Mitsubishi ASX nowej generacji zastępuje model, który był z nami od 2010 roku. Ponad 13 lat to kawał czasu w życiu samochodu, po drodze produkowany w Japonii SUV skusił niemal 380 tys. Europejczyków i przeszedł kilka liftingów. Teraz czas na drugie rozdanie…

Na początek jednak ważne zastrzeżenie: otóż wraz ze stylem, techniką i charakterem zmienił się też jeden istotny szczegół dotyczący ASX-a. Bo o ile pierwszy ASX wyglądał jeszcze jak SUV i mógł mieć napęd 4x4, o tyle drugi jest SUV-em (a w zasadzie B-SUV-em) głównie z nazwy. I może być napędzany wyłącznie na przód. Koniec, kropka, taki mamy teraz klimat. Jasne, małe crossovery świetnie radzą sobie na rynku bez układu 4x4, a popularna odmiana poprzednika (1.6 Mivec) i tak miała napęd wyłącznie na przód, to jednak sama możliwość zakupu układu 4x4 była już dla części klientów pociągająca. Ale na tym złe wiadomości w zasadzie się kończą, a pozostałe są już głównie dobre. Jednak po kolei.

Nowe Mitsubishi ASX kontra Renault Captur, zobacz różnice

Nowy Mitsubishi ASX korzysta w dużej mierze z francuskiej techniki i jest klasycznym przedstawicielem tzw. badge engineeringu – to po prostu Renault Captur w lekkim przebraniu. Można nawet zażartować, że to Mitsubishi w… kapturze. Oba auta zjeżdżają zresztą z tej samej taśmy w fabryce w Valladolid (Hiszpania). A ponieważ Captur “SUV-em” chyba jednak nie jest, to na potrzeby tego tekstu zapomnimy też o terminie “B-SUV” i będziemy używać czegoś bardziej przystającego do rzeczywistości. Czyli “crossover”.

Nowe Mitsubishi ASX w Polsce, koniec 4x4, ale jest hybryda

Fani Mitsubishi nie muszą się jednak zbytnio martwić, bo choć odpadł nam napęd na obie osie, to ASX zyskał mnóstwo nowoczesnych rozwiązań i technologii, o których poprzednik mógł tylko pomarzyć. Jasne, dla części kupujących ta nieco toporna prostota ASX-a pierwszej generacji była zaletą, jednak czasy mamy takie, że nie da się dziś już utrzymać na europejskich rynkach samochodu skonstruowanego przed kilkunastoma laty. Poza tym francuska technologia wnosi do ASX-a wersje hybrydowe, w tym tzw. miękką hybrydę (Mild Hybrid), “pełną” hybrydę (HEV) oraz oraz technologię plug-in (PHEV). I dwusprzęgłowe skrzynie DCT, charakteryzujące się – przynajmniej w Renault – dobrą szybkością pracy, choć nie zawsze wybitną płynnością.

Mitsubishi ASX, silnik benzynowy 1.0, 1.3 to dwa warianty mocy

ASX nowej generacji bazuje na platformie CMF-B Aliansu Renault-Nissan-Mitsubishi. Ofertę otwiera turbodoładowany, trzycylindrowy silnik 1.0/90 KM – to jeszcze jednostka zbudowana według zasad względnie starej szkoły. Jest prosta konstrukcyjnie i korzysta z pośredniego (wielopunktowy) wtrysku paliwa.

Stopień wyżej stoi silnik 1.33 (140 lub 158 KM), wyposażony w 12-woltowy układ tzw. miękkiej hybrydy (MHEV). To również jednostka doładowana, ale już z bezpośrednim wtryskiem paliwa i wspomagana przez alternator-rozrusznik oraz 12-woltowy akumulator pozwalający odzyskiwać energię podczas zwalniania oraz hamowania.

Układ MHEV w razie potrzeby wspomaga silnik spalinowy dodatkowym momentem obrotowym. Do wyboru mamy 6-biegową przekładnię manualną (140 KM) lub 7-biegową dwusprzęgłową przekładnię automatyczną 7DCT (116 kW, czyli 158 KM, choć producent podaje też w niektórych materiałach wartość 160 KM).

Mitsubishi ASX jako hybryda z silnikiem 1.6 i hybryda plug-in, jaki zasięg

Dostępna będzie także wersja z tradycyjną hybrydą (HEV), w której silnik benzynowy 1.6 (wtrysk pośredni!) współpracuje z dwoma silnikami elektrycznymi i automatyczną przekładnią. Ale to nie wszystko, bo nowy ASX będzie też oferowany jako hybryda ładowana z gniazdka (PHEV): w tym wypadku zespół napędowy jest zbliżony do tego z wersji HEV, choć mamy tu dodatkowo większy akumulator trakcyjny o pojemności 10,5 kWh, pozwalający na jazdę wyłącznie na prądzie. W praktyce energii powinno wystarczyć na ok. 45-55 km zasięgu EV, oczywiście w zależności od warunków.

Mitsubishi ASX wnętrze, wyposażenie, a jaka pojemność bagażnika?

We wnętrzu czekają na nas kokpit i multimedia, których użyczył Renault Captur. Ale to akurat bardzo dobra wiadomość, bo Francuzi – po latach przeciętnej roboty – od jakiegoś czasu radzą sobie w tym względzie świetnie. Atuty nowego Mitsubishi ASX to m.in. duża ilość miejsca (teraz też z tyłu),przesuwna tylna kanapa i bardzo przyzwoity kufer (w wersjach benzynowych pojemność bagażnika wynosi od 422/536 l do 1275 l po złożeniu kanapy. W hybrydach możliwości transportowe będą nieco mniejsze - baterie ograniczają pojemność do 326/440 l; max. 1149 l). Lepsze są też materiały wykończeniowe - na tym tle poprzednik nie błyszczał nawet w chwili debiutu.

Nowe Mitsubishi ASX i francuskie multimedia

W nowym ASX znajdziemy trzy rodzaje wskaźników. Podstawowe zegary są analogowe, ale z wbudowanym ekranem o przekątnej 4,2 cala. Poziom wyżej stoi konfigurowalny 7-calowy zestaw cyfrowy, zaś w topowej wersji dostajemy też m.in. wyświetlanie instrukcji nawigacji. Centralnie na kokpicie umieszczono znany z Captura tablet – nie brakuje tu, co jasne, żadnych podstawowych funkcji łączących smartfon z samochodem (Android Auto, Apple CarPlay), w topowych odmianach dostępne będzie także audio firmy Bose.

Kierowca ma do wyboru jeden z trzech trybów jazdy: Eco, Pure, Sport oraz My Sense. Działanie trzech pierwszych nie jest raczej tajemnicą, a czwarty to po prostu możliwość personalizacji poszczególnych układów.

Mitsubishi ASX w Polsce, wyposażenie to INVITE + STYLE

Nowe Mistubishi ASX w Polsce dostępne będzie w kilku wersjach wyposażenia. Odmiana bazowa Invite dostępna jest z silnikiem 1.0/90 KM i występuje wraz z pakietem Style. Lista obejmuje: reflektory Full LED, multimedia z ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali, Android Auto i Apple Car Play, elektrycznie sterowane szyby i elektryczne regulowane i składane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne, tempomat i kierownica obszytą skórą ekologiczną, system ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją utrzymania w pasie ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych, system ograniczający skutki kolizji czołowych z funkcją ochrony pieszych i monitorowaniem dystansu do pojazdu poprzedzającego, przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamera cofania, dostęp bezkluczykowy, automatyczna klimatyzacja, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka oraz automatyczne wycieraczki przednie z czujnikiem deszczu, relingi dachowe, przyciemniane tylne szyby.

Wyposażenie - INVITE + STYLE + COLD

Wersja wzbogacona pakietem COLD łączy się z turbodoładowanym silnikiem 1.3 o mocy 140 KM. Mamy tu dodatkowo podgrzewane fotele i kierownicę.

Wyposażenie - INFORM

Odmiana dla silnika 1.3/140 KM. Uboższa niż Invite + Style, bo nie ma tu relingów ani przyciemnionych szyb z tyłu, klimatyzację automatyczną zastępuje manualna, w standardzie nie znalazł się także dostęp bezkluczykowy.

Wyposażenie - INTENSE + STYLE + COLD

Odmiana dostępna z dwoma wariantami napędu: 1.3/140 i 158 KM. Pakiety Style i Cold – patrz wyżej. Dodatkowo m.in.: antena w kształcie płetwy rekina i chromowane wykończenie dolnych listew drzwi, tempomat adaptacyjny (dla egzemplarzy z automatyczną skrzynią biegów z funkcją STOP&GO), system monitorowania martwego pola, fotochromatyczne lusterko wsteczne, 7-calowy wyświetlacz tablicy zegarów, automatyczne światła drogowe, tapicerka ze skóry ekologicznej oraz regulacja wysokości fotela pasażera.

Wyposażenie - INTENSE + STYLE + COLD + NAVI

Silniki 1.3/158 KM i hybryda (HEV). Wraz z pakietem NAVI na pokładzie samochodu pojawia się wbudowana nawigacja, stacja multimedialna z ekranem dotykowym o przekątnej 9,3 cala, cyfrowy wyświetlacz zegarów o przekątnej 10,25 cala i – jako dodatek, korzystający z danych nawigacji – system ostrzegania o przekroczeniu dozwolonej prędkości.

Wyposażenie - INSTYLE

Wybrane wyposażenie: elektrycznie sterowane okno dachowe, funkcja automatycznej jazdy poziomu 1 MI-PILOT, cyfrowy wyświetlacz zegarów o przekątnej 10,25 cala, 9-głośnikowy system nagłośnienia premium Bose z subwooferem i z radioodtwarzaczem dysponującym ekranem dotykowym o przekątnej 9,3 cala. We wnętrzu znalazły się: fotele pokryte skórzaną, czarną tapicerką – z czego fotel kierowcy dysponuje elektryczną regulacją pozycji z funkcją zmiany podparcia odcinka lędźwiowego – a także indukcyjna ładowarka do telefonu.

Nowe Mitsubishi ASX w Polsce, czyli jaka cena i gwarancja?

Podstawowa gwarancja to 5 lat, ale z ograniczeniem do 100 tys. km. Taki dystans to niby niewiele, ale prywatne auta przeważnie nie pokonują więcej niż owe 20 tys. km rocznie. Firmy, floty, leasing? Tu może być gorzej. Dodatkowo dostajemy 8 lat/160 000 km ochrony na akumulator trakcyjny i taki sam okres gwarancji zachowania pojemności akumulatora trakcyjnego. Oraz 5 lat bezpłatnego wsparcia Mitsubishi Assistance.

Cena Mitsubishi ASX? Poznamy ją w marcu, ale już teraz można założyć, że będzie zbliżona oferty Captura. W Renault cennik crossovera otwiera kwota 85 500 zł.

Nowe Mitsubishi ASX, dane techniczne, wymiary