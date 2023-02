Kierowca Skody postanowił dać nauczkę kierowcy ciężarówki z naczepą. Do prezentowanego przez policję na nagraniu zderzenia doszło na Alei Krakowskiej w Tarczynie.

Z relacji drogówki wynika, że 43-letni szeryf z osobówki najpierw jechał za wyprzedzającą ciężarówką. Kiedy ta zmieniła pas z lewego na prawy, nagle przed maską pojawiła się srebrna Skoda Octavia kombi. Kierowca czeskiego auta gwałtownie zahamował, a ciężarówka najechała na tył jego auta.

Szeryf ze Skody przegrał z ciężarówką, utrata prawa jazdy to nie wszystko

– Zachowanie 43-latka było celowe i krótko mówiąc złośliwe, a stworzone zagrożenie na drodze bardzo realne – oceniła policja. – Dokumentację z miejsca zdarzenia wraz z zabezpieczonym nagraniem z kamery samochodowej i zatrzymanym prawem jazdy, funkcjonariusze przekazali do Sądu Rejonowego w Grójcu, by tam zapadła ostateczna decyzja czy 43-letni mężczyzna odzyska swoje uprawnienia – wyjaśnili mundurowi.

Zdenerwowała go zbyt wolna jazda ciężarówki (zobacz wideo)

Szeryf ze Skody przekonywał funkcjonariuszy drogówki, że do tego zachowania skłoniła go zbyt wolna jazda ciężarówki lewym pasem. – Jako kierujący mamy obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów, nie mamy natomiast prawa do wymierzania jakichkolwiek kar innym uczestnikom ruchu drogowego – skwitowała policja.