Porsche pochwaliło się rekordowymi zyskami podczas dorocznej konferencji prasowej. Przychody firmy w ubiegłym roku wzrosły do 37,6 mld euro (+13,6 proc.) a zysk operacyjny do 6,8 mld (+27,4 proc.). Do klientów trafiło w tym czasie 309 884 auta, o 2,6 proc. Więcej niż rok wcześniej. Wskaźnik rentowności wzrósł o 2 proc. do imponujących 18 proc. i firma jest coraz bliższa osiągnięcia rentowności operacyjnej na poziomie przekraczających 20 proc. To jeden z elementów programu "Road to 20", dzięki któremu Porsche ma być "potężniejsze niż kiedykolwiek".

Nic dziwnego, że w zarządzie koncernu panuje entuzjazm. - W trudnych warunkach osiągnęliśmy zdecydowanie najlepszy wynik w historii Porsche – powiedział z satysfakcją prezes Oliver Blume. Według raportu „Luxury & Premium” firmy konsultingowej Brand Finance, Porsche jest obecnie najcenniejszą luksusową marką na świecie.

Porsche stawia na elektryfikację. Co nowego w ofercie?

Oliver Blume potwierdził, że w najbliższych latach najbardziej spektakularne nowości modelowe marki będą zelektryfikowane. Począwszy od kultowego 911, który pojawi się w hybrydowej wersji plug-in przez w pełni elektrycznego Macana, który już przechodzi ostatnie testy przed uruchomieniem produkcji seryjnej w 2024 roku. Już w tym roku będziemy świadkami kompleksowej modernizacji Cayenne’a, który dostępny będzie w trzech wariantach hybrydowych plug-in o zwiększonym zasięgu. Na rok 2025 szykuje całkowicie elektryczne 718, a tuż po nim zadebiutuje zasilane prądem Cayenne następnej generacji. Taka intensywna elektryfikacja ma pozwolić marce na zrealizowanie celu sprzedaży, w którym 80 proc. dostaw do 2030 roku mają stanowić modele bateryjne.

Na tym nie koniec nowości, bo w okolicach 2027 roku paleta modeli Porsche poszerzy się o dużego SUV-a pozycjonowanego powyżej flagowego obecnie Cayenne’a. Auto zostanie zbudowane na nowej, opracowanej przez Porsche platformie SSP Sport i ma „łączyć wysokie osiągi i funkcje zautomatyzowanej jazdy z typową dla Porsche linią boczną – tzw. flyline, a także zapewniać zupełnie nowe doświadczenie wewnątrz pojazdu”. W ten sposób akcentujemy i wzmacniamy nasze sportowo-luksusowe pozycjonowanie. Obserwujemy rosnące pule zysków w tym segmencie, w szczególności w Chinach i USA – wyjaśnił Oliver Blume.

Wiadomo już, że nowy SUV, który otrzymał nazwę kodową K1, będzie produkowany w fabryce w Lipsku i wykorzysta część rozwiązań przedstawionych w koncepcie Mission R, w tym baterie o wysokiej wydajności i system elektryczny 920 V pozwalający na błyskawiczne uzupełnianie energii, oczywiście na odpowiednio mocnych stacjach ładowania.

Klient w centrum uwagi

Oczywiście rekordowe zyski i inwestycje nie byłyby możliwe bez zaangażowanych klientów, do których Porsche podchodzi szczególnie w ramach programu życzeń specjalnych Sonderwunsch. Dlatego nadal w ofercie marki znajdować się będą liczne edycje specjalne i limitowane. Dla wielu osób zakup Porsche jest celem całego życia. Dlatego, nawet jeśli jest on bardzo osobisty, chcemy go zrealizować. Jeszcze bardziej niż dotychczas chcemy dostosować się do pragnień i stylu życia naszych klientów, raz za razem przekraczając ich oczekiwania – powiedział Oliver Blume.

Porsche – wyniki roczne w szczegółach

Aktualna kapitalizacja rynkowa Porsche (na koniec lutego 2023 r.) sięga 108 mld euro. Firma planuje wypłatę dywidendy w wysokości 916 mln euro, co odpowiada 1,00 euro za akcję zwykłą i 1,01 euro za akcję uprzywilejowaną.