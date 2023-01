Elektryfikacja flot służbowych rozwija się bardzo dynamiczne, ale migracja z pojazdów spalinowych na elektryki stawia przed menedżerami flot nowe wyzwania. Od zapewnienia pracownikom dostępu do infrastruktury ładowania po kontrolę kosztów i rozliczenia w zakresie ładowania pojazdów EV na przydomowych stacjach.

– Floty to aktualnie jeden z kluczowych segmentów polskiego rynku elektromobilności. Obszary, w ramach których ich menedżerowie potrzebują dziś szczególnego wsparcia, zdefiniowaliśmy na podstawie naszych doświadczeń i współpracy z branżowymi liderami. Jako spółce technologicznej i jednocześnie właścicielowi oferowanych rozwiązań, szczególnie zależy nam, aby migracja z floty spalinowej na zeroemisyjną była procesem maksymalnie prostym. Dzięki naszym rozwiązaniom menedżerowie flot z łatwością dostrzegają benefity i rozwiązania niedostępne w przypadku aut spalinowych – mówi Agnieszka Nocuń z Elocity.

Dobrym przykładem flotowego wdrożenia jest m.in. program, który Elocity i LeasePlan zrealizowały w 2022 roku dla AstraZeneca. W ciągu zaledwie 3 miesięcy Elocity dostarczyło i zainstalowało 40 przydomowych stacji ładowania dla służbowych samochodów elektrycznych IONIQ 5 pracowników farmaceutycznego giganta. Co ważne, infrastruktura ładowania montowana była zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w blokach.

W oparciu o tego typu projekty Elocity opracowało model zarządzania flotami aut elektrycznych od etapu niezbędnych audytów i doradztwa w doborze stacji, gotowych rozwiązań dostosowanych do specyfiki branży czy potrzeb klienta, aż po system pełnego nadzoru dla fleet menedżera. Obejmuje on także bardzo proste zasady rozliczania zużycia energii podczas ładowania służbowych pojazdów na domowych przyłączach.

– Wiemy, że rozliczanie z pracownikami ładującymi swoje auta w domach jest w tej chwili jednym z najbardziej newralgicznych elementów w migracji na flotę elektryczną – podkreśla Agnieszka Nocuń. – Żeby maksymalnie uprościć ten proces, Elocity działa jak agent rozliczeniowy. Nie doliczamy marży do kosztów zwrotu zużytej energii, a jedynie pobieramy stałą opłatę za obsługę transakcji. W efekcie nasi klienci otrzymują jedną, zbiorczą notę obciążeniową lub fakturę VAT, na podstawie której rozliczają się z nami. Po naszej stronie są również zwroty za zużycie dla poszczególnych pracowników – zaznacza.

W modelu opracowanym przez Elocity pracodawca ma stały podgląd i wiarygodnie określoną wartość energii zużytej na służbowe ładowanie auta (status ładowania - prywatny lub służbowy - użytkownik w prosty sposób określa w aplikacji Elocity). Pozwala to precyzyjnie przeanalizować wartość należnego zwrotu. Możliwy jest również bieżący monitoring ładowań i generowanie raportów za poszczególne okresy. Menedżer floty, dzięki łatwemu dostępowi do przydatnych informacji, może lepiej analizować i zarządzać pojazdami, a dzięki systemom anti-fraud nie ma obaw o nieuprawnione wykorzystanie przydomowej stacji.

– Pośrednictwo Elocity w regulowaniu należności jest zgodne z przepisami podatkowymi i umożliwia ograniczenie do minimum administracji i spraw związanych z rozliczeniami. Opracowany przez nas model to na ten moment rozwiązanie unikalne - zapewnia zupełnie nową jakość narzędzi do zarządzania flotami oraz kontroli kosztów, scalając je w jednym systemie z różnymi metodami rozliczeń – skwitowała Agnieszka Nocuń.