluczową cechą nowego Porsche Driver Experience jest właściwa równowaga między elementami cyfrowymi i analogowymi". Dlatego wszystkie elementy, które są ważne dla wrażeń z jazdy, zgrupowano teraz wokół kierownicy. Po lewej jej stronie znajdziemy tradycyjnie przycisk do uruchamiania silnika, ale już zupełną nowością jest przeniesienie dźwigni skrzyni biegów z konsoli środkowej na deskę rozdzielczą w miejsce między zegarami a głównym ekranem systemu multimedialnego. W efekcie sama konsola środkowa zdominowana jest teraz przez duży panel klimatyzacji z fizycznymi przyciskami sterującymi oraz pokrętłem do regulacji głośności systemu audio.

Porsche Cayenne ma nową kierownicę

Wielofunkcyjna kierownica pochodzi z modelu 911 i w porównaniu z wolantem stosowanym wcześniej w Cayenne wyróżnia się nowym designem i układem przycisków sterujących. Przełącznik do wyboru trybów jazdy (Normal, Offroad, Sport i Sport Plus) umieszczony bezpośrednio na kierownicy jest teraz standardem. Kciukami da się teraz wybierać także funkcje na zestawie wskaźników czy ustawienia opcjonalnego wyświetlacza przeziernego. Osobna dźwignia służy do obsługi aktywnego tempomatu.

Multimedia dla wszystkich

Centralne miejsce na desce zajmuje dotykowy ekran o przekątnej 12,3 cala. To centrum sterowania Porsche Communication Management (PCM), czyli systemem multimedialnym, nawigacją i właściwie cała pokładową elektroniką. Nowością jest opcjonalny 10,9-calowy ekran umieszczony przed pasażerem. Zapewnia on mu nie tylko dostęp do funkcji multimedialnych, lecz także pozwala np. na programowanie nawigacji. Docelowo będzie obsługiwać zestawy słuchawkowe Bluetooth. Co ważne, dzięki specjalnej foli wyświetlany na tym ekranie obraz nie jest widoczny dla kierowcy.

System multimedialny bezprzewodowo łączy się Apple CarPlay lub Android Auto, a dzięki nowej funkcji In-Car Video filmy można oglądać bezpośrednio w PCM za pośrednictwem dostawcy usług strumieniowych Screenhits TV – zarówno na centralnym wyświetlaczu, gdy pojazd stoi, jak i na wyświetlaczu pasażera podczas jazdy.

Do dyspozycji użytkowników są dwa porty USB-C w przednim schowku i dwa w tylnej części konsoli środkowej. Do tego chłodzony schowek na smartfona z funkcją ładowania indukcyjnego z mocą 15 kW.

Luksus w najlepszym stylu

Zdjęcia wnętrza Cayenne’a potwierdzają obiecywaną przez Porsche najwyższą jakość wykończenia i luksusową atmosferę we wnętrzu. Z uwagi na fakt, że to face lifting, nie zmieni się raczej przestronność, a to oznacza wzorową ilość miejsca na wszystkich siedzeniach oraz pojemny bagażnik (772-1708 l w wersji standardowej i 625-1540 w Coupé).

W nadwoziu możemy oczekiwać raczej kosmetycznych zmian, więcej natomiast w układach napędowych. Na szczegóły technicznych modyfikacji musimy jednak zaczekać do kwietniowej premiery w Szanghaju.