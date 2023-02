Ford i Red Bull Powertrains ogłosiły powstanie strategicznego sojuszu, który sprawi, że amerykański koncern ponownie pojawi się na torach Formuły 1, choć nie na wyścigowych bolidach, ale jako źródło ich napędu.

Już w tym roku obydwie firmy rozpoczną pracę nad rozwojem jednostki napędowej, która będzie częścią nowych przepisów technicznych, w tym silnika elektrycznego o mocy 350 kW i nowego silnika spalinowego zdolnego do przyjęcia w pełni zrównoważonych paliw, gotowego na sezon 2026. W efekcie Red Bull Ford będzie dostarczać jednostki napędowe zarówno dla zespołów Oracle Red Bull Racing, jak i Scuderia AlphaTauri od 2026 do co najmniej 2030 roku.

Jak podkreśla Ford, to właśnie otwarcie F1 na elektryfikację oraz rosnąca popularność tej dyscypliny w USA zachęciły go do ponownego zaangażowania się w królową motosportu.

– Powrót Forda do Formuły 1 wraz z Red Bull Racing świadczy o tym, dokąd zmierzamy jako firma – coraz bardziej elektryczne, zdefiniowane programowo, nowoczesne pojazdy i doświadczenia – powiedział Jim Farley, prezes i dyrektor generalny, Ford Motor Company. – F1 będzie niezwykle opłacalną platformą do wprowadzania innowacji, dzielenia się pomysłami i technologiami oraz angażowania dziesiątek milionów nowych klientów - wskazał.

Ford ma bogate dokonania w Formule 1, w której dominował pod koniec lat 60. i na początku 70. ubiegłego wieku i jest trzecim najbardziej utytułowanym producentem silników w historii F1. Na koncie ma 10 tytułów mistrzowskich w klasyfikacji konstruktorów i 13 w klasyfikacji kierowców. Warto przypomnieć, że to Ford był kluczowym partnerem firmy Cosworth oraz zespołu Stewart Grand Prix, który od 2000 roku startował w barwach należącego wówczas do amerykańskiego koncernu Jaguara.

W 2026 roku Ford będzie jedynym producentem startującym w dyscyplinach wyścigowych od sportów motorowych dla początkujących do Formuły 1, przez wyścigi długodystansowe i wyścigi samochodów sportowych, w tym w 24-godzinny Le Mans z Mustangiem GT3, WRC z M-Sport Fordem Puma Hybrid Rally1, Baja 1000 z Rangerem Raptorem i Bronco oraz NASCAR, NHRA i Supercars z Mustangiem.