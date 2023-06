Reklama

Mitsubishi Colt to jedna z ikon japońskiej marki. Pierwsza odsłona tego modelu debiutowała na rynku w 1978 roku i od tamtej pory klienci zasiedli za kierownicami ponad 1,2 mln wyprodukowanych egzemplarzy sześciu generacji. W swojej historii Colt przechodził różne metamorfozy począwszy od typowego malucha segmentu B, przez wersje aspirujące do roli kompaktu, a nawet zaliczane do mikrovanów oraz cabrio (CZC). Ostatecznie w 2012 roku Mitsubishi zakończyło produkcję Colta i wycofało go z oferty.

Najnowsza odsłona wydaje się wracać do korzeni i ma być jednym z narzędzi do odbudowy pozycji japońskiego koncernu na Starym Kontynencie. Przypomnimy tylko, że jeszcze w 2020 roku firma myślała o silnym ograniczeniu swojej obecności w Europie i skoncentrowaniu się na innych rynkach, szybko jednak zmieniła zdanie i teraz chce znowu powalczyć o europejskich klientów, sprytnie wykorzystując do tego przynależność od aliansu Renault-Nissan-Mitsubishi. Jak?

Nowe Mitsubishi Colt wjeżdża do Polski, co to za samochód?

Kilka miesięcy temu byliśmy już świadkami debiutu nowej generacji kompaktowego crossovera ASX, który jest bliźniaczą konstrukcją dla Renault Captura, a nowy Colt idzie tą samą drogą, ale dawcą organów jest dla niego Renault Clio. Obydwa modele Renault to aktualniebestsellery francuskiej markinie tylko w Polsce, ale najwyraźniej zarząd aliansu nie obawia się tzw. kanibalizacji i wewnętrznej konkurencji, licząc, że warianty z trzema diamentami na grillu pozwolą przyciągnąć nowych klientów. Zresztą podobne zabiegi stosuje obecnie większość koncernów na świecie. Wystarczy spojrzeć np. na Grupę Volkswagena albo Stellantis. Wróćmy jednak do Colta. Czym zatem będzie wyróżniać się siódma odsłona modelu?

Mitsubishi Colt – japońskie pudrowanie francuskiego designu

Już na pierwszy rzut oka widać, że sylwetka nowego Colta czerpie mocne inspiracje z Renault Clio. Szczerze powiedziawszy, to obydwa auta są niemal identyczne i różnią się tylko delikatnie zmienionymi elementami. Styliści Mitsubishi zadbali jednak o nadanie im cech charakterystycznych dla marki. To m.in. odwołujący się do motywu Dynamic Shield znanego z innych modeli Mitsubishi pas przedni z umieszczonymi centralnie trzema diamentami logo oraz chromowanymi wcięciami w grillu. Indywidualną sygnaturę świetlną mają te reflektory LED, które w zależności od wersji mają zintegrowane światła do jazdy dziennej lub osobne panele z nimi umieszczone poniżej w zderzaku. Inna jest także krata wlotu powietrza.

Z tyłu różnice sprowadzają się napisu "MITSUBISHI" na całej szerokości pokrywy bagażnika wraz z nazwą modelu oraz zmodyfikowanych wstawek w zderzaku.

Japońskiemu "klonowi" nie można jednak odmówić uroku, bo auto prezentuje się naprawdę dobrze i w klasie miejskich modeli (wymiary dł./szer./wys.: 4053/1798/1439 mm) na pewno może uchodzić za atrakcyjne. Do wyboru będzie pięć lakierów nadwozia: metaliczna czerń Onyx Black, czerwień Sunrise Red, błękit Royal Blue, szarość Volcanic Grey i jednolita biel Arctic White. W zależności od wersji auto poruszać się będzie na 15-calowych kołach stalowych lub 16- albo 17-calowych alufelgach.

Mitsubishi Colt – jakie wnętrze i funkcjonalność?

Projekt wnętrza także wzorowany jest na Clio. Oznacza to nowocześnie urządzony kokpit z cyfrowymi zegarami o przekątnej 7 lub 10 cali i umieszczonym centralnie ekranem dotykowym systemu multimedialnego. Tu również zależnie od wersji do wyboru będzie panel o przekątnej 7 lub 9,3 cala. Osobne fizyczne przyciski pozwolą na sterowanie wybranymi funkcjami oraz na obsługę klimatyzacji.

Colt zapewni wygodne warunki do podróżowania czterem dorosłym pasażerom. Pojemność bagażnika sięga 391 l przy normalnym ustawieniu oparć tylnej kanapy i wzrasta do 1069 l po ich rozłożeniu.

Mitsubishi Colt – jakie silniki i jaka moc?

W palecie wersji silnikowych znajdzie się wolnossąca, trzycylindrowa jednostka 1,0 o mocy 66 KM połączona z manualną 5-biegową skrzynią. Ofertę uzupełni silnik 1.0 turbo o mocy 91 KM z przekładnią 6-stopniową, a topowy wariant dostanie zelektryfikowany napęd hybrydowy wykorzystujący czterocylindrowy silnik 1.6 o mocy 94 KM i silnik elektryczny o mocy 49 KM zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów. Łączna moc systemowa 143 KM. Układ hybrydowy korzysta z akumulatora o pojemności 1,2 kWh i ma pozwalać na poruszanie się z wykorzystaniem silnika elektrycznego przez 80 proc. czasu jazdy w warunkach miejskich. Ta wersja Colta ma zużywać średnio tylko 4,2-45 l/100 km w cyklu mieszanym WLTP i zapewniać dynamiczne osiągi, w tym przyspieszenie do setki w 9,3 s oraz prędkość maksymalną 180 km/h. Co więcej, dzięki układowi Multi Sense, kierowca będzie mógł wybierać spośród kilku trybów pracy układu napędowego lub dopasowywać działanie układu kierowniczego czy reakcji na ruchy pedałem gazu do własnych preferencji. Multi Sense pozwoli ponadto na zmianę oświetlenia wnętrza i układu prezentowania danych na ekranie zegarów.

Mitsubishi Colt – bezpieczeństwo i komfort

Nowy Colt może być wyposażony w szereg nowoczesnych systemów wspierających bezpieczeństwo i komfort jazdy. Należą do nich m.in. czujniki ultradźwiękowe, kamery i radary, które zapewniają 360-stopniowe śledzenie otoczenia pojazdu, adaptacyjny tempomat z funkcją Sto&Go, systemy ostrzegania o obiektach w martwym polu lusterek, łagodzenia skutków kolizji czołowych, ostrzegania przed opuszczeniem pasa ruchu, utrzymywania na pasie ruchu, ostrzegania o ruchu poprzecznym za samochodem i rozpoznawania znaków drogowych czy asystent parkowania. Do komfortowych dodatków można zaliczyć takie elementy jak automatyczna klimatyzacja, podgrzewana kierownica i fotele, elektryczny hamulec postojowy czy inteligentny kluczyk.

Wspomniany system multimedialny będzie współpracować z Apple CarPlay i Android Auto, pozwoli też na głosowe sterowanie wybranymi funkcjami. W ramach opcji będzie można zamówić system nagłośnienia Bose Premium z dziewięcioma głośnikami, w tym subwooferem.

Mitsubishi Colt – jakie wersje wyposażenia i cena w Polsce?

Produkcja nowego Colta wystartuje we wrześniu w fabryce Renault w Bursie w Turcji, a jego sprzedaż rozpocznie się w październiku. Poza wspomnianymi trzema wersjami silnikowymi klienci będą mogli wybierać jeden z czterech pakietów wyposażenia: Inform, Invite, Intense i Instyle. Auto objęte będzie 5-letnią gwarancją lub na przebieg 100 tys. Km i 5-letnią pomocą drogową w ramach Mitsubishi Motors Assistance. W wariancie hybrydowym gwarancja na akumulator trakcyjny to 8 lat lub 160 tys. km.

Oczywiście jeszcze jest zbyt wcześnie by mówić o cenach nowego Colta. Można natomiast prognozować, że bazowa wersja o mocy 66 KM ma szansę stać się jednym z najtańszych modeli w klasie i kosztować niewiele ponad 60 tys. zł. Za odmianę hybrydową, która dostanie także bogatsze wyposażenie seryjne, przyjdzie z pewnością zapłacić nawet dwa razy więcej.

Mitsubishi Colt – dane techniczne

Wersja 1,6 l Hybrid SILNIK Paliwo Benzynowy + Elektryczny Rodzaj paliwa Benzyna bezołowiowa E10 Pojemność skokowa cm3 1598 Liczba cylindrów i zaworów 4/16 Moc maksymalna KM (kW) przy obr./min. 145 KM (105 kW) łączna (69 kW) przy 5600 obr./min. (spalinowy)36 kW przy 1677-6000 (silnik elektryczny) Maksymalny moment obrotowy Nm przy obr/min 148 przy 3200-3600 (benzynowy) 205 przy 200-1677 (silnik elektryczny) Pojemność zbiornika paliwa l 39 Średnia emisja CO2 g/km WLTP 93-101 Zużycie paliwa w trybie mieszanym l/100 km WLTP 4,2-4,5 PRZENIESIENIE NAPĘDU Typ przekładni Automatyczna, hybrydowa Liczba przełożeń do przodu 2 elektryczne, 4 spalinowe OSIĄGI Prędkość maks. km/h 180 0-100 km/h s 9,3

WYMIARY I MASY Rozstaw osi mm 2583 Długość całkowita mm 4053 Szerokość całkowita z lusterkami / bez lusterek mm 1798 / 1988 Wysokość bez obciążenia bez relingów mm 1439 Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną mm 1979 Prześwit bez obciążenia / z maksymalnym obciążeniem mm 110 / 142 Maksymalna pojemność bagażnika l 391 Maksymalna pojemność bagażnika przy złożonych siedzeniach l 1069